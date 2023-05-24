Осмотреть шедевры приморской резиденции и познакомиться с её историей
В группе до 45 человек вы отправитесь в один из лучших дворцово-парковых комплексов Европы. Узнаете о создателях и владельцах Петергофа. Раскроете загадки устройства фонтанов и «шутих». Оцените водную феерию Большого каскада.
Рассмотрите парадные залы и императорские покои Большого дворца, вместившего всю роскошь своего времени. А также посетите один из малых дворцов музея-заповедника.
Рассмотрите парадные залы и императорские покои Большого дворца, вместившего всю роскошь своего времени. А также посетите один из малых дворцов музея-заповедника.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Нижний парк. Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами. Вы погуляете по красивым аллеям, полюбуетесь изысканными композициями. И узнаете о тонкостях работы фонтанов, признанной гениальным техническим решением.
- Большой Петергофский дворец. Вы познакомитесь с историей парадной резиденции русских императоров. Пройдёте по Тронному, Картинному и Танцевальному залам. Представите, как некогда здесь принимались важные для страны решения, устраивались балы и приёмы высоких гостей. Увидите апартаменты Собственной половины дворца, куда допускались только приближенные. И оцените декор Китайских кабинетов, похожих на лакированные шкатулки.
- Монплезир. Также вы побываете в одном из малых дворцов Петергофа, с которого ведётся история всего ансамбля. Рассмотрите интерьеры опрятного «Голландского домика», петровскую коллекцию произведений искусства и увидите, какими были вкусы царя-преобразователя.
В программе экскурсии: Большой дворец, Большой каскад, Морской канал, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льву», Воронихинские колоннады, оранжерея, фонтан «Тритон», Римские фонтаны, Монплезир, фонтаны «Адам» и «Ева».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты с экскурсией в Большом дворце, одном из малых дворцов и Нижнем парке Петергофа
- Дополнительные расходы: обед
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1198 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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