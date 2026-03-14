нас в эпоху Петербурга 18 века-19 века, в историю необыкновенной семьи Бенуа, каждый член которой алмаз русского искусства. Выставка огромная, сделана с Любовью и организована очень грамотно. Без суеты, толкотни, на нескольких этажах. Людмила искусно провела нас по многочисленным экспонат и картинам, показав главное… Сами мы бы потерялись, устали и не смогли бы системно осмыслить величие Бенуа. очень рекомендую организатора и экскурсовода. На эту выставку Вы еще успеете попасть до конца апреля