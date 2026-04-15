6 отзывов оставили туристы

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Витебский вокзал - северный модерн

Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Без преувеличения, Витебский вокзал — самый красивый в России.

Пройти мимо него невозможно, даже если ты не собираешься путешествовать, потому что путешествие в другой век устроит вам сам вокзал! Вы изучите великолепные залы, не пропустите приметы модерна и увлечетесь рассказами об устройстве здания.
5
28 отзывов
Витебский вокзал - северный модерн
Витебский вокзал - северный модерн
Витебский вокзал - северный модерн

Описание экскурсии

Витебский вокзал: хроники путешествия

Мы начнем прогулку от станции метро Пушкинская, где раньше располагался Первый петербургский вокзал. Поговорим о том, как он выглядел, и отправимся уже на Витебский. Я расскажу, как начиналось железнодорожное строительство в Российской империи и откуда взялось слово «вокзал». Шаг за шагом, исследуя залы, вы проследите в своем воображении путь пассажира начала XX века: что он делал на вокзале, как была проложена его траектория, и чем это было обусловлено.

Интерьеры в деталях

Я обращу ваше внимание на самые любопытные уголки Витебского вокзала и расскажу о тонкостях его архитектуры. Вы полюбуетесь дореволюционными витражами, увидите уникальную плитку в зале для пассажиров 1 класса, механизмы для опускания люстр в Картинном зале и старинный буфет в Ресторанном. Заглянете в Световой зал, стилизованный под городскую улицу 19 века. На платформе узнаете, как устроен дебаркадер — один из лучших образцов железнодорожного модерна в мире. А параллельно мы разберемся, какие технические детали прячутся за ярким модерновым фасадом.

Закончим экскурсию на привокзальной площади, где ненадолго задержимся у памятника воинам Первой мировой войны.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 648 туристов
Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная,
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восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нём со всеми желающими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Ольга
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим вниманием к деталям! 2 часа пролетели незаметно, хотелось общаться ещё. Рекомендуем!
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим+1
Интересная экскурсия с уникальными подробностями об истории Витебского вокзала. Марина эрудированный человек, интересный рассказчик, с большим
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Е
Отличная экскурсия, отличная Марина, получили массу впечатлений. Марина прекрасный рассказчик, ребенок слушал с большим вниманием! Рекомендую данную экскурсию, и очень хочется еще вернутся именно к экскурсоводу Марине!!!
Отличная экскурсия, отличная Марина, получили массу впечатлений. Марина прекрасный рассказчик, ребенок слушал с большим вниманием! Рекомендую
Отличная экскурсия, отличная Марина, получили массу впечатлений. Марина прекрасный рассказчик, ребенок слушал с большим вниманием! Рекомендую
Отличная экскурсия, отличная Марина, получили массу впечатлений. Марина прекрасный рассказчик, ребенок слушал с большим вниманием! Рекомендую
Отличная экскурсия, отличная Марина, получили массу впечатлений. Марина прекрасный рассказчик, ребенок слушал с большим вниманием! Рекомендую
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Е
Экскурсия была достаточно содержательной, но без перегруза информацией. Экскурсовод старалась вовлекать нас в размышления, чтоб не терялось внимание. Обращала внимание на детали. Атмосфера была доброжелательной. Хорошо провели время и немного погрузились в историю.
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М
Экскурсия отличная, нам понравилась. Было интересно, информация легко воспринимается. С удовольствием пойдём к Ирине и на другие экскурсии.
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Любовь
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного, вновь познакомились с прекрасным Витебским вокзалом! Друзья, если у вас будет немного свободного времени обязательно посетите эту экскурсию! Обещаю, вы не пожалеете потраченного времени!!!
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную
Наша экскурсия состоялась 21 мая 2023г. Хочется ещё раз поблагодарить Марину за доставленное удовольствие и необыкновенную
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Марго
Экскурсия охватывает и архитектуру вокзала, и историю железных дорог, и персоналии. Насыщенный, живой рассказ, при этом с юмором. Также гид порекомендовала несколько других мест, которые стоит посетить в городе
Экскурсия охватывает и архитектуру вокзала, и историю железных дорог, и персоналии. Насыщенный, живой рассказ, при этом
Экскурсия охватывает и архитектуру вокзала, и историю железных дорог, и персоналии. Насыщенный, живой рассказ, при этом
Экскурсия охватывает и архитектуру вокзала, и историю железных дорог, и персоналии. Насыщенный, живой рассказ, при этом
Экскурсия охватывает и архитектуру вокзала, и историю железных дорог, и персоналии. Насыщенный, живой рассказ, при этом
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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