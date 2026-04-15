6 отзывов оставили туристы

Без преувеличения, Витебский вокзал — самый красивый в России. Пройти мимо него невозможно, даже если ты не собираешься путешествовать, потому что путешествие в другой век устроит вам сам вокзал! Вы изучите великолепные залы, не пропустите приметы модерна и увлечетесь рассказами об устройстве здания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Витебский вокзал: хроники путешествия

Мы начнем прогулку от станции метро Пушкинская, где раньше располагался Первый петербургский вокзал. Поговорим о том, как он выглядел, и отправимся уже на Витебский. Я расскажу, как начиналось железнодорожное строительство в Российской империи и откуда взялось слово «вокзал». Шаг за шагом, исследуя залы, вы проследите в своем воображении путь пассажира начала XX века: что он делал на вокзале, как была проложена его траектория, и чем это было обусловлено.

Интерьеры в деталях

Я обращу ваше внимание на самые любопытные уголки Витебского вокзала и расскажу о тонкостях его архитектуры. Вы полюбуетесь дореволюционными витражами, увидите уникальную плитку в зале для пассажиров 1 класса, механизмы для опускания люстр в Картинном зале и старинный буфет в Ресторанном. Заглянете в Световой зал, стилизованный под городскую улицу 19 века. На платформе узнаете, как устроен дебаркадер — один из лучших образцов железнодорожного модерна в мире. А параллельно мы разберемся, какие технические детали прячутся за ярким модерновым фасадом.

Закончим экскурсию на привокзальной площади, где ненадолго задержимся у памятника воинам Первой мировой войны.