В группе до 45 человек отправляйтесь в один из лучших дворцово-парковых комплексов Европы. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, раскройте загадки устройства фонтанов и "шутих".
Оцените водную феерию Большого каскада, рассмотрите
Оцените водную феерию Большого каскада, рассмотрите
Описание экскурсии
- Нижний парк. Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами. Вы погуляете по красивым аллеям, полюбуетесь изысканными композициями. И узнаете о тонкостях работы фонтанов, признанных гениальным техническим решением.
- Большой Петергофский дворец. Вы познакомитесь с историей парадной резиденции русских императоров. Пройдёте по Тронному, Картинному и Танцевальному залам. Представите, как некогда здесь принимались важные для страны решения, устраивались балы и приёмы высоких гостей. Увидите апартаменты Собственной половины дворца, куда допускались только приближенные. И оцените декор Китайских кабинетов, похожих на лакированные шкатулки.
В ходе экскурсии Вы побываете в одном из малых дворцов или музеев Петергофского заповедника, каждый из которых имеет свою историю.
В программе экскурсии: Большой дворец, Большой каскад, Морской канал, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву», Воронихинские колоннады, оранжерея, фонтан «Тритон», Римские фонтаны, фонтаны «Адам» и «Ева».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией в Большом дворце, одном из малых дворцов и Нижнем парке Петергофа
- Дополнительные расходы: обед
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
|Пенсионеры
|4800 ₽
|Школьники
|3800 ₽
|Студенты
|4800 ₽
|Дошкольный
|2800 ₽
|Иностранные граждане от 17 лет
|7900 ₽
|Иностранные граждане до 17 лет
|5150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5865 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Все прошло великолепно. Свободное время после экскурсии можно сократить до полутора часов. Спасибо!!!
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Большое спасибо за Ваш отзыв и высокую оценку нашей экскурсии в Петергоф.
Мы обязательно передадим Ваше предложение сократить свободное время до
Большое спасибо за Ваш отзыв и высокую оценку нашей экскурсии в Петергоф.
Мы обязательно передадим Ваше предложение сократить свободное время до
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Прекрасная экскурсия, профессиональные экскурсоводы,все понравилось,но хотелось бы больше времени на осмотр.
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Организация тура не вызывает никаких нареканий: удобное место сбора, комфортабельный автобус, эрудированный и нескучный гид сопровождения, набор локаций в Петергофе. Не повезло с гидами в Большом дворце - рассказывала грамотно,
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К
Нам очень понравился тур, организация и тур. Все ожидания оправдались.
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Очень понравилась экскурсия. Все получилось так, как и представляли. Получили от гида ёмкую историческую справку. В рамках экскурсии посетили сады, фонтаны, шутихи, Екатерининский корпус, сделали фото у Финского залива, посмотрели
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Е
Всё было хорошо организовано, никаких проблем не возникло.
Сопровождающий, Дмитрий Анатольевич, всё подробно и понятно объяснял, рассказывал много интересного.
В целом остались только положительные впечатления!
Сопровождающий, Дмитрий Анатольевич, всё подробно и понятно объяснял, рассказывал много интересного.
В целом остались только положительные впечатления!
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