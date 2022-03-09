Дворец купцов Елисеевых на Мойке

Посетить один из самых красивых дворцов Петербурга и восхититься его интерьерами

5
2 отзыва
Мини-группа
В историческом центре Северной столицы, на пересечении Невского проспекта и Мойки, уже более двух веков возвышается дворец Елисеевых.

Вы услышите его увлекательную историю и погуляете по изысканным залам, рассматривая детали внутреннего убранства.

А также узнаете о представителях трех поколений знаменитой купеческой династии.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
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Что вас ожидает

Дворец Елисеевых изнутри

Дворец купцов Елисеевых впечатлит вас богатыми старинными интерьерами. Вы осмотрите роскошные комнаты и лестницы, заглянете в музыкальные залы и библиотеки. Посетите музыкальную гостиную и бывший кабинет Елисеева. Полюбуетесь золоченой лепниной, розетками, расписными плафонами и гобеленами. Оцените оригинальные картины, люстры, подсвечники, мебель, витражи и обои.

Интересные факты о легендарной купеческой династии

Мы раскроем, как Елисеевы — выходцы из простой крестьянской среды — смогли стать успешными дельцами и меценатами. Как складывалась судьба их купеческой династии, какие виды искусства они поддерживали, что случилось с ними после революции и где сейчас живут потомки знаменитой семьи. Поделимся мы и историей дворца: вы узнаете, когда и кем он был построен, какие архитекторы его проектировали и как сегодня используется здание.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Для посещения дворца не требуется QR-код

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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О
9 мар 2022
Чудесная экскурсия! гид замечательно знает материал, очень хороший рассказчик. давно не получала такого удовольствия от экскурсии. спасибо.
Максим
26 янв 2022
Отличная экскурсия, интересное место, стоит посетить

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