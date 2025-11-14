Приглашаем вас в Царское Село — блистательную императорскую резиденцию, где оживает история.
Вы увидите роскошные залы Екатерининского дворца, легендарную Янтарную комнату и изысканные павильоны парка.
Вы окунётесь в атмосферу золотого века Российской империи, прогулявшись по территории одного из самых прекрасных дворцово-парковых ансамблей страны.
Описание экскурсии
В путешествии по императорской резиденции Вас ожидает:
- Историческое преображение — вы узнаете, как простая усадьба превратилась в главную императорскую резиденцию;
- Легенда Янтарной комнаты — драматическая история создания, утраты и возрождения шедевра;
- Барочная архитектура — особенности стиля и уникальные интерьеры дворца;
- Садово-парковое искусство— тайны создания пейзажного парка XVIII века;
- Военная история — трагические события Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление;
• Античное наследие — влияние древнегреческой и римской культуры на русское искусство. Погрузитесь в атмосферу императорской роскоши и станьте свидетелем величия русской истории! Важная информация:
- Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов. При посадке необходимо будет предъявить документы, подтверждающие льготы: студенческие или ученические билеты, пенсионные удостоверения и т. д. При посещении дворца и парка в Пушкине также необходим паспорт.
- Школьниками считаются лица до 13 лет включительно.
- Дошкольниками считаются дети до 6 лет включительно.
- Возможны незначительные изменения в маршруте из-за дорожной ситуации.
Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности:
- Екатерининский дворец - шедевр барочного искусства, где каждый зал хранит свои тайны
- Легендарная Янтарная комната - уникальное произведение искусства, воссозданное с невероятной точностью
- Екатерининский парк - образец садово-паркового искусства XVIII века
- Феодоровский собор - духовный центр императорской семьи
- Вы увидите:
- Парадные интерьеры дворца, поражающие роскошью и изысканностью
- Уникальные павильоны и архитектурные шедевры парка
- Духовные святыни в стенах Феодоровского собора
- Историческую атмосферу императорской резиденции
Что включено
- Входные билеты в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой + экскурсия
- Входные билеты в Екатерининский парк
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: СТ.М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарина
14 ноя 2025
Экскурсия хорошая, экскурсовод Никита замечательный. Единственное, приехали на 1.5 часа раньше. Экскурсия прошла замечательно, нам все понравилось. Но, лучше бы нам дали еще 1 час просто походить и по фотографировать. Потому что не много пришлось бежать с дворца, чтобы докупить сувениры. Но, экскурсия прошла без нареканий. Никите большая благодарность, все же этот час оплачен и туристы имеют право им воспользоваться.
Д
Дарья
11 ноя 2025
Хочу выразить искреннюю признательность гиду Леониду за потрясающую экскурсию! Он не просто рассказывал факты — оживлял историю, делился любопытными деталями и отвечал на все вопросы. Подача материала была лёгкой и в то же время глубокой. Организация тоже на высоте: вовремя, комфортно, без суеты. Спасибо за эмоции!
С
Светланв
8 ноя 2025
Все очень здорово! Особенно хочется выделить экскурсовода Надежду за высочайший профессионализм.
Г
Гульнара
8 ноя 2025
Хочу выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию! Нестандартный подход к истории экскурсоводом Максимом просто бомба, Огромный Респект!!! В следующий раз будем стараться попасть именно на его экскурсии.
П. С безволосый чувак который задавал много вопросов;)
Р
Руслана
7 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Грамотный
Л
Любовь
6 ноя 2025
Дружной компанией посетили Царское село, Екатерининский дворец. Благодарим водителя, благодарим экскурсовода Максима за то,что подождали нас - опоздали на 5 минут. С удовольствием послушали историю экскурсовода о дворцовых переворотах, об
М
Мария
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Екатерининский дворец - это нечто шедевральное. Экскурсовод Надежда - просто супер!
К
Ксения
4 ноя 2025
Экскурсия хорошая. Начало вовремя. Организовано хорошо. Тайминг соблюдался. Очень понравился экскурсовод в Екатерининском дворце- очень увлечённо, интересно, заинтересованно. Он как песню пел - я заслушалась. Сопровождающий экскурсовод Юлия - экскурсия в ее части интересная, темп передвижения стремительный. Рекомендую! Но - лучше в тёплое время года.
Е
Елена
4 ноя 2025
Отоичная экскурсия, посетили 3 ноября с семьей. Остались в полном восторге
Г
Галина
3 ноя 2025
Экскурсия очень насыщенная. В целом впечатление хорошее. От самого музея. Пенсионерам столько ходить пешком тяжеловато. Написано было автобусная. Поэтому приобрели билеты. Заранее необходимо информировать о том, что на самом деле
М
Маргарита
3 ноя 2025
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Е
Елена
30 окт 2025
Нам очень все понравилось! Прекрасная экскурсия, интересно все рассказывали! Прекрасные виды, комфортабельный автобус! Однозначно стоит посетить!
Н
Немцова
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия благодаря великолепному экскурсоводу Ирэн! Огромное спасибо!
Н
Наталья
25 окт 2025
Ездили родители-пенсионеры. Им понравилось. По информации от родителей - после посещения дворца группа не могла долго собраться (задержка была около 40 мин), поэтому очень мало времени оставили на Феодоровский собор
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
