6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Парадные залы дворцов, блестящие улицы и главная площадь Петербурга — всё это было ареной для жестоких политических убийств, террористических актов и расстрелов.
На этой экскурсии вы увидите десятки напоминаний о пролитой крови, узнаете, кем были каратели и что ими двигало. Вместе мы порассуждаем о природе террора и его роли в истории нашей страны.
На этой экскурсии вы увидите десятки напоминаний о пролитой крови, узнаете, кем были каратели и что ими двигало. Вместе мы порассуждаем о природе террора и его роли в истории нашей страны.
Описание экскурсии
Городские улицы как плацдарм для террора
- Начнём с Сенатской площади. Здесь почти два столетия назад декабристы вывели мятежные полки, и здесь же застрелили петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича
- Вы побываете у точек, где произошли четыре из семи покушений на Александра II
- Я покажу вам, по каким улицам пытался скрыться на велосипеде Леонид Каннегисер после убийства Урицкого, и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер
- Мы пройдём мимо зданий, где располагались печально известные Петербургское охранное отделение и III отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии
Перемещаясь между этими точками, отмеченными кровавой славой, мы поговорим о масштабных событиях, которые были связаны с политическим насилием.
Кто стоял за убийствами
У каждого теракта или политического убийства есть свои исполнители и заказчики. После экскурсии вы будете знать их «в лицо».
- Узнаете, кем была Вера Засулич, которая стреляла в градоначальника Фёдора Трепова
- Выясните, кто осмеливался покушаться на жизнь помазанника Божьего и кого называли «первомартовцами»
- Разберётесь, во имя каких идей осуществлялось политическое насилие в Петербурге в разные эпохи
Стоит отметить, что часто жертвами террора становились «свои» — бывшие единомышленники, которых нужно было запугать и подавить. Мы поговорим о репрессиях 1930-х годов и расстреле верноподданнической демонстрации в 1905 году. И вы поймёте, что события в российской истории иногда развивались так стремительно, что террор попросту опережал мирные действия.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Я коренной петербуржец, влюблённый в родной город. Историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3 часа интересного небанального урока истории!!! 🔥 Хочу выразить огромную благодарность Константину за невероятно глубокую и захватывающую экскурсию. Это было не просто перечисление дат и имён, а настоящее погружение в
Константин
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте! Большое Вам спасибо за такой подробный и тёплый отзыв. Я очень рад, что вам с Сергеем понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
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Л
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая несколько раз в год регулярно посещает город.
Предупредили Константина, что его экскурсия станет первым знакомством
Предупредили Константина, что его экскурсия станет первым знакомством
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Спасибо за экскурсию! Если хочется узнать о привычных местах под углом заговоров, революций и других политических движений — будет интересно!
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А
Огромная благодарность Константину за прекрасную и увлекательную экскурсию по Санкт-Петербургу. Нам очень понравилось, что экскурсия была динамичной и маршрут был продуман до мелочей, а умение рассказывать сложные вещи простым и красивым языком, безусловно, является отличительной чертой экскурсий Константина. Спасибо за ваш интеллект, душевность и взаимную признательность!
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И
Отличная, замечательная экскурсия с настоящим краведом и исследователем Петербурга! Несмотря на то, что я в целом был оссведомлен об истории революции в Питере, на экскурсии я познакомился с кучей интересных и неожиданных фактов, о которых я вряд ли когда смог узнать ранее. Крайне доволен экскурсией! 😌
Константин
Ответ организатора:
Илья, спасибо Вам большое за отзыв, мне очень приятно, что Вам понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
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Константин очень эрудированный гид, много узнали нового о казалось бы знакомых местах. Спасибо большое за содержательный рассказ!
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нина! Я очень рад, что Вам понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
Константин
Константин
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