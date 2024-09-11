Пиво — это нечто большее, чем просто светлое и тёмное.
Хотели бы посетить крафтовую пивоварню в историческом здании в центре Питера? Понаблюдать за процессом производства в реальном времени, продегустировать 6 лучших сортов пива и попробовать вкуснейшие закуски? У нас собственное производство уникальных сортов пива, которые получили широкое признание как на местном, так и на международном уровне.
Хотели бы посетить крафтовую пивоварню в историческом здании в центре Питера? Понаблюдать за процессом производства в реальном времени, продегустировать 6 лучших сортов пива и попробовать вкуснейшие закуски? У нас собственное производство уникальных сортов пива, которые получили широкое признание как на местном, так и на международном уровне.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Крафтовая пивоварня с вкуснейшим пивом Экскурсия начнётся в эстетичном баре с продуманным интерьером, где вас угостят невероятно вкусными закусками с красивой подачей (хрустящая брускетта с вяленными томатами — наш фаворит). Далее вы отправитесь на экскурсию на производство. Классно, что во время экскурсии и дегустации можно потрогать и попробовать солод, увидеть линию розлива, конечно же, выпить пива прямо из танка и понаблюдать за процессом производства в реальном времени — выглядит эффектно. Арочные окна и «винтажное» оборудование создают особую атмосферу. У вас будет возможность попробовать 6 сортов хмельных напитков:
- Карамелизированный венский лагер с привкусом попкорна.
- Лихтенхайнер с кислинкой с привкусом копчения — пиво, которое обжаривали на костре и пили викинги.
- Иппа с интересной ароматикой.
- Берлинер Вайсce — фруктовый эль с мягким ананасовым и банановым оттенком: приятный баланс легкой кислинки и сладости — настоящий вкус тёплого лета с крепостью 5,6%.
- Не менее интересный, но уже достаточно плотный, приближённый к классике, золотой 10-типроцентный бельгийский эль.
Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация:.
Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация:.
• Изюминка дегустации — гозе из сублимированных грибов: незабываемый вкус, ради которого точно захочется вернуться. Приходите к нам и вы станете настоящим фанатом хмельного напитка! В экскурсию по крафтовой пивоварне входит 5-6 бокалов по 100 мл пива и гастрономический сет. Важная информация:
- Экскурсия строго 18+.
- Для бронирования места на экскурсию необходимо внести 100% предоплату. Вы можете сделать это по ссылке от нашего менеджера или оплатить в офисе наличными.
Ежедневно в 15:00 и 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия от пивовара
- Гастрономический сет из закусок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Финляндский пр., 4А, офис А5.9
Завершение: Финляндский пр., 4А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00 и 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия строго 18+
- Для бронирования места на экскурсию необходимо внести 100% предоплату
- Способы внесения предоплаты:
- Онлайн по ссылке, которую отправит на вашу почту наш менеджер (нужно будет подойти за 10 минут до начала экскурсии)
- В нашем офисе наличными (нужно будет подойти за 1 час до начала экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
OLGA
11 сен 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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