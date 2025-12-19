Идеальный зимний день для всей семьи: снежные забавы, танцы и квест в заснеженном лесу.
Разогреемся на свежем воздухе, а потом заглянем в избушку к Деду Морозу за историями, подарками и фотографиями.
Разогреемся на свежем воздухе, а потом заглянем в избушку к Деду Морозу за историями, подарками и фотографиями.
Описание экскурсииПриглашаем вас весело провести зимний день на природе. В заснеженном лесу у поселка Токсово, рядом с Изумрудным озером притаилась избушка Деда Мороза. Там вас ждут различные игры и забавы, танцы и состязания, новогодний квест и катание на зимнем «банане». После активных игр на свежем воздухе гостей пригласят в избушку, где они узнают об истории празднования Нового года, получат подарки и смогут сфотографироваться с Дедом Морозом. И в завершение — чаепитие с пряниками и конфетами. Обещаем чудесные фотографии и незабываемые впечатления от дня, проведенного на природе. Важная информация:
- Минимальное бронирование возможно на группу 12 чел • Для школьных групп мы также предоставляем транспорт и трансфер от школы. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса вашей школы и размера группы. Для расчета стоимости до бронирования, пожалуйста, напишите нам сообщение.
- Программа проводится в любую погоду. В снег, дождь, туман и при прочих сюрпризах погоды. И в связи с этим мы рекомендует захватить с собой: второй, и даже третий комплект варежек/перчаток. Сухие сменные тёплые носки и даже ботинки. Просьба одеваться тепло и сухо. Обувь желательно иметь непромокаемую • Возьмите с собой фотоаппарат • Возьмите с собой письма, поделки и загадки для Дедушки Мороза.
Ежедневно с 10.00 до 14.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Развлекательная программа
- Подарок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Изумрудное озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00 до 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Минимальное бронирование возможно на группу 12 чел
- Для школьных групп мы также предоставляем транспорт и трансфер от школы. Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса вашей школы и размера группы. Для расчета стоимости до бронирования, пожалуйста, напишите нам сообщение
- Программа проводится в любую погоду. В снег, дождь, туман и при прочих сюрпризах погоды. И в связи с этим мы рекомендует захватить с собой: второй, и даже третий комплект варежек/перчаток. Сухие сменные тёплые носки и даже ботинки. Просьба одеваться тепло и сухо. Обувь желательно иметь непромокаемую
- Возьмите с собой фотоаппарат
- Возьмите с собой письма, поделки и загадки для Дедушки Мороза
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 20 чел.
За лесами, за горами: Музей русской сказки
Отправиться в путешествие по миру чудес и открыть новые смыслы знакомых с детства сказок
Начало: На Каменностровском проспекте
Завтра в 14:00
21 дек в 11:00
990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.