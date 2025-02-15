Владимир Владимирович Путин — известный российский политик, исторический деятель. Более 40 лет его биографии прошли в Ленинграде. Предлагаю вам отправиться на историко-краеведческую прогулку — без идейной подоплёки и политических дебатов. Это будет насыщенная экскурсия по району, где президент жил, учился и работал в свои ленинградские/петербургские годы.

Описание экскурсии

Данная тема — не место для слухов и недостоверной информации, поэтому я опираюсь только на надёжные источники. Прежде всего, на те сведения, которые президент озвучил лично в многочисленных интервью, а также на работы журналистов кремлёвского пула, книгу его классного руководителя и прочие проверенные ресурсы.

Вы увидите:

родильный дом, где президент появился на свет

дом, в котором он жил с родителями

школу, в которой учился

храм, где его крестили

здание КГБ, в которое ежедневно ходил на службу

Во время прогулки мы поговорим о тех задачах, которые Владимир Владимирович себе ставил и которые решал, о трудностях и успехах в учёбе, на работе, в спорте. И конечно, о людях, которые его окружали в Северной столице: родителях, друзьях, учителях, коллегах.

Кому подойдёт программа

Эта экскурсия понравится тем, кто:

интересуется биографией российского лидера, а также историей СССР/Ленинграда/Петербурга с 1950-х по 1990-е

хотел бы увидеть Северную столицу под специфическим углом, вне заезженных схем типовых экскурсий

желает пройтись по тем же улочкам в центре Питера, по которым долгие годы гулял Владимир Владимирович, и услышать занимательные истории из его жизни

Организационные детали