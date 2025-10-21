Мои заказы

Юсуповский дворец: парадные залы, покои князя и убийство Распутина

Побываем в парадной анфиладе залов.

А в половине князя, включающей личные покои, кабинет, музыкальную и Мавританскую гостиные, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью хозяев особняка, сохранивших роскошь и благородство.

Экспозиция, посвященная убийству Распутина, позволит разобраться в причинах и последствиях событий 16 декабря 1916 года и погрузиться в атмосферу того времени.
20 отзывов
Описание экскурсии

Маршрут • Пройдя по парадной анфиладе залов, мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия.
  • В выставочной анфиладе познакомимся с самыми выдающимися членами этого семейства, узнаем об их привычках, увлечениях и причудах.
  • В домашнем театре погрузимся в любовь этого семейства к театральному искусству. В половине князя размещались не только личные покои, но и рабочий кабинет, музыкальная гостиная и потрясающая воображение Мавританская гостиная. Удастся чуть ближе прикоснуться к повседневной жизни хозяев особняка. Не смотря на то, что это были частные (закрытые покои), они не лишены роскоши и благородства в своей обстановке. На экспозиции убийство Распутина разберемся в причинах событий ночи 16 декабря 1916 года, кто помог достичь величия Распутину и к чему это привело. Погрузимся в атмосферу того рокового времени.

Понедельник, среда, суббота

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Синяя спальня
  • Гобеленовая гостиная
  • Мавританская гостиная
  • Танцевальный зал
  • Дубовая столовая
  • Домашний театр
  • Экспозиция убийство Распутина
Что включено
  • Входные билеты во дворец
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2025
Р
Роиан
9 сен 2025
Д
Дина
26 авг 2025
Экскурсия понравилась! Дворец великолепен! Экскурсовод Ирина-это восторг! Очень четко, интресно!
Н
Наталья
22 авг 2025
Это было прекрасно! Спасибо большое за предоставленную возможность приобщиться к истории!
Экскурсия была полная! Гид великолепная!
Спасибо большое всем! Очень рекомендую!!!
М
Марина
19 авг 2025
Были на экскурсии 16 августа. Конечно восторг! группа 15 человек, по организации все чётко, встретились в указанном месте. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ экскурсовод Юлия, очень приятная, знающая и любящее свое дело, 2 часа
читать дальше

пролетели с ней незаметно! Слушала бы бесконечно) мы прошли парадные залы, женскую и мужскую часть и экспозицию Распутина в конце. Прекрасная экскурсия наполненная красотой и историей, которая останется в памяти на всю жизнь.

С
Сергей
14 авг 2025
Очень хорошая и познавательная экскурсия. Не пожалели, что взяли гида. Самостоятельный осмотр не даёт и половины того, что мы узнали от гида Ирины. Ощущение, что она провела и прожила часть своей жизни в этом дворце в окружении семейства Юсуповых - так блистательный она знает эту тему. Огромное ей спасибо и пожелания благодарных экскурсантов
Г
Гаевская
12 авг 2025
Понравилась экскурсовод Ирина, её преподнесение исторических фактов, всё было интересно!
Г
Гузель
4 авг 2025
Отличная экскурсия, отличный гид. Всё по теме и интересно.
И
Ирина
31 июл 2025
Экскурсия расширенная шикарная! Экскурсовод Елена выше всяких похвал! Столько мельчайших подробностей, столько интересных деталей! Рекомендую!
А
Анна
27 июл 2025
И
Иванов
17 июл 2025
Е
Елена
7 июл 2025
замечательный рассказ экскурсовода Ирины, показала все интересные места дворца, рассказала историю семьи так интересно, что захотелось дополнительно изучить детали)
И
Ирина
6 июл 2025
Замечательный гид Светлана, огромное спасибо за интересную экскурсию, обширные знания и любовь к моему городу. Очень рекомендуем.
О
Ольга
6 июл 2025
Н
Наталья
3 июл 2025
Посмотрели покои и кабинет князя,домашний театр,инсталляцию про Распутина.
Все организованно,без толкучки.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

