Встреча с Дедом Морозом

Найдено 3 экскурсии в категории «Дед Мороз» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
На автобусе
18 отзывов
17 часов
Групповая
Лучший выбор
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
Начало: СТ.М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
«Приключения на вотчине Карельского Деда Мороза — Талви Укко Экскурсия по питомнику хаски — одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов»
2 янв в 07:30
3 янв в 07:30
4 950 за человека
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
На автобусе
8 отзывов
17 часов
Групповая
Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
«Знакомство с Карельским Дедом Морозом, мраморный каньон Рускеала, живописные водопады и питомник Хаски»
Расписание: На новогодних праздниках
1 янв в 07:00
2 янв в 07:00
4 688 за человека
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и Снегурочкой
На автобусе
скидка
15%
2.5 часа
Групповая
Новогодний Петербург с Дедом Морозом и Снегурочкой
Зарядиться праздничным настроением и увидеть главное в городе на Неве
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
«Где в Петербурге живёт Дед Мороз»
20 дек в 18:00
21 дек в 18:00
1000850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
    Сама экскурсия замечательная, очень много впечатлений за один день. Но организация это огромный провал: Гид Анна весьма странная, агрессивная женщина,
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    «хабалка» вот хорошее слово, которое точно описывает, слушать не особо интересно. Обед порции маленькие (я была с мужем он остался голодный) за 600р даже горячего чая не предложили в -30, дальше делайте выводы сами. Агенты работают тоже сомнительно, неправильные данные дали по нашей брони, пришлось доказывать. Карелия-фантастика, организация портит все. Обязательно запаситесь таблетками от укачивания, серпантин переносится очень тяжело!

  • M
    Maria
    7 января 2024
    Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
    Можно было бы скорректировать программу ввиду морозов. Водопады все замерзли. В парке Рускеала негде было погреться совершенно.
  • Л
    Лейла
    5 января 2024
    Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
    Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод Алиса, тёплый автобус (при -30° это важно). Интерактив с Дедом Морозом очень слабый. Парк Рускеала хорош
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    в любое время года. Комплексная экскурсия - это хорошая возможность попутешествовать и отдохнуть без своего транспорта. Что-то нравится больше, что-то меньше, но в целом впечатления приятные. Желаю процветания туристическим компаниям, которые вносят разнообразие в нашу жизнь)).

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дед Мороз»

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  1. День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
  2. Тур на 1 день: Карельский Дед Мороз, пушистые хаски и парк Рускеала
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дед Мороз" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 4 950 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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