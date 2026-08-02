Линия Маннергейма — комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Его создали в 20-30 гг. для сдерживания возможной агрессии СССР. Но что представляет собой эта линия? Для понимания мы отправимся на Карельский перешеек в 100 км от Петербурга. Побываем на полях сражений, осмотрим подземные казематы, прогуляемся по лесу и насладимся красивейшей природой.

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Описание экскурсии

Ответы на вопросы

Линия Маннергейма — это действительно непрерывная сеть сверхукрепленных бункеров или скорее миф? Осмотры ДОТ (долговременных огневых точек) многое вам пояснят. Я расскажу, из-за чего Красная Армия два месяца буксовала в карельских лесах, и почему возник конфликт между СССР и Финляндией. Нас ждут долгие беседы о подземельях среди проникновенной тишины карельских сосен.

История советско-финляндской войны

Мы доедем до бывшего финского укрепленного узла Сумманкюля. По пути сделаем остановку у братской могилы, где почтим память советских воинов. Осмотрим ДОТ SK10: я расскажу об особенностях данного укрепрайона и первой неудачной попытке штурма. Мы посетим командный пункт SK16 и по лесной дороге проедем к озеру Желанному, откуда начнём пешую часть маршрута.

Прогулка по сосновому лесу

Сквозь черничные поляны, вдыхая свежий карельский воздух, мы дойдём до высоты «Палец» и осмотрим ещё один ДОТ SJ-5 «Миллионный». Я расскажу, как его штурмовали. Если останутся силы и время, мы доберёмся до ДОТа SJ-4 «Поппиус», где была прорвана линия Маннергейма. Оттуда вернёмся обратно к машине.

В качестве дополнения к программе мы сможем посетить захоронение в урочище Мерки, а также связанные с советско-финляндской войной памятные места в Зеленогорске.

Кому подойдёт

Любителям военной истории, которые хотят уникальных впечатлений. А также их детям, способным выдержать продолжительную поездку и долгие прогулки по лесным тропинкам.

Организационные детали