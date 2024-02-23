До мая 2024 года в корпусе Бенуа разместилась масштабная выставка работ Василия Сурикова, которую нельзя пропустить ценителям русской живописи. Приглашаю вас посетить её вместе! Живо и увлекательно мы обсудим путь художника (чего стоит одна история с осётром) и разберём его главные полотна — от «Боярыни Морозовой» до «Взятия снежного городка».

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Описание

Почему стоит пойти на выставку со мной

Несмотря на высокий интерес к выставке, довольно ограниченный круг гидов на профессиональном уровне может рассказать о творчестве «композитора» (почему так называли Сурикова, раскроем на экскурсии). Я познакомлю вас с выставкой живо, интересно. С фактами и байками из жизни художника, а также с искусствоведческим разбором главных полотен мастера.

Что вас ожидает

На выставке представлены не только главные картины художника, но также графические работы и этюды, привезенные из крупнейших музеев страны. В центре нашего внимания — главные произведения В. И. Сурикова:

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

«Боярыня Морозова»

«Степан Разин»

«Меншиков в Берёзове»

«Взятие снежного городка»

«Переход Суворова через Альпы»

А также подборка из этнографической коллекции Русского музея и генеалогическое древо Суриковых, которое любезно было предоставлено его потомком, режиссером Н. С. Михалковым.

Мы поговорим о творческом пути Сурикова: как бедный писарь, даже не кончивший гимназию, прибыл в Петербург верхом на осётре — и покорил столицу! А ещё вы узнаете:

как Суриков смог произвести впечатление на губернатора Красноярска

чем художник отплатил своему покровителю Петру Кузнецову

как помог Репин и чем насмешил Толстой

почему Суриков три дня громил мастерскую и кто такая «Боровичок»

какое впечатление производил художник на своих современников

чем был обусловлен выбор тем для полотен художника

Кому подойдёт экскурсия

Всем интересующимся искусством в целом и русскими художниками в частности. Для участников с любым уровнем насмотренности и художественной подготовки.

Организационные детали