Линия Маннергейма — это действительно непрерывная сеть сверхукрепленных бункеров или скорее миф? Осмотры ДОТ (долговременных огневых точек) многое вам пояснят. Я расскажу, из-за чего Красная Армия два месяца буксовала в карельских лесах, и почему возник конфликт между СССР и Финляндией. Нас ждут долгие беседы о подземельях среди проникновенной тишины карельских сосен.
История советско-финляндской войны
Мы доедем до бывшего финского укрепленного узла Сумманкюля. По пути сделаем остановку у братской могилы, где почтим память советских воинов. Осмотрим ДОТ SK10: я расскажу об особенностях данного укрепрайона и первой неудачной попытке штурма. Мы посетим командный пункт SK16 и по лесной дороге проедем к озеру Желанному, откуда начнём пешую часть маршрута.
Прогулка по сосновому лесу
Сквозь черничные поляны, вдыхая свежий карельский воздух, мы дойдём до высоты «Палец» и осмотрим ещё один ДОТ SJ-5 «Миллионный». Я расскажу, как его штурмовали. Если останутся силы и время, мы доберёмся до ДОТа SJ-4 «Поппиус», где была прорвана линия Маннергейма. Оттуда вернёмся обратно к машине.
В качестве дополнения к программе мы сможем посетить захоронение в урочище Мерки, а также связанные с советско-финляндской войной памятные места в Зеленогорске.
Кому подойдёт
Любителям военной истории, которые хотят уникальных впечатлений. А также их детям, способным выдержать продолжительную поездку и долгие прогулки по лесным тропинкам.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем только снаружи
Перед экскурсией я проведу инструктаж по технике безопасности
Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно
Поездка проходит на автомобиле Haval M6 2024 г. в. Можно с собакой. Есть бустер для детей.
Дорога к месту занимает около 2 часов
В середине программы — пешая прогулка по лесным тропинкам порядка 4-5 км
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1166 туристов
Гид, историк, реконструктор, аспирант, специалист по работе с молодёжью, организатор мероприятий. Или просто неравнодушный любитель истории родного края, который старается донести сложные вещи просто и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
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3
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2
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1
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Ольга
Экскурсия замечательная: насыщенная и познавательная. Прекрасная природа, в конце июля-начале августа застали чернику и цветущий вереск. Пешие маршруты посильные для неподготовленых людей, с родителями-пенсионерами, я бы, конечно, не пошла:) Обувь лучше читать дальшеуменьшить
надевать с выраженным протектором, чтобы на склонах чувствовать себя уверенно, и длинные брюки. Мы двух ужей встретили, но судя по информации есть и гадюки, и клещи. Я их тоже ужасно боюсь! Но это всё не страшно, главное одеться уместно и под ноги смотреть. У Михаила всё отлично спланировано, насыщенный исторический материал, разносторонние знания. А еще с нами была очаровательная такса Мила - прекрасный компаньон.
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Наталия
Очень!!! Просто очень! Экскурсия проведена на очень высоком профессиональном уровне, материал интресный, отличная подача, посмотрели несколько уникальных исторических об'ектов, нагулялись, и с погодой повезло! Уважаемый Михаил, большое спасибо и процветания!!
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С
Светлана
Михаилу большое спасибо за экскурсию, все было очень объемно и познавательно. Большая благодарность за поездку в Выборг в Военный музей Карельского перешейка. Такие экскурсии надо проводить для наших детей и внуков - чтобы помнили.
Спасибо Михаилу за увлекательную и познавательную экскурсию! Несмотря на накрапывающий время от времени дождь, мы замечательно провели время. Михаил очень эрудированный, заботливый и пунктуальный гид. Маршрут составлен очень грамотно, так что читать дальшеуменьшить
не успеваешь устать от дороги, и есть время на перекус. Михаил обладает обширными знаниями об истории советско-финских отношений и по многим другим вопросам. Живая подача информации и позитивный настрой Вам обеспечены. Особого очарования добавила маленькая спутница Михаила, такса Мила, которая сопровождала нас во время экскурсии, и чье участие Михаил накануне согласовал с нами по телефону. Однозначно рекомендую!
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И
Игорь
Познавательная и насыщенная экскурсия. Рад, что удалось познакомится с Михаилом - отличный рассказчик, глубоко погружен в детали военной истории России, человек с сильной эмпатией. Благодаря обстоятельному рассказу гида и увиденным инженерным читать дальшеуменьшить
сооружениям - передовым на тот период времени - становятся наглядно понятен масштаб подвига наших солдат и офицеров. Это производит сильное впечатление!
Знать правду о подвигах предков особенно важно для молодого поколения страны. Рекомендую Трипстеру более активно включать в свое предложение военно- исторические экскурсии такого качества. При уровне организации и внимания к деталям как у Михаила, они совершено безопасны. Спасибо ещё раз! Рекомендую всем.
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