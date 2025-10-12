Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по Витебскому вокзалу раскрывает его архитектурные и технические секреты: от великокняжеских покоев и механизмов часовой башни до уникальных ферм дебаркадера.



Вы узнаете об истории железных дорог России, происхождении слова «вокзал» и инженерных решениях, позволяющих поездам прибывать на второй этаж. Это путешествие в эпоху модерна с доступом в закрытые помещения.