6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы

Константин
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Константин – ваш гид
Только задумайтесь: в парадных залах петербургских дворцов, на его блистательных улицах и даже на самой центральной площади в разные годы происходили жестокие политические убийства, террористические акты и расстрелы.

На моей экскурсии вы встретите в городе десятки напоминаний о пролитой крови и узнаете, кем были исполнители воли государства, кем — каратели от народа, и что ими двигало.

Но главное — порассуждаете о природе террора и его роли в истории нашей страны.
От 6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на площади Декабристов
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции

Что вас ожидает

Городские улицы как плацдарм для террора
Наш путь начнётся с Сенатской площади, на которую почти два столетия назад вывели мятежные полки декабристы и где был убит петербургский генерал-губернатор Михаил Милорадович. Вы побываете возле мест, где было совершено четыре из семи покушений на Александра II. Узнаете, какими улицами пытался скрыться на велосипеде убийца Урицкого Леонид Каннегисер и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер. Я проведу вас мимо зданий, в которых находились печально известные Петербургское охранное отделение и III отделение императорской канцелярии. Перемещаясь между точками, отмеченными кровавой славой, мы поговорим о масштабных событиях, связанных с политическим насилием.

Убийцы кто?
У каждого террористического акта или политического убийства есть исполнители и заказчики, и после моей экскурсии вы будете знать их «в лицо». Я расскажу, кем была Вера Засулич, стрелявшая в градоначальника Фёдора Трепова, кто осмелился покушаться на жизнь помазанника божьего, кого назвали «первомартовцами» и во имя каких идей осуществлялось насилие в Петербурге в разные годы. Вы узнаете, как часто жертвами террора становились «свои» — бывшие единомышленники, которых потребовалось устрашить и подавить: так, мы поговорим о репрессиях 30-ых и расстреле верноподданнической демонстрации в 1905 году. А также поймёте, что в российской истории события иногда вершились настолько стремительно, что террор попросту опережал мирные действия.

Организационные детали

Кроме выходных дней экскурсии проводятся и в праздничные дни. Также с мая по сентябрь включительно возможно проведение экскурсий по будним дням после 18 часов.

Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции
Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Декабристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Я коренной петербуржец, влюбленный в свой родной город. Я историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на Неве. Сколько я себя помню, гуляя по его улицам, я все время что-то записывал, читал, а потом рассказывал своим родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида.... Вот таким естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу. Мои темы: «Литература в Петербурге и Петербург в литературе», «Быль и миф Петербурга», «Городские истории». Если вы любите русскую литературу и интересуетесь историей Петербурга, если вы хотите познакомиться с непредвзятым взглядом на них, буду рад побеседовать с вами, прогуливаясь по улицам Северной Венеции.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Посетили экскурсию "Террор в Петербурге. Репрессии vs. революции", все очень понравилось, Константин, как истинный Петербуржец знает всю географию, участников и все истории в очень детальных подробностях. Предварительно советую повторить историю того периода, чтобы лучше понимать ход событий и прочувствовать экскурсию.
7 сентября 2019
Константин очень хорошо разбирается в материале и преподносит его авторским методом, дает большое количество отсылок по литературе, живописи, а также уделяет особое внимание отдельным человеческим судьбам, связанным с террором в России. Время экскурсии пролетело для нас незаметно, так как мы полностью погрузились в события того времени. Кроме того, экскурсия представляет собой насыщенную прогулку не только по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга, но и по местам, скрытым от непросвещенного обывателя. Непременно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям и знакомым. Спасибо, Константин!
18 июня 2019
Рассказ Константина затрагивает попытки покушения на первых лиц государства (премьер-министров, высших сановников, императоров) от Петра Первого до Николая Второго. Экскурсия специализированная, подойдет для "подкованных" любителей истории, начитанных и разбирающихся в действующих лицах (кто такие эсеры, народовольцы, петрашевцы, декабристы, большевики ) .
20 апреля 2019
Сложно начать, никогда не писала отзывы, но тут хочется. Огромное спасибо Константину за сегодняшнюю экскурсию. Несмотря на холод и мелкий дождь, было очень интересно. Это не стандартная обзорная экскурсия, чтобы поставить галочку "я был на экскурсии в Питере". Константин не читает вам учебник по истории и путеводитель по Санкт-Петербургу. Он просто рассказывает истории о конкретных людях, домах, времени, попутно рассуждая о том, почему так получилось.
Буду ли я рекомендовать его друзьям и знакомым? Да, да и еще раз да! Всем, кто хочет услышать настоящие истории, а не набор общих фраз. И еще раз спасибо)
8 ноября 2018
Спасибо Константину за изложение сложного и очень важного для современного человека материала. История нашей страны это не буффонада и гламур интимных подробностей, это переплетение страниц истории и судеб личностей, втянутых в водоворот событий. Поэтому эта экскурсия скорее для подготовленного человека. Экскурсия не ознакомление с насилием и террором, а погружение в историческую ситуацию, после которого человек сам делает выводы и оценку историческим событиям. Еще раз большое спасибо Константину за экскурсию.
5 ноября 2018
Были на экскурсии. Константин оказался замечательным рассказчиком, с удовольствием провели время. Всем рекомендую!!!

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