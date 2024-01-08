17 часов
Групповая
Лучший выборДень в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
Начало: СТ.М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
«Приключения на вотчине Карельского Деда Мороза — Талви Укко Экскурсия по питомнику хаски — одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов»
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
4 950₽ за человека
17 часов
Групповая
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
«Знакомство с Карельским Дедом Морозом, мраморный каньон Рускеала, живописные водопады и питомник Хаски»
Расписание: На новогодних праздниках
1 янв в 07:00
2 янв в 07:00
4 688₽ за человека
скидка
15%
2.5 часа
Групповая
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и Снегурочкой
Зарядиться праздничным настроением и увидеть главное в городе на Неве
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
«Где в Петербурге живёт Дед Мороз»
20 дек в 18:00
21 дек в 18:00
1000850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 января 2024Сама экскурсия замечательная, очень много впечатлений за один день. Но организация это огромный провал: Гид Анна весьма странная, агрессивная женщина,
- MMaria7 января 2024Можно было бы скорректировать программу ввиду морозов. Водопады все замерзли. В парке Рускеала негде было погреться совершенно.
- ЛЛейла5 января 2024Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод Алиса, тёплый автобус (при -30° это важно). Интерактив с Дедом Морозом очень слабый. Парк Рускеала хорош
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дед Мороз»
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