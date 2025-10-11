Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив особняк Половцова – настоящую жемчужину, где время будто остановилось. Это одно из редких мест, где вы сможете увидеть подлинные интерьеры, сохранившиеся с давних времен. 5 1 отзыв

Оксана Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1 час Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком Когда Экскурсия проводится в определённые даты и время 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив особняк Половцова – настоящую жемчужину, где время будто остановилось. Это одно из редких мест, где вы сможете увидеть подлинные интерьеры, сохранившиеся с давних времен. Вас ждет увлекательное путешествие по залам, каждый из которых хранит свои тайны: Зеленая гостиная и гостиная с Эркером пригласят вас в мир утонченной элегантности. Сердцем особняка станет Дубовый зал. Здесь, среди резных панелей и подлинного камина XVI века – шедевра итальянского Возрождения, проходили важные заседания "Русского исторического общества" под руководством А. А. Половцова. Восхититесь изяществом Белого зала, выполненного в стиле Людовика XV, и великолепием Бронзового зала, созданного гением архитектора М. Месмахера. В ходе экскурсии вы узнаете удивительные истории людей, чьи судьбы переплелись в этих стенах. От южноамериканского революционера Франциско Миранды Важная информация: Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 3 дня до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 3 дня до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации. При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов, мы вернём 100% стоимости. По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов

Экскурсия проводится в определённые даты и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Входные билеты Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Большая Морская улица, 52 Завершение: Ул. Большая Морская, д. 52 Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится в определённые даты и время Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 3 дня до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 3 дня до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации

При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов, мы вернём 100% стоимости

По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.