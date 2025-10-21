Е Елена

Д Дина Экскурсия понравилась! Дворец великолепен! Экскурсовод Ирина-это восторг! Очень четко, интресно!

Н Наталья Это было прекрасно! Спасибо большое за предоставленную возможность приобщиться к истории!

Экскурсия была полная! Гид великолепная!

Спасибо большое всем! Очень рекомендую!!!

М Марина читать дальше пролетели с ней незаметно! Слушала бы бесконечно) мы прошли парадные залы, женскую и мужскую часть и экспозицию Распутина в конце. Прекрасная экскурсия наполненная красотой и историей, которая останется в памяти на всю жизнь. Были на экскурсии 16 августа. Конечно восторг! группа 15 человек, по организации все чётко, встретились в указанном месте. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ экскурсовод Юлия, очень приятная, знающая и любящее свое дело, 2 часа

С Сергей Очень хорошая и познавательная экскурсия. Не пожалели, что взяли гида. Самостоятельный осмотр не даёт и половины того, что мы узнали от гида Ирины. Ощущение, что она провела и прожила часть своей жизни в этом дворце в окружении семейства Юсуповых - так блистательный она знает эту тему. Огромное ей спасибо и пожелания благодарных экскурсантов

Г Гаевская Понравилась экскурсовод Ирина, её преподнесение исторических фактов, всё было интересно!

Г Гузель Отличная экскурсия, отличный гид. Всё по теме и интересно.

И Ирина Экскурсия расширенная шикарная! Экскурсовод Елена выше всяких похвал! Столько мельчайших подробностей, столько интересных деталей! Рекомендую!

Е Елена замечательный рассказ экскурсовода Ирины, показала все интересные места дворца, рассказала историю семьи так интересно, что захотелось дополнительно изучить детали)

И Ирина Замечательный гид Светлана, огромное спасибо за интересную экскурсию, обширные знания и любовь к моему городу. Очень рекомендуем.

