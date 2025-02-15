Владимир Владимирович Путин — известный российский политик, исторический деятель. Более 40 лет его биографии прошли в Ленинграде.
Предлагаю вам отправиться на историко-краеведческую прогулку — без идейной подоплёки и политических дебатов.
Это будет насыщенная экскурсия по району, где президент жил, учился и работал в свои ленинградские/петербургские годы.
Предлагаю вам отправиться на историко-краеведческую прогулку — без идейной подоплёки и политических дебатов.
Это будет насыщенная экскурсия по району, где президент жил, учился и работал в свои ленинградские/петербургские годы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Данная тема — не место для слухов и недостоверной информации, поэтому я опираюсь только на надёжные источники. Прежде всего, на те сведения, которые президент озвучил лично в многочисленных интервью, а также на работы журналистов кремлёвского пула, книгу его классного руководителя и прочие проверенные ресурсы.
Вы увидите:
- родильный дом, где президент появился на свет
- дом, в котором он жил с родителями
- школу, в которой учился
- храм, где его крестили
- здание КГБ, в которое ежедневно ходил на службу
Во время прогулки мы поговорим о тех задачах, которые Владимир Владимирович себе ставил и которые решал, о трудностях и успехах в учёбе, на работе, в спорте. И конечно, о людях, которые его окружали в Северной столице: родителях, друзьях, учителях, коллегах.
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия понравится тем, кто:
- интересуется биографией российского лидера, а также историей СССР/Ленинграда/Петербурга с 1950-х по 1990-е
- хотел бы увидеть Северную столицу под специфическим углом, вне заезженных схем типовых экскурсий
- желает пройтись по тем же улочкам в центре Питера, по которым долгие годы гулял Владимир Владимирович, и услышать занимательные истории из его жизни
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам с 12 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь по желанию заходим в Спасо-Преображенский собор
- Можно провести экскурсию на автомобиле (легковом или микроавтобусе) за дополнительную плату — от 5000 до 10000 ₽ в зависимости от типа транспортного средства. В «автомобильную» версию будут также включены: Смольный дворец (здание администрации Петербурга, где будущий президент работал до переезда в Москву) и СПбГУ (главный университет города, в котором Путин учился на юриста)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 596 туристов
Коренной петербуржец, аспирант философского факультета и профессиональный гид. Опираюсь только на авторитетные, серьёзные источники (в том числе редкие). Стремлюсь создать атмосферу непринуждённого, однако насыщенного тематического общения. Лекционный формат монолога, наЗадать вопрос
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