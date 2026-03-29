м мария Огромное спасибо, за понимание: я в заказе перепутала месяц экскурсии. Ольга всё очень быстро скорректировала.

И ещё одно огромное спасибо нашему прекрасному гиду по выставке. Любовь не просто знает материал, но и умеет интересно рассказать. 5 из 5!

И Ирина Замечательная экскурсия по выставке Все о Бенуа. Выставка большая, разноплановая, а Любовь смогла показать и рассказать нам все в едином контексте талантливых представителей семейства Бенуа. Хочется отметить ее обширные знания в области истории и литературы. Спасибо за интереснейшую экскурсию!

М Мария Немного жесткое начало экскурсии не прибавило нам энтузиазма.

Не было радости общения.

Прошу данного экскурсовода нам больше не предлагать. Спасибо. Ольга Ответ организатора:



Благодарим за обратную связь.



Нам хотелось бы немного прояснить ситуацию, чтобы не оставалось недопонимания. На Ваш тур был назначен один читать дальше из лучших гидов нашей команды. Она оперативно вышла с Вами на связь после получения контактов, проконсультировала по билетам и заранее сообщила, что свяжется накануне тура вечером.



Понимаем Ваше беспокойство из‑за отсутствия ответа на Ваши звонки. Наши гиды, находясь на экскурсии с группой, не могут ответить на вызовы — это обусловлено и требованиями безопасности, и качеством обслуживания текущих гостей. При этом гид своевременно уведомила Вас через два мессенджера о деталях встречи, а также отправила сообщение с объяснением, что ответит, как только освободится.



В день тура, когда Вы подошли (с задержкой), гид сделала всё, чтобы компенсировать потерянное время: скорректировала маршрут и продлила программу, хотя ее график был очень плотным. Возможно, эти изменения и вызвали Ваши негативные эмоции, сожалеем.



Мы обязательно учтём Ваши пожелания,



С Светлана Огромное спасибо за организацию и проведение экскурсии. За оперативность, внимание к деталям! Отдельное спасибо экскурсоводу Вере. Супер содержательная и увлекательная экскурсия. Спасибо!!!

Татьяна Нас было 6 человек, работала с нами гид Любовь. Все очень понравилась подача материала - интересно, понятным языком и с вниманием к деталям. Коллективно решили, что без Любови выставка была бы неполноценной)

Спасибо большое за оперативное взаимодействие, быстрые и полные ответы на вопросы! Вернемся еще🌷

Olga Приятные впечатления и от гида и от самой структуры экскурсии. Захотели повторить.

т татьяна читать дальше лет. Наш экскурсовод - Любовь сумела заинтересовать и увлечь. было интересно всем! познавательный рассказ о судьбах и жизни великих людей спокойным, хорошим русским языком! благодарю Любовь, за чудесную экскурсию. благодарю Ольгу за организацию этой окскурсии. Посетили выставку про семью Бенуа. Были семьей с подростком 12 лет. Главная задача для меня была, чтобы ребенку было интересно и познавательно, т. к. рекомендованный для посещения возраст от 14

Т Татьяна отличная выставка и прекрасный экскурсовод. Интересно даёт тему и раскрывает любопытные исторические факты. Рекомендую. Нам очень понравилось

Анна Нам очень понравилась экскурсия! рекомендуем! тот случай, когда не знаешь, что было лучше выставка или рассказ о ней:). гид ооочень знающая, и умеет преподнести информацию интересно и понятно. помогла не запутаться во всех Бенуа:):):):)очень довольны! большое спасибо!

V Vera Посчастливилось попасть на эту выставку в экскурсоводом Любой Лебедевой. С замечательной и компетентной девушкой мы провели полтора незаметных и очень увлекательных часа. Узнали много необычных и не известных нам фактов истории жизни семьи Бенуа. Выражаем огородную благодарность за профессионализм и душевность.

А Анастасия Вера - прекрасный гид, профессионал своего дела, провела замечательную экскурсию по выставке «все Бенуа-всё Бенуа», очень рекомендую, обязательно вернемся снова!