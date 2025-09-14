Эрмитаж — грандиозен. И без проводника по этой сокровищнице искусства и истории не мудрено растеряться. В непринуждённой манере спокойно и с удовольствием я познакомлю вас с жизнью главного дворца Российской империи. А также покажу его главные шедевры и отвечу на ваши вопросы. Вы узнаете, как жизнь влияла на искусство и как искусство меняет жизнь и судьбы людей.

Описание экскурсии

Обойдём Зимний дворец, залы Малого, Большого и Нового Эрмитажа, а также лоджии Рафаэля. Побываем в залах античности и древней Сибири. На экскурсии я расскажу:

как и где проводились официальные мероприятия в Зимнем дворце

как была организована частная жизнь и быт членов царской семьи

как изменилась жизнь дворца и музея после октября 1917 года

Я сама очень люблю бродить по Эрмитажу и каждый раз открываю здесь для себя что-то новое. А путешественники часто помогают мне в этом! Вместе рассматривать и обсуждать шедевры мирового искусства и предметы царского была всегда интереснее, чем в одиночестве.

