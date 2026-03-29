Мы пройдём по двум этажам экспозиции и встретим более 600 различных работ.
Поговорим о талантливой семье Александра Бенуа, художниках круга «Мир искусства», Дягилеве и балетных, императоре Петре Первом и Петрушке.
Манеж вас удивит: здесь ИИ соседствует с Леонардо, арапы — с шутами, Фаберже — с народным лубком, а на смену Версалю приходит Никола Ленивец.
Описание экскурсии
- В аванзале Манежа нас встретят дипфейки Павловой и Нижинского
- По Версальской лестнице мы поднимемся к горизонтам и горизонталям великого Петербурга: от Петра до Петрушки
- По выставочным лабиринтам доберёмся к рабочему кабинету Бенуа с его личными вещами и графическими работами
- Графика сменится живописью, которую руководитель картинной галереи Эрмитажа стремился сохранить после революции, но в итоге покинул советскую Россию
- Мы же спустимся в мир ожившей «Азбуки», которую художник оформлял для своего сына — неожиданные художественные рифмы и нетривиальные ходы галеристов удивят даже самых искушённых зрителей
- Поговорим о династии Бенуа: кто кому и кем приходится и как получилось, что потомки придворного кондитера получили дворянский титул
- Вспомним ближайших родственников художественной семьи — Лансере и Серебряковых, а также близкий круг художников-мирискусников. Обсудим трагические судьбы героев
- Будем любоваться искусством и попробуем себя в роли звездочётов
Выставка продлится до 19 апреля 2026 года.
Организационные детали
- Билеты в Манеж нужно купить заранее для всех путешественников, в том числе и льготный для гида на официальном сайте. Цена от 200 до 800 ₽ в зависимости от дня недели и наличия льгот
- Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 4, доплата — 1000 ₽ за чел. Для групп свыше 5 чел. требуется оплата экскурсионного сбора — 10 000 ₽ на группу до 10 чел. (билеты включены, оплата в кассе ЦВЗ)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Манежа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2984 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мария
29 мар 2026
Огромное спасибо, за понимание: я в заказе перепутала месяц экскурсии. Ольга всё очень быстро скорректировала.
И ещё одно огромное спасибо нашему прекрасному гиду по выставке. Любовь не просто знает материал, но и умеет интересно рассказать. 5 из 5!
Ирина
22 мар 2026
Замечательная экскурсия по выставке Все о Бенуа. Выставка большая, разноплановая, а Любовь смогла показать и рассказать нам все в едином контексте талантливых представителей семейства Бенуа. Хочется отметить ее обширные знания в области истории и литературы. Спасибо за интереснейшую экскурсию!
Мария
19 мар 2026
Немного жесткое начало экскурсии не прибавило нам энтузиазма.
Не было радости общения.
Прошу данного экскурсовода нам больше не предлагать. Спасибо.
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим за обратную связь.
Нам хотелось бы немного прояснить ситуацию, чтобы не оставалось недопонимания. На Ваш тур был назначен один
Светлана
14 мар 2026
Огромное спасибо за организацию и проведение экскурсии. За оперативность, внимание к деталям! Отдельное спасибо экскурсоводу Вере. Супер содержательная и увлекательная экскурсия. Спасибо!!!
Татьяна
13 мар 2026
Нас было 6 человек, работала с нами гид Любовь. Все очень понравилась подача материала - интересно, понятным языком и с вниманием к деталям. Коллективно решили, что без Любови выставка была бы неполноценной)
Спасибо большое за оперативное взаимодействие, быстрые и полные ответы на вопросы! Вернемся еще🌷
Olga
9 мар 2026
Приятные впечатления и от гида и от самой структуры экскурсии. Захотели повторить.
татьяна
5 мар 2026
Посетили выставку про семью Бенуа. Были семьей с подростком 12 лет. Главная задача для меня была, чтобы ребенку было интересно и познавательно, т. к. рекомендованный для посещения возраст от 14
Татьяна
1 мар 2026
отличная выставка и прекрасный экскурсовод. Интересно даёт тему и раскрывает любопытные исторические факты. Рекомендую. Нам очень понравилось
Анна
1 мар 2026
Нам очень понравилась экскурсия! рекомендуем! тот случай, когда не знаешь, что было лучше выставка или рассказ о ней:). гид ооочень знающая, и умеет преподнести информацию интересно и понятно. помогла не запутаться во всех Бенуа:):):):)очень довольны! большое спасибо!
Vera
28 фев 2026
Посчастливилось попасть на эту выставку в экскурсоводом Любой Лебедевой. С замечательной и компетентной девушкой мы провели полтора незаметных и очень увлекательных часа. Узнали много необычных и не известных нам фактов истории жизни семьи Бенуа. Выражаем огородную благодарность за профессионализм и душевность.
Анастасия
20 фев 2026
Вера - прекрасный гид, профессионал своего дела, провела замечательную экскурсию по выставке «все Бенуа-всё Бенуа», очень рекомендую, обязательно вернемся снова!
Елена
7 фев 2026
Люба невероятно широко и доступно рассказала нам про семью Бенуа, эпоху, исторических персонажей, много деталей, которые будут известны человеку с искусствоведческим образованием. Мы вышли напитанные, вовлечённые и пошли домой гуглить еще. Энтузиазм, академический подход и любовь к своему делу приведут нашего гида к великому будущему, уверены мы,чего ей и желаем)
