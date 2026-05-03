6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Город трёх революций»: террор, репрессии и перевороты в Петербурге

Различить кровавый след боёв, убийств и политического насилия на улицах Северной столицы
Парадные залы дворцов, блестящие улицы и главная площадь Петербурга — всё это было ареной для жестоких политических убийств, террористических актов и расстрелов.

На этой экскурсии вы увидите десятки напоминаний о пролитой крови, узнаете, кем были каратели и что ими двигало. Вместе мы порассуждаем о природе террора и его роли в истории нашей страны.
4.9
38 отзывов
«Город трёх революций»: террор, репрессии и перевороты в Петербурге
«Город трёх революций»: террор, репрессии и перевороты в Петербурге
«Город трёх революций»: террор, репрессии и перевороты в Петербурге

Описание экскурсии

Городские улицы как плацдарм для террора

  • Начнём с Сенатской площади. Здесь почти два столетия назад декабристы вывели мятежные полки, и здесь же застрелили петербургского генерал-губернатора Михаила Милорадовича
  • Вы побываете у точек, где произошли четыре из семи покушений на Александра II
  • Я покажу вам, по каким улицам пытался скрыться на велосипеде Леонид Каннегисер после убийства Урицкого, и в какой гостинице подорвался при изготовлении бомбы эсер Максимилиан Швейцер
  • Мы пройдём мимо зданий, где располагались печально известные Петербургское охранное отделение и III отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии

Перемещаясь между этими точками, отмеченными кровавой славой, мы поговорим о масштабных событиях, которые были связаны с политическим насилием.

Кто стоял за убийствами

У каждого теракта или политического убийства есть свои исполнители и заказчики. После экскурсии вы будете знать их «в лицо».

  • Узнаете, кем была Вера Засулич, которая стреляла в градоначальника Фёдора Трепова
  • Выясните, кто осмеливался покушаться на жизнь помазанника Божьего и кого называли «первомартовцами»
  • Разберётесь, во имя каких идей осуществлялось политическое насилие в Петербурге в разные эпохи

Стоит отметить, что часто жертвами террора становились «свои» — бывшие единомышленники, которых нужно было запугать и подавить. Мы поговорим о репрессиях 1930-х годов и расстреле верноподданнической демонстрации в 1905 году. И вы поймёте, что события в российской истории иногда развивались так стремительно, что террор попросту опережал мирные действия.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Я коренной петербуржец, влюблённый в родной город. Историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на
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Неве. Гуляя по его улицам, я всё время что-то записывал, читал, а потом рассказывал родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида. Вот так естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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2
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Анастасия
3 часа интересного небанального урока истории!!! 🔥 Хочу выразить огромную благодарность Константину за невероятно глубокую и захватывающую экскурсию. Это было не просто перечисление дат и имён, а настоящее погружение в
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переломную эпоху, когда решалась судьба страны.
Особенно ценно, что рассказ был максимально объективным и сбалансированным. Экскурсовод не навязывал оценок, а умело представлял разные точки зрения на события революции и последовавшего за ней террора. Благодаря этому сложнейшая и трагическая тема была раскрыта с большим тактом и уважением к истории.
Материал подавался очень структурированно: от предпосылок революционных событий к их кульминации и последствиям. Маршрут был выстроен логично, охватывая ключевые места, что позволило буквально почувствовать атмосферу того времени.
Отдельно хочется отметить манеру подачи: речь грамотная, выразительная, без лишней «воды». Экскурсовод с лёгкостью отвечал на самые каверзные вопросы, демонстрируя не только отличное знание фактов, но и глубокое понимание исторического контекста.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет понять причины и следствия тех драматических событий, а не просто посмотреть на достопримечательности. Это был один из самых запоминающихся и интеллектуально насыщенных дней. Спасибо за вашу работу.

3 часа интересного небанального урока истории!!! 🔥 Хочу выразить огромную благодарность Константину за невероятно глубокую и
Константин
Константин
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте! Большое Вам спасибо за такой подробный и тёплый отзыв. Я очень рад, что вам с Сергеем понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
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Л
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая несколько раз в год регулярно посещает город.
Предупредили Константина, что его экскурсия станет первым знакомством
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с городом, поэтому была добавлена общая информация о городе и получился идеальный первый день в Петербурге! Очень атмосферно!
Мужу особенно понравилось внимание к деталям и, что самым коварным и хитрым человеком оказался электрик =) После захотелось покопаться в истории.
Я уже была на другой экскурсии Константина (про Блока), поэтому выбрала его снова, так как уверена в объёме, структурированности и прекрасной подаче информации.

Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая
Экскурсия оказалась очень интересна как мужу, который был в Санкт-Петербурге первый раз, так и мне, которая
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Кирилл
Спасибо за экскурсию! Если хочется узнать о привычных местах под углом заговоров, революций и других политических движений — будет интересно!
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А
Огромная благодарность Константину за прекрасную и увлекательную экскурсию по Санкт-Петербургу. Нам очень понравилось, что экскурсия была динамичной и маршрут был продуман до мелочей, а умение рассказывать сложные вещи простым и красивым языком, безусловно, является отличительной чертой экскурсий Константина. Спасибо за ваш интеллект, душевность и взаимную признательность!
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И
Отличная, замечательная экскурсия с настоящим краведом и исследователем Петербурга! Несмотря на то, что я в целом был оссведомлен об истории революции в Питере, на экскурсии я познакомился с кучей интересных и неожиданных фактов, о которых я вряд ли когда смог узнать ранее. Крайне доволен экскурсией! 😌
Константин
Константин
Ответ организатора:
Илья, спасибо Вам большое за отзыв, мне очень приятно, что Вам понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
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Нина
Константин очень эрудированный гид, много узнали нового о казалось бы знакомых местах. Спасибо большое за содержательный рассказ!
Константин
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Нина! Я очень рад, что Вам понравилась моя экскурсия. Приезжайте в Петербург ещё!
Константин
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