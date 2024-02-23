Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее
Приглашаю вас посетить её вместе! Живо и увлекательно мы обсудим путь художника (чего стоит одна история с осётром) и разберём его главные полотна — от «Боярыни Морозовой» до «Взятия снежного городка».
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Описание
Почему стоит пойти на выставку со мной
Несмотря на высокий интерес к выставке, довольно ограниченный круг гидов на профессиональном уровне может рассказать о творчестве «композитора» (почему так называли Сурикова, раскроем на экскурсии). Я познакомлю вас с выставкой живо, интересно. С фактами и байками из жизни художника, а также с искусствоведческим разбором главных полотен мастера.
Что вас ожидает
На выставке представлены не только главные картины художника, но также графические работы и этюды, привезенные из крупнейших музеев страны. В центре нашего внимания — главные произведения В. И. Сурикова:
- «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»
- «Боярыня Морозова»
- «Степан Разин»
- «Меншиков в Берёзове»
- «Взятие снежного городка»
- «Переход Суворова через Альпы»
А также подборка из этнографической коллекции Русского музея и генеалогическое древо Суриковых, которое любезно было предоставлено его потомком, режиссером Н. С. Михалковым.
Мы поговорим о творческом пути Сурикова: как бедный писарь, даже не кончивший гимназию, прибыл в Петербург верхом на осётре — и покорил столицу! А ещё вы узнаете:
- как Суриков смог произвести впечатление на губернатора Красноярска
- чем художник отплатил своему покровителю Петру Кузнецову
- как помог Репин и чем насмешил Толстой
- почему Суриков три дня громил мастерскую и кто такая «Боровичок»
- какое впечатление производил художник на своих современников
- чем был обусловлен выбор тем для полотен художника
Кому подойдёт экскурсия
Всем интересующимся искусством в целом и русскими художниками в частности. Для участников с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.
Организационные детали
- Билеты нужно купить заранее для всех участников, в том числе для гида: цена — 700 руб. /чел. Сделать это можно на Трипстере.
- Выставка проходит до 13 мая 2024 года
- Рекомендованный возраст участников — от 14 лет, но это лишь моя рекомендация
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Надеемся на встречу с Любовью и на других экскурсиях в этом великолепном городе!