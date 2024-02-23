Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Идём смотреть и исследовать шедевры мастера в Русском музее

5
1 отзыв
До мая 2024 года в корпусе Бенуа разместилась масштабная выставка работ Василия Сурикова, которую нельзя пропустить ценителям русской живописи.

Приглашаю вас посетить её вместе! Живо и увлекательно мы обсудим путь художника (чего стоит одна история с осётром) и разберём его главные полотна — от «Боярыни Морозовой» до «Взятия снежного городка».
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Василий Суриков: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Ближайшие даты:
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
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даты

Описание

Почему стоит пойти на выставку со мной

Несмотря на высокий интерес к выставке, довольно ограниченный круг гидов на профессиональном уровне может рассказать о творчестве «композитора» (почему так называли Сурикова, раскроем на экскурсии). Я познакомлю вас с выставкой живо, интересно. С фактами и байками из жизни художника, а также с искусствоведческим разбором главных полотен мастера.

Что вас ожидает

На выставке представлены не только главные картины художника, но также графические работы и этюды, привезенные из крупнейших музеев страны. В центре нашего внимания — главные произведения В. И. Сурикова:

  • «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»
  • «Боярыня Морозова»
  • «Степан Разин»
  • «Меншиков в Берёзове»
  • «Взятие снежного городка»
  • «Переход Суворова через Альпы»

А также подборка из этнографической коллекции Русского музея и генеалогическое древо Суриковых, которое любезно было предоставлено его потомком, режиссером Н. С. Михалковым.

Мы поговорим о творческом пути Сурикова: как бедный писарь, даже не кончивший гимназию, прибыл в Петербург верхом на осётре — и покорил столицу! А ещё вы узнаете:

  • как Суриков смог произвести впечатление на губернатора Красноярска
  • чем художник отплатил своему покровителю Петру Кузнецову
  • как помог Репин и чем насмешил Толстой
  • почему Суриков три дня громил мастерскую и кто такая «Боровичок»
  • какое впечатление производил художник на своих современников
  • чем был обусловлен выбор тем для полотен художника

Кому подойдёт экскурсия

Всем интересующимся искусством в целом и русскими художниками в частности. Для участников с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.

Организационные детали

  • Билеты нужно купить заранее для всех участников, в том числе для гида: цена — 700 руб. /чел. Сделать это можно на Трипстере.
  • Выставка проходит до 13 мая 2024 года
  • Рекомендованный возраст участников — от 14 лет, но это лишь моя рекомендация

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у корпуса Бенуа (филиал Русского музея)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Ю
23 фев 2024
Любовь отличный экскурсовод: знание материала, прекрасный темп подачи, вовлеченность! Посещение выставки прошло на одном дыхании, огромное спасибо!
Надеемся на встречу с Любовью и на других экскурсиях в этом великолепном городе!

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