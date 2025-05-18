Поедем в Царское Село! За чудом! Экскурсия начнется у памятника императрице Екатерине II, горячо любившей Царское Село. Проедем вдоль Фонтанки реки, мимо Новодевичьего монастыря, парка Победы, к подножию Пулковских высот и доберемся до въездных Египетских ворот города Пушкин (современное название Царского Cела). По дороге профессиональный аккредитованный гид поделится увлекательными историческими фактами, а затем бережно передаст вас музейному экскурсоводу в Екатерининском дворце эпохи барокко. В Екатерининском дворце, восстановленному после Великой Отечественной войны, происходит погружение в прежние века. Вы полюбуетесь роскошными залами и, конечно, знаменитой Янтарной комнатой. Янтарная комната — восьмое чудо света, как магнит манит людей со всех сторон в Царское Село. Солнечный теплый янтарь с балтийского берега обволакивает сказочным ощущением бесценной вечности. В Екатерининском парке в сопровождении интересного рассказа гида настоящие шедевры садово-паркового искусства откроются наиболее полно. Павильоны, мостики, галереи, перголы, античные скульптуры — обязательны к знакомству. Каждый год творчество современных садовников превращают парк в цветущий сад. Дойдёте до берега рукотворного водоёма с живописным островом. Окажетесь в Камероновой галерее — излюбленном месте прогулок Екатерины Великой.

Цены на входные билеты устанавливаются музеем "Царское село" и могут меняться. Уточняйте информацию у гида в переписке. Важная информация: Экскурсию по дворцу для вас проведёт музейный сотрудник, экскурсию по парку — я или другой гид из нашей команды. Дополнительно и предварительно оплачиваются билеты в музей: Билеты во дворец и парк стандартные - 1500₽ Билеты во дворец и парк пенсионные - 900₽ Билеты во дворец и парк детские от 14 до 18 лет - 900₽ Билеты во дворец и парк детские от 7 до 13 лет - 600₽ Билеты во дворец и парк для иностранцев - 2500₽.