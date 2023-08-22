Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
Но что представляет собой эта линия? Для понимания мы отправимся на Карельский перешеек в 100 км от Петербурга.
Побываем на полях сражений, осмотрим подземные казематы, прогуляемся по лесу и насладимся красивейшей природой.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ответы на вопросы
Линия Маннергейма — это действительно непрерывная сеть сверхукрепленных бункеров или скорее миф? Осмотры ДОТ (долговременных огневых точек) многое вам пояснят. Я расскажу, из-за чего Красная Армия два месяца буксовала в карельских лесах, и почему возник конфликт между СССР и Финляндией. Нас ждут долгие беседы о подземельях среди проникновенной тишины карельских сосен.
История советско-финляндской войны
Мы доедем до бывшего финского укрепленного узла Сумманкюля. По пути сделаем остановку у братской могилы, где почтим память советских воинов. Осмотрим ДОТ SK10: я расскажу об особенностях данного укрепрайона и первой неудачной попытке штурма. Мы посетим командный пункт SK16 и по лесной дороге проедем к озеру Желанному, откуда начнём пешую часть маршрута.
Прогулка по сосновому лесу
Сквозь черничные поляны, вдыхая свежий карельский воздух, мы дойдём до высоты «Палец» и осмотрим ещё один ДОТ SJ-5 «Миллионный». Я расскажу, как его штурмовали. Если останутся силы и время, мы доберёмся до ДОТа SJ-4 «Поппиус», где была прорвана линия Маннергейма. Оттуда вернёмся обратно к машине.
В качестве дополнения к программе мы сможем посетить захоронение в урочище Мерки, а также связанные с советско-финляндской войной памятные места в Зеленогорске.
Кому подойдёт
Любителям военной истории, которые хотят уникальных впечатлений. А также их детям, способным выдержать продолжительную поездку и долгие прогулки по лесным тропинкам.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем только снаружи
- Перед экскурсией я проведу инструктаж по технике безопасности
- Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Outlander. Можно с собакой. Есть бустер для детей.
- Дорога к месту занимает около 2 часов
- В середине программы — пешая прогулка по лесным тропинкам порядка 4-5 км
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
После осмотра нескольких точек укрепленной линии финской обороны в моей голове собрались воедино прочитанное ранее и реально существующее, Михаил отвечал на вопросы подробно, не засыпал датами. Чистая речь без слов паразитов, обширные знания предмета, любовь к профессии и огромное желание поделиться с «несведущими».
Прогулка разделена на части удачно, дорога-прогулка-дорога, не успели устать от леса и от машины.
Нам повезло с погодой было сухо и солнечно, при этом комары или мошки меня погрызли))
Одевайте что-то с рукавами и капюшоном. В некоторых ДОТах уцелела подземная часть, там вода, но можно пройти по кирпичам, спасибо волонтерам, нам хватило кроссовок.
Михаил учел наши пожелания, помимо оговоренной программы показал красивый сосновый лес, где нам повезло поесть чернику с куста и даже пару ягод брусники))
Со мной были муж и дочь-подросток, понравилось всем.
Забрали нас от места временного обитания и вернули назад.
Рекомендую эту прогулку всем, кто интересуется военной историей, думаю знаний Михаила хватит и на более искушенных туристов.