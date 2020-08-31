6 отзывов оставили туристы

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Витебский вокзал — северный модерн

Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века

5
6 отзывов
Марина
Марина – Гид из Санкт-Петербурга
Без преувеличения, Витебский вокзал — самый красивый в России.

Пройти мимо него невозможно, даже если ты не собираешься путешествовать, потому что путешествие в другой век устроит вам сам вокзал! Вы изучите великолепные залы, не пропустите приметы модерна и увлечетесь рассказами об устройстве здания.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн

Что вас ожидает

Витебский вокзал: хроники путешествия
Мы начнем прогулку 👣 от станции метро 🚇 Пушкинская, где раньше располагался Первый петербургский вокзал. Поговорим о том, как он выглядел, и отправимся уже на Витебский. Я расскажу, как начиналось железнодорожное строительство в Российской империи и откуда взялось слово «вокзал». Шаг за шагом, исследуя залы, вы проследите в своем воображении путь пассажира начала XX века: что он делал на вокзале, как была проложена его траектория, и чем это было обусловлено.

Интерьеры в деталях
Я обращу ваше внимание на самые любопытные уголки Витебского вокзала и расскажу о тонкостях его архитектуры. Вы полюбуетесь дореволюционными витражами, увидите уникальную плитку в зале для пассажиров 1 класса, механизмы для опускания люстр в Картинном зале и старинный буфет в Ресторанном. Заглянете в Световой зал, стилизованный под городскую улицу 19 века. На платформе узнаете, как устроен дебаркадер — один из лучших образцов железнодорожного модерна в мире. А параллельно мы разберемся, какие технические детали прячутся за ярким модерновым фасадом.

Закончим экскурсию ⛳ на привокзальной площади, где ненадолго задержимся у памятника воинам Первой мировой войны.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Пушкинская
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн
Витебский вокзал — северный модерн

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я и моя семья живем в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нем со всеми желающими.
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6 отзывов оставили туристы

Александр
31 августа 2020
Потрясающий гид, восхитительная подача информации! Огромная благодарность! Мы получили огромное удовольствие!
16 августа 2020
Прекрасная экскурсия с Мариной по Витебскому вокзалу! Очень познавательно и интересно! Спасибо!
11 августа 2020
Экскурсию ведет прекрасный гид. Очень познавательная и интересная беседа у нас получилась. От всей души рекомендую!
29 июля 2020
Огромное спасибо Марине за прекрасную и главное очень познавательную экскурсию! Настоятельно рекомендую данного гида!
Евгения
14 июля 2020
Я получила огромное удовольствие от экскурсии, Марина великолепный рассказчик и очень интересный человек. Спасибо!
28 июня 2020
Огромное спасибо Марине за эту увлекательную прогулку по шедевру архитектурного стиля модерн. Узнали и увидели много интересного. Восхитительное здание, яркий рассказ, что ещё может быть лучше?

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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