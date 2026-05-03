6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Парадные залы дворцов, блестящие улицы и главная площадь Петербурга — всё это было ареной для жестоких политических убийств, террористических актов и расстрелов. На этой экскурсии вы увидите десятки напоминаний о пролитой крови, узнаете, кем были каратели и что ими двигало. Вместе мы порассуждаем о природе террора и его роли в истории нашей страны.

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Описание экскурсии

Городские улицы как плацдарм для террора

Начнём с Сенатской площади . Здесь почти два столетия назад декабристы вывели мятежные полки, и здесь же застрелили петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича

. Здесь почти два столетия назад декабристы вывели мятежные полки, и здесь же застрелили петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича Вы побываете у точек, где произошли четыре из семи покушений на Александра II

на Александра II Я покажу вам, по каким улицам пытался скрыться на велосипеде Леонид Каннегисер после убийства Урицкого , и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер

, и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер Мы пройдём мимо зданий, где располагались печально известные Петербургское охранное отделение и III отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии

Перемещаясь между этими точками, отмеченными кровавой славой, мы поговорим о масштабных событиях, которые были связаны с политическим насилием.

Кто стоял за убийствами

У каждого теракта или политического убийства есть свои исполнители и заказчики. После экскурсии вы будете знать их «в лицо».

Узнаете, кем была Вера Засулич, которая стреляла в градоначальника Фёдора Трепова

Выясните, кто осмеливался покушаться на жизнь помазанника Божьего и кого называли «первомартовцами»

Разберётесь, во имя каких идей осуществлялось политическое насилие в Петербурге в разные эпохи

Стоит отметить, что часто жертвами террора становились «свои» — бывшие единомышленники, которых нужно было запугать и подавить. Мы поговорим о репрессиях 1930-х годов и расстреле верноподданнической демонстрации в 1905 году. И вы поймёте, что события в российской истории иногда развивались так стремительно, что террор попросту опережал мирные действия.