Погрузитесь в атмосферу царской эпохи, отправившись в путешествие в Царское Село.
Вас ждёт поездка по живописному маршруту, экскурсия по роскошным залам Екатерининского дворца с легендарной Янтарной комнатой и прогулка по изящным аллеям парка. В компании опытных гидов вы увидите одни из самых ярких символов императорской России.
Описание экскурсии
Поедем в Царское Село! За чудом! Экскурсия начнется у памятника императрице Екатерине II, горячо любившей Царское Село. Проедем вдоль Фонтанки реки, мимо Новодевичьего монастыря, парка Победы, к подножию Пулковских высот и доберемся до въездных Египетских ворот города Пушкин (современное название Царского Cела). По дороге профессиональный аккредитованный гид поделится увлекательными историческими фактами, а затем бережно передаст вас музейному экскурсоводу в Екатерининском дворце эпохи барокко. В Екатерининском дворце, восстановленному после Великой Отечественной войны, происходит погружение в прежние века. Вы полюбуетесь роскошными залами и, конечно, знаменитой Янтарной комнатой. Янтарная комната — восьмое чудо света, как магнит манит людей со всех сторон в Царское Село. Солнечный теплый янтарь с балтийского берега обволакивает сказочным ощущением бесценной вечности. В Екатерининском парке в сопровождении интересного рассказа гида настоящие шедевры садово-паркового искусства откроются наиболее полно. Павильоны, мостики, галереи, перголы, античные скульптуры — обязательны к знакомству. Каждый год творчество современных садовников превращают парк в цветущий сад. Дойдёте до берега рукотворного водоёма с живописным островом. Окажетесь в Камероновой галерее — излюбленном месте прогулок Екатерины Великой.
Цены на входные билеты устанавливаются музеем "Царское село" и могут меняться. Уточняйте информацию у гида в переписке. Важная информация: Экскурсию по дворцу для вас проведёт музейный сотрудник, экскурсию по парку — я или другой гид из нашей команды. Дополнительно и предварительно оплачиваются билеты в музей: Билеты во дворец и парк стандартные - 1500₽ Билеты во дворец и парк пенсионные - 900₽ Билеты во дворец и парк детские от 14 до 18 лет - 900₽ Билеты во дворец и парк детские от 7 до 13 лет - 600₽ Билеты во дворец и парк для иностранцев - 2500₽.
По понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец: Золотая анфилада, Янтарная комната
- Екатерининский парк: павильон Эрмитаж, павильон Грот, Камеронова галерея, Чесменская колонна, Кагульский обелиск
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны на комфортабельном минивэне
Что не входит в цену
- Билеты в музей, уточняйте цену у гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Островского у Александринского театра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
18 мая 2025
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! В Екатерининском дворце побываете, парк посмотрите только на плане. И за это заплатите 5500.
