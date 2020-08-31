6 отзывов оставили туристы

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Витебский вокзал: хроники путешествия

Мы начнем прогулку 👣 от станции метро 🚇 Пушкинская, где раньше располагался Первый петербургский вокзал. Поговорим о том, как он выглядел, и отправимся уже на Витебский. Я расскажу, как начиналось железнодорожное строительство в Российской империи и откуда взялось слово «вокзал». Шаг за шагом, исследуя залы, вы проследите в своем воображении путь пассажира начала XX века: что он делал на вокзале, как была проложена его траектория, и чем это было обусловлено.

Интерьеры в деталях

Я обращу ваше внимание на самые любопытные уголки Витебского вокзала и расскажу о тонкостях его архитектуры. Вы полюбуетесь дореволюционными витражами, увидите уникальную плитку в зале для пассажиров 1 класса, механизмы для опускания люстр в Картинном зале и старинный буфет в Ресторанном. Заглянете в Световой зал, стилизованный под городскую улицу 19 века. На платформе узнаете, как устроен дебаркадер — один из лучших образцов железнодорожного модерна в мире. А параллельно мы разберемся, какие технические детали прячутся за ярким модерновым фасадом.

Закончим экскурсию ⛳ на привокзальной площади, где ненадолго задержимся у памятника воинам Первой мировой войны.