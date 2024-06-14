Сага о Шереметевых: Фонтанный дом

Посетить дворец графов, где хранятся культурные традиции 18 века
Как потомок прусских выезжих стал первым графом России? Почему Шереметевы стали одной из самых успешных семей в стране и как появилась их фамилия? Когда Пушкин бывал во дворце Шереметевых? Ответы вы найдёте на этой экскурсии, проходя по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева.
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Сага о Шереметевых: Фонтанный дом
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите множество экспонатов, среди которых:

  • Полотно с родословной семьи, созданной по заказу Сергея Шереметева — последнего дореволюционного владельца Фонтанного дома. Вы узнаете, кто положил начало роду Шереметевых и что значит слово шеремет в тюркских языках.
  • Хардангерфеле — традиционная скрипка Западной Норвегии. Скандинавская легенда гласит, что хорошо играть на хардангерфеле учит сам дьявол, забирая в качестве платы душу человека.
  • Стол-сороконожка в Малиновой гостиной. Вы услышите, как этот стол 19 века нашли на одной из петербургских помоек. И поймёте, почему он называется сороконожкой, хотя ножек у него всего 12.
  • Виолончель Николая II — богато инкрустированная и обладающая великолепными звуковыми качествами. Я расскажу, в честь чего император получил её от французского скрипичного мастера.
  • Мебель в этрусской гостиной. Вы рассмотрите сложную технику росписи и восстановленную бахрому. Я расскажу, кто считается автором гарнитура и сколько лет его не ремонтировали.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты во дворец — 400 руб. /взрослый, 150 руб. /дети, пенсионеры, инвалиды I и II гр.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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