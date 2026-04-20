Мы погрузимся в атмосферу Франции 15–18 веков в залах Эрмитажа.
Увидим картины Ватто, Буше, Пуссена и Лоррена, редчайшие эмали, шпалеры и керамику, которыми восхищалась вся Европа.
Экскурсия расскажет про шедевры коллекции, где мифы и предания мирно уживаются с галантными сценами и назидательным тоном эпохи Просвещения.
Описание билета
Вы увидите:- залы Запасной половины Зимнего дворца с богатейшей коллекцией французского искусства 15–18 веков - лиможские эмали, шпалеры-мильфлёры и редкую керамику Бернара Палисси - картины Симона Вуэ, братьев Ленен, Клода Лоррена и Никола Пуссена - галантные сцены Ватто, изящество Буше, домашнюю теплоту Шардена и романтику Фрагонара - поэтичные пейзажи Гюбера Робера и скульптуры Фальконе и Гудона И узнаете:- почему коллекция французского искусства в Эрмитаже считается одной из самых значительных в мире - что скрывается за названием «тысяча цветов» в шпалерах-мильфлёрах - чем удивлял современников мастер декоративной керамики Бернар Палисси - как Екатерина II формировала собрание французского искусства и кого приглашала писать портреты - какие картины были любимыми у маркизы де Помпадур и других ценителей 18 века Важная информация:
Билеты в музей нужно купить заранее (в тч. и для гида).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый - 700 руб, дети 14-18 лет, студенты, пенсионеры - 300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2
Завершение: На выходе из музея. При желании вы можете самостоятельно продолжить осмотр коллекции
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника (выходной день)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
