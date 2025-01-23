Экскурсия во Владимирский дворец в Петербурге

Погрузитесь в атмосферу 19 века, пройдя по залам Владимирского дворца. Узнайте о жизни учёных и светской жизни Петербурга
Владимирский дворец в Санкт-Петербурге - это не только роскошные интерьеры, но и богатая история. Здесь можно узнать о судьбах его владельцев и значимых открытиях учёных. Дворец сохранился почти в неизменном
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виде, пережив революцию и войну. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от 7 лет. В стоимость включены входные билеты и сопровождение гида. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте, какие мероприятия проходят в Доме учёных сегодня

4.67
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Роскошные интерьеры дворца
  • 📚 История царской России
  • 🔬 Открытия учёных
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Экскурсия во Владимирский дворец в Петербурге
Экскурсия во Владимирский дворец в Петербурге
Экскурсия во Владимирский дворец в Петербурге
Ближайшие даты:
31
янв1
фев3
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фев6
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фев
Время начала: 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Владимирский дворец

Описание экскурсии

Когда-то Владимирский дворец был центром светской жизни Петербурга. Сегодня в нём находится Дом учёных имени Горького. Вы пройдёте по парадным залам и погрузитесь в атмосферу 19 века. А ещё:

  • Узнаете об архитектурных особенностях постройки
  • Познакомитесь с открытиями и достижениями учёных, которые жили и работали в этом доме
  • Рассмотрите великолепные интерьеры и предметы искусства
  • Услышите, какие мероприятия проводят в Доме учёных сегодня

Организационные детали

  • В стоимость включено: входные билеты, сопровождение гида
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу или другой гид из нашей команды

в будние дни в 14:30, в субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:30, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
23 янв 2025
Добрый день! Были на экскурсии 15.01.2025 - Владимирский дворец. Очень понравилось!!! Гид рассказывала очень интересно и доходчиво, грамотно и познавательно. Рекомендую всем посетить этот дворец. Считаем что с гидом всегда намного интереснее проходят экскурсии. Дворец шикарный!!!
С
7 янв 2025
Заказала экскурсию во Владимирский дворец через этот сайт, потому что удобно и понятно организовано. Экскурсия очень интересная, рекомендую.
Т
6 янв 2025
Экскурсию на сайте Дома ученых заказать было невозможно, не было билетов на новогодние даты. Заказали через Трипстер. На месте выяснилось, по организации процесса экскурсии, что, фактически, Трипстер работает в смычке
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с Домом ученых и Дом ученых через этот ресурс проводит экскурсии. Поэтому билеты еще дороже становятся, скидок для детей и студентов не предусмотрено.
Группа огромная, 25 чел, и таких групп очень много, ходят друг за другом по залам. Экскурсовод была «старой формации», женщина в возрасте, заученный годами текст, все понятно, но без души, строго и даже резко общалась с членами группы, т. н. пассивная агрессия.
Здание и залы в состоянии, требующем реставрации.
В любом случае, это место необходимо посетить и посмотреть. Но впечатление среднее, особенно с учетом стоимости.

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Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв о посещении Владимирского дворца. Мы ценим вашу обратную связь, так как она помогает нам улучшать
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качество предоставляемых услуг.
В первую очередь хотим пояснить, что наша команда работает с Домом ученых на партнерских условиях и, действительно, предоставляет возможность заказа экскурсий, в том числе и в периоды повышенного спроса, как, например, новогодние праздники.
Так же обращаем ваше внимание, что в Петербурге в праздничные дни всегда большой наплыв туристов, это касается практически всех исторических объектов. Поэтому большое количество гостей во дворце вполне логично.
Хотим отметить, что, обратившись к нам, вы смогли приобрести билет и получить полное экскурсионное обслуживание, что особенно ценно в такие пиковые периоды, когда самостоятельная организация посещения может быть крайне затруднительной.
Мы ценим то, что вы выбрали нас и доверили нам организацию своего досуга. Мы всегда на связи и готовы помочь решить любые возникающие вопросы, избавляя вас от необходимости самостоятельно разбираться со всеми техническими деталями.
И, конечно, мы согласны с вами, что Владимирский дворец – это уникальное место, которое, несмотря на необходимость реставрации, безусловно, стоит посетить. Мы рады, что вы все же смогли оценить его историческую и культурную ценность.

А
1 янв 2025
Все понравилось. Спасибо
В
31 дек 2024
Очень понравилась экскурсия, наполненная, очень живая, быстро погружаешься в атмосферу дворца, времени, жизнь её обитателей.
М
3 ноя 2024
В субботу очень людно, а так все прекрасно.

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