Владимирский дворец в Санкт-Петербурге - это не только роскошные интерьеры, но и богатая история. Здесь можно узнать о судьбах его владельцев и значимых открытиях учёных. Дворец сохранился почти в неизменном
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Роскошные интерьеры дворца
- 📚 История царской России
- 🔬 Открытия учёных
- 🎨 Искусство и архитектура
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Владимирский дворец
Описание экскурсии
Когда-то Владимирский дворец был центром светской жизни Петербурга. Сегодня в нём находится Дом учёных имени Горького. Вы пройдёте по парадным залам и погрузитесь в атмосферу 19 века. А ещё:
- Узнаете об архитектурных особенностях постройки
- Познакомитесь с открытиями и достижениями учёных, которые жили и работали в этом доме
- Рассмотрите великолепные интерьеры и предметы искусства
- Услышите, какие мероприятия проводят в Доме учёных сегодня
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты, сопровождение гида
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу или другой гид из нашей команды
в будние дни в 14:30, в субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:30, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36532 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 янв 2025
Добрый день! Были на экскурсии 15.01.2025 - Владимирский дворец. Очень понравилось!!! Гид рассказывала очень интересно и доходчиво, грамотно и познавательно. Рекомендую всем посетить этот дворец. Считаем что с гидом всегда намного интереснее проходят экскурсии. Дворец шикарный!!!
С
Сона
7 янв 2025
Заказала экскурсию во Владимирский дворец через этот сайт, потому что удобно и понятно организовано. Экскурсия очень интересная, рекомендую.
Т
Татьяна
6 янв 2025
Экскурсию на сайте Дома ученых заказать было невозможно, не было билетов на новогодние даты. Заказали через Трипстер. На месте выяснилось, по организации процесса экскурсии, что, фактически, Трипстер работает в смычке
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв о посещении Владимирского дворца. Мы ценим вашу обратную связь, так как она помогает нам улучшать
А
Андрей
1 янв 2025
Все понравилось. Спасибо
В
Виктория
31 дек 2024
Очень понравилась экскурсия, наполненная, очень живая, быстро погружаешься в атмосферу дворца, времени, жизнь её обитателей.
М
Михаил
3 ноя 2024
В субботу очень людно, а так все прекрасно.
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