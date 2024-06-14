Как потомок прусских выезжих стал первым графом России? Почему Шереметевы стали одной из самых успешных семей в стране и как появилась их фамилия? Когда Пушкин бывал во дворце Шереметевых? Ответы вы найдёте на этой экскурсии, проходя по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите множество экспонатов, среди которых:
- Полотно с родословной семьи, созданной по заказу Сергея Шереметева — последнего дореволюционного владельца Фонтанного дома. Вы узнаете, кто положил начало роду Шереметевых и что значит слово шеремет в тюркских языках.
- Хардангерфеле — традиционная скрипка Западной Норвегии. Скандинавская легенда гласит, что хорошо играть на хардангерфеле учит сам дьявол, забирая в качестве платы душу человека.
- Стол-сороконожка в Малиновой гостиной. Вы услышите, как этот стол 19 века нашли на одной из петербургских помоек. И поймёте, почему он называется сороконожкой, хотя ножек у него всего 12.
- Виолончель Николая II — богато инкрустированная и обладающая великолепными звуковыми качествами. Я расскажу, в честь чего император получил её от французского скрипичного мастера.
- Мебель в этрусской гостиной. Вы рассмотрите сложную технику росписи и восстановленную бахрому. Я расскажу, кто считается автором гарнитура и сколько лет его не ремонтировали.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты во дворец — 400 руб. /взрослый, 150 руб. /дети, пенсионеры, инвалиды I и II гр.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их поЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
Завтра в 11:00
12 июня в 13:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за человека