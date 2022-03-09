Что вас ожидает

Дворец Елисеевых изнутри

Дворец купцов Елисеевых впечатлит вас богатыми старинными интерьерами. Вы осмотрите роскошные комнаты и лестницы, заглянете в музыкальные залы и библиотеки. Посетите музыкальную гостиную и бывший кабинет Елисеева. Полюбуетесь золоченой лепниной, розетками, расписными плафонами и гобеленами. Оцените оригинальные картины, люстры, подсвечники, мебель, витражи и обои.

Интересные факты о легендарной купеческой династии

Мы раскроем, как Елисеевы — выходцы из простой крестьянской среды — смогли стать успешными дельцами и меценатами. Как складывалась судьба их купеческой династии, какие виды искусства они поддерживали, что случилось с ними после революции и где сейчас живут потомки знаменитой семьи. Поделимся мы и историей дворца: вы узнаете, когда и кем он был построен, какие архитекторы его проектировали и как сегодня используется здание.

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