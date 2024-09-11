Крафтовая пивоварня с вкуснейшим пивом Экскурсия начнётся в эстетичном баре с продуманным интерьером, где вас угостят невероятно вкусными закусками с красивой подачей (хрустящая брускетта с вяленными томатами — наш фаворит). Далее вы отправитесь на экскурсию на производство. Классно, что во время экскурсии и дегустации можно потрогать и попробовать солод, увидеть линию розлива, конечно же, выпить пива прямо из танка и понаблюдать за процессом производства в реальном времени — выглядит эффектно. Арочные окна и «‎винтажное» оборудование создают особую атмосферу. У вас будет возможность попробовать 6 сортов хмельных напитков:

Карамелизированный венский лагер с привкусом попкорна.

Лихтенхайнер с кислинкой с привкусом копчения — пиво, которое обжаривали на костре и пили викинги.

Иппа с интересной ароматикой.

Берлинер Вайсce — фруктовый эль с мягким ананасовым и банановым оттенком: приятный баланс легкой кислинки и сладости — настоящий вкус тёплого лета с крепостью 5,6%.

Не менее интересный, но уже достаточно плотный, приближённый к классике, золотой 10-типроцентный бельгийский эль.

Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация:.

Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация:.

• Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация: