Д Дарина Экскурсия хорошая, экскурсовод Никита замечательный. Единственное, приехали на 1.5 часа раньше. Экскурсия прошла замечательно, нам все понравилось. Но, лучше бы нам дали еще 1 час просто походить и по фотографировать. Потому что не много пришлось бежать с дворца, чтобы докупить сувениры. Но, экскурсия прошла без нареканий. Никите большая благодарность, все же этот час оплачен и туристы имеют право им воспользоваться.

Д Дарья Хочу выразить искреннюю признательность гиду Леониду за потрясающую экскурсию! Он не просто рассказывал факты — оживлял историю, делился любопытными деталями и отвечал на все вопросы. Подача материала была лёгкой и в то же время глубокой. Организация тоже на высоте: вовремя, комфортно, без суеты. Спасибо за эмоции!

С Светланв Все очень здорово! Особенно хочется выделить экскурсовода Надежду за высочайший профессионализм.

Г Гульнара Хочу выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию! Нестандартный подход к истории экскурсоводом Максимом просто бомба, Огромный Респект!!! В следующий раз будем стараться попасть именно на его экскурсии.

Р Руслана Замечательная экскурсия. Грамотный

Л Любовь читать дальше истории Царского села, Санкт- Петербурга. Несмотря на то, что фигуры в парке у дворца уже законсервированы на зимнее хранение, благодаря фотографиям в парке и рассказу экскурсовода мы будто видели их воочию. И даже на обратном пути нам увлекательно рассказывали о происхождении некоторых крылатых выражений и слов. Очень приятно и интересно. Вернулись усталые, счастливые и с наивкуснейшим кронштадтским зефиром. Дружной компанией посетили Царское село, Екатерининский дворец. Благодарим водителя, благодарим экскурсовода Максима за то,что подождали нас - опоздали на 5 минут. С удовольствием послушали историю экскурсовода о дворцовых переворотах, об

М Мария Очень понравилась экскурсия. Екатерининский дворец - это нечто шедевральное. Экскурсовод Надежда - просто супер!

К Ксения Экскурсия хорошая. Начало вовремя. Организовано хорошо. Тайминг соблюдался. Очень понравился экскурсовод в Екатерининском дворце- очень увлечённо, интересно, заинтересованно. Он как песню пел - я заслушалась. Сопровождающий экскурсовод Юлия - экскурсия в ее части интересная, темп передвижения стремительный. Рекомендую! Но - лучше в тёплое время года.

Е Елена Отоичная экскурсия, посетили 3 ноября с семьей. Остались в полном восторге

Г Галина читать дальше пешая, кроме доставки в Пушкин. Бегом бегали за экскурсоводом. Долгие ожидания недисциплинированных туристов. Путешествуем часто. Есть с чем и кем сравнить. В Москве, мы можем сами выбрать экскурсовода на сайте, заранее почитать отзывы и определиться. Может и у вас есть такое, но мы просто не знаем. Спасибо в любом случае, за ваш труд. Экскурсия очень насыщенная. В целом впечатление хорошее. От самого музея. Пенсионерам столько ходить пешком тяжеловато. Написано было автобусная. Поэтому приобрели билеты. Заранее необходимо информировать о том, что на самом деле

Е Елена Нам очень все понравилось! Прекрасная экскурсия, интересно все рассказывали! Прекрасные виды, комфортабельный автобус! Однозначно стоит посетить!

Н Немцова Очень интересная экскурсия благодаря великолепному экскурсоводу Ирэн! Огромное спасибо!