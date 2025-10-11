Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив особняк Половцова – настоящую жемчужину, где время будто остановилось. Это одно из редких мест, где вы сможете увидеть подлинные интерьеры, сохранившиеся с давних времен.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив особняк Половцова – настоящую жемчужину, где время будто остановилось. Это одно из редких мест, где вы сможете увидеть подлинные интерьеры, сохранившиеся с давних времен. Вас ждет увлекательное путешествие по залам, каждый из которых хранит свои тайны: Зеленая гостиная и гостиная с Эркером пригласят вас в мир утонченной элегантности. Сердцем особняка станет Дубовый зал. Здесь, среди резных панелей и подлинного камина XVI века – шедевра итальянского Возрождения, проходили важные заседания "Русского исторического общества" под руководством А. А. Половцова. Восхититесь изяществом Белого зала, выполненного в стиле Людовика XV, и великолепием Бронзового зала, созданного гением архитектора М. Месмахера. В ходе экскурсии вы узнаете удивительные истории людей, чьи судьбы переплелись в этих стенах. От южноамериканского революционера Франциско Миранды Важная информация: Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 3 дня до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 3 дня до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации. При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов, мы вернём 100% стоимости. По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Морская улица, 52
Завершение: Ул. Большая Морская, д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в определённые даты и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Если вы бронируете экскурсию заранее, нужно будет оплатить не позднее, чем за 3 дня до экскурсии, всю информацию по оплате организатор присылает после подтверждения бронирования. На месте оплата не возможна. При бронировании экскурсии менее, чем за 3 дня до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения информации
- При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов, мы вернём 100% стоимости
- По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
11 окт 2025
Отличный организатор!
Великолепная экскурсия, весь интерьер настоящий, 2 часа на одном дыхании.
Особая благодарность гиду!
Рекомендую всем!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
