Экскурсия по Витебскому вокзалу раскрывает его архитектурные и технические секреты: от великокняжеских покоев и механизмов часовой башни до уникальных ферм дебаркадера.
Вы узнаете об истории железных дорог России, происхождении слова «вокзал» и инженерных решениях, позволяющих поездам прибывать на второй этаж. Это путешествие в эпоху модерна с доступом в закрытые помещения.
Время начала: 10:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- закрытые для пассажиров помещения вокзала: великокняжеские покои, внутреннее устройство часовой башни и чердак над залом ожидания III класса;
- скрытые от пассажиров детали: исторические спусковые механизмы, дореволюционные витражи и современные лифты;
•самые прогрессивные конструкции вокзала — фермы. Во время экскурсии вы узнаете:
- с чего началось железнодорожное строительство в Российской империи;
- откуда взялось само слово «вокзал»;
- как устроен дебаркадер Витебского вокзала;
•почему поезда прибывают на уровне второго этажа. Важная информация:
Перед посещением экскурсии необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности при посещении Витебского вокзала.
- На экскурсию допускаются участники 12 лет и старше. Посещение экскурсии с маленькими детьми запрещено!
- В некоторых помещениях Витебского вокзала довольно прохладно в зимний период времени, поэтому одевайтесь по погоде (можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем). А также мы будем подниматься по лестнице и проходить через технические помещения. Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
- Администрация оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Введенский сад
Завершение: На платформе Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводятся совместно с ОАО «РЖД»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Н
Наталья
12 окт 2025
Узнала об истории железных дорог России и передовых инженерных решениях позволяющих поездам прибывать на второй этаж и просто насладилась красотой и роскошью интерьеров здания!)) Также посчастливилось увидеть великокняжеские покои, механизм часовой башни и чердак над залом ожидания III класса.
С
Светлана
8 сен 2025
