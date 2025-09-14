Эрмитаж — грандиозен. И без проводника по этой сокровищнице искусства и истории не мудрено растеряться.
В непринуждённой манере спокойно и с удовольствием я познакомлю вас с жизнью главного дворца Российской империи. А также покажу его главные шедевры и отвечу на ваши вопросы. Вы узнаете, как жизнь влияла на искусство и как искусство меняет жизнь и судьбы людей.
Описание экскурсии
Обойдём Зимний дворец, залы Малого, Большого и Нового Эрмитажа, а также лоджии Рафаэля. Побываем в залах античности и древней Сибири. На экскурсии я расскажу:
- как и где проводились официальные мероприятия в Зимнем дворце
- как была организована частная жизнь и быт членов царской семьи
- как изменилась жизнь дворца и музея после октября 1917 года
Я сама очень люблю бродить по Эрмитажу и каждый раз открываю здесь для себя что-то новое. А путешественники часто помогают мне в этом! Вместе рассматривать и обсуждать шедевры мирового искусства и предметы царского была всегда интереснее, чем в одиночестве.
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
- При необходимости я помогу купить их в кассе музея без очереди
- После окончания экскурсии вы можете остаться и продолжить знакомство с Эрмитажем самостоятельно
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00, в четверг в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 95 туристов
В легкой и увлекательной форме познакомлю вас с достопримечательностями своего города. Провожу экскурсии на русском и немецком языках. Предлагаю экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Б
Баталова
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Светлана!!! Получили Много интересной информации! Рекомендую!
Татьяна
16 апр 2025
От всей души рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Светлану! Мне кажется, это самая лучшая экскурсия по Эрмитажу! Так хорошо структурирована вся информация, которой, как вы представляете, очень много об Эрмитаже,
Н
Наталья
2 апр 2025
Светлана, спасибо большое!!! Спокойно, без очередей, очень познавательно и интересно!!! Исполнили мечту - индивидуальная экскурсия в красоты Эрмитажа))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
