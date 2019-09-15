6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские улицы как плацдарм для террора

Наш путь начнётся с Сенатской площади, на которую почти два столетия назад вывели мятежные полки декабристы и где был убит петербургский генерал-губернатор Михаил Милорадович. Вы побываете возле мест, где было совершено четыре из семи покушений на Александра II. Узнаете, какими улицами пытался скрыться на велосипеде убийца Урицкого Леонид Каннегисер и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер. Я проведу вас мимо зданий, в которых находились печально известные Петербургское охранное отделение и III отделение императорской канцелярии. Перемещаясь между точками, отмеченными кровавой славой, мы поговорим о масштабных событиях, связанных с политическим насилием.

Убийцы кто?

У каждого террористического акта или политического убийства есть исполнители и заказчики, и после моей экскурсии вы будете знать их «в лицо». Я расскажу, кем была Вера Засулич, стрелявшая в градоначальника Фёдора Трепова, кто осмелился покушаться на жизнь помазанника божьего, кого назвали «первомартовцами» и во имя каких идей осуществлялось насилие в Петербурге в разные годы. Вы узнаете, как часто жертвами террора становились «свои» — бывшие единомышленники, которых потребовалось устрашить и подавить: так, мы поговорим о репрессиях 30-ых и расстреле верноподданнической демонстрации в 1905 году. А также поймёте, что в российской истории события иногда вершились настолько стремительно, что террор попросту опережал мирные действия.