Побываем в парадной анфиладе залов.
А в половине князя, включающей личные покои, кабинет, музыкальную и Мавританскую гостиные, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью хозяев особняка, сохранивших роскошь и благородство.
Экспозиция, посвященная убийству Распутина, позволит разобраться в причинах и последствиях событий 16 декабря 1916 года и погрузиться в атмосферу того времени.
А в половине князя, включающей личные покои, кабинет, музыкальную и Мавританскую гостиные, можно будет ознакомиться с повседневной жизнью хозяев особняка, сохранивших роскошь и благородство.
Экспозиция, посвященная убийству Распутина, позволит разобраться в причинах и последствиях событий 16 декабря 1916 года и погрузиться в атмосферу того времени.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииМаршрут • Пройдя по парадной анфиладе залов, мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия.
- В выставочной анфиладе познакомимся с самыми выдающимися членами этого семейства, узнаем об их привычках, увлечениях и причудах.
- В домашнем театре погрузимся в любовь этого семейства к театральному искусству. В половине князя размещались не только личные покои, но и рабочий кабинет, музыкальная гостиная и потрясающая воображение Мавританская гостиная. Удастся чуть ближе прикоснуться к повседневной жизни хозяев особняка. Не смотря на то, что это были частные (закрытые покои), они не лишены роскоши и благородства в своей обстановке. На экспозиции убийство Распутина разберемся в причинах событий ночи 16 декабря 1916 года, кто помог достичь величия Распутину и к чему это привело. Погрузимся в атмосферу того рокового времени.
Понедельник, среда, суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синяя спальня
- Гобеленовая гостиная
- Мавританская гостиная
- Танцевальный зал
- Дубовая столовая
- Домашний театр
- Экспозиция убийство Распутина
Что включено
- Входные билеты во дворец
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 21А
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2025
Р
Роиан
9 сен 2025
Д
Дина
26 авг 2025
Экскурсия понравилась! Дворец великолепен! Экскурсовод Ирина-это восторг! Очень четко, интресно!
Н
Наталья
22 авг 2025
Это было прекрасно! Спасибо большое за предоставленную возможность приобщиться к истории!
Экскурсия была полная! Гид великолепная!
Спасибо большое всем! Очень рекомендую!!!
Экскурсия была полная! Гид великолепная!
Спасибо большое всем! Очень рекомендую!!!
М
Марина
19 авг 2025
Были на экскурсии 16 августа. Конечно восторг! группа 15 человек, по организации все чётко, встретились в указанном месте. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ экскурсовод Юлия, очень приятная, знающая и любящее свое дело, 2 часа
С
Сергей
14 авг 2025
Очень хорошая и познавательная экскурсия. Не пожалели, что взяли гида. Самостоятельный осмотр не даёт и половины того, что мы узнали от гида Ирины. Ощущение, что она провела и прожила часть своей жизни в этом дворце в окружении семейства Юсуповых - так блистательный она знает эту тему. Огромное ей спасибо и пожелания благодарных экскурсантов
Г
Гаевская
12 авг 2025
Понравилась экскурсовод Ирина, её преподнесение исторических фактов, всё было интересно!
Г
Гузель
4 авг 2025
Отличная экскурсия, отличный гид. Всё по теме и интересно.
И
Ирина
31 июл 2025
Экскурсия расширенная шикарная! Экскурсовод Елена выше всяких похвал! Столько мельчайших подробностей, столько интересных деталей! Рекомендую!
А
Анна
27 июл 2025
И
Иванов
17 июл 2025
Е
Елена
7 июл 2025
замечательный рассказ экскурсовода Ирины, показала все интересные места дворца, рассказала историю семьи так интересно, что захотелось дополнительно изучить детали)
И
Ирина
6 июл 2025
Замечательный гид Светлана, огромное спасибо за интересную экскурсию, обширные знания и любовь к моему городу. Очень рекомендуем.
О
Ольга
6 июл 2025
Н
Наталья
3 июл 2025
Посмотрели покои и кабинет князя,домашний театр,инсталляцию про Распутина.
Все организованно,без толкучки.
Все организованно,без толкучки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
В трендеЮсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: великолепные интерьеры и история убийства Распутина
Побывать в доме богатейшей семьи России и узнать об одном из самых загадочных преступлений 20 века
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Юсуповский дворец: парадные залы и личные покои
Погрузиться в двухсотлетнюю историю семьи и полюбоваться внутренним убранством
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 18 998 ₽ за человека