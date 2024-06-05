Необычные дома в Санкт-Петербурге

Найдено 82 экскурсии в категории «Необычные дома» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Петроградка - от крепости до революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Развратный Петербург
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100 за человека
Петербург в стиле модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Петербург глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петербург глазами местных жителей
Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
16 000 за всё до 5 чел.
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200 за человека
Непарадный Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Непарадный Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к изнанке города, перенестись в имперскую Россию и исследовать секретные локации
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Начало: Возле метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 080 за человека
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Начало: На Сенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 100 за человека
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299 за человека
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Вокруг Чернышевской: доходные дома района «Золотой треугольник»
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
83 отзыва
Экскурсия «Чернышевская 3 в 1»: дворы, парадные, дом Бака
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя легендарные дворы и парадные, полные историй и архитектурных шедевров
Начало: Литейный проспект, 17-19, рядом с каменными китайс...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
990891 за человека
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Заглянуть в мир дореволюционной России и узнать о прошлом быте петербуржца - на групповой экскурсии
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 000 за человека
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
Начало: В районе метро «Владимирская»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
1 800 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825 за человека
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: у метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450 за человека
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Групповая
1 час
9 отзывов
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350 за человека
Фотопрогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600 за всё до 2 чел.
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
Начало: На Театральной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
1 500 за человека
Большая прогулка по Комарово
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
54 отзыва
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Начало: У ж/д платформы Комарово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
11 июня в 11:45
14 июня в 11:45
950 за человека
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: На улице Чайковского
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55004 950 за всё до 4 чел.
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500 за всё до 9 чел.
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
13 950 за всё до 4 чел.
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1 час
23 отзыва
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500 за человека
По парадным и дворам на Рубинштейна - групповая прогулка
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
По парадным и дворам на Рубинштейна - групповая прогулка
Увидеть доходные дома изнутри и посетить дворы-колодцы необычной формы в центре Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
600 за человека
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
74 отзыва
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Групповая прогулка по закулисью города от команды энтузиастов-открывателей новых адресов
Начало: в районе метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за человека
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500 за человека
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599 за человека
Моховая улица. Дома и судьбы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Моховая улица. Дома и судьбы
Групповая прогулка по одной из самых фешенебельных улиц дореволюционного Петербурга
Начало: В начале Моховой улицы
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
1 200 за человека
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500 за человека
Петербург аристократов, Петербург бедняков
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Отправиться за блеском и нищетой - в атмосферные дворы и парадные (групповая экскурсия)
Начало: На Литейном проспекте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1200900 за человека
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500 за всё до 8 чел.
За фасадами Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
За фасадами Санкт-Петербурга
Зайти в парадные и открыть тайны, спрятанные за красивым экстерьером Северной столицы
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 16:30
9 июня в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.
По Петербургу Даниила Хармса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
По Петербургу Даниила Хармса
Литературная прогулка по петербургским адресам одного из самых ярких и странных гениев 20 века
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 17:00
16 июня в 17:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
    Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
    Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Большая прогулка по Комарово
    Я не первый раз была в Комарово. Прекрасный приморский уголок Курортного района. Захотелось симпатиями об этом месте поделиться с друзьями
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    и как можно больше увидеть за один приезд. Эта большая программа отлично подошла. Гид Людмила сделала нашу прогулку осмысленной и со множеством подробностей. Очень ей благодарны за увлеченный интересный рассказ,который сопровождался юмором, стихами, цитататами известных местных дачников. Даже начавшийся дождик не прервал нашу прогулку. Всем рекомендую этого чудесного экскурсовода.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Колористическая экскурсия «40 цветов против серого»
    Захватывающая с первых минут всё внимание экскурсия. Вероника приковывает взгляд. Хочется смотреть,слушать,ловить каждое слово. Доступным языком,в форме диалога,,Вероника раскрыла такую тему,о
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    которой я никогда не задумывалась. Какого цвета Петербург? Теперь я точно знаю,что не серого! Спасибо за интересный рассказ,увлекательно проведенное время и за сувениры.

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Непарадный Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
    Добрый день! Были с мужем на экскурсии с гидом Антоном. С первых минут Антон смог расположить к себе и заинтересовать
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    интересными фактами. В ходе экскурсии было много знаковых и атмосферных мест. Антон очень внимательный и позитивный человек. С таким профессиональным экскурсоводом время пролетело незаметно! Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
    Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
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    можно даже сказать игровой манере) Сам город очень атмосферный, уютный и теплый. Необыкновенные природные красоты в парке Монрепо, спокойствие и благодать. От всей души рекомендуем посвятить один день такой экскурсии!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
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    не только мне, но и ребятам. Хочу подписаться под каждым нижеприведенным положительным отзывом. Увидели интереснейшие уголки города, услышали удивительные факты о городе и о жителях. Прекрасная «небанальная» экскурсия, замечательный человек, получили невероятное удовольствие! Огромная благодарность и от меня и от моих детей!

    Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывамПосещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Непарадный Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
    Большое спасибо Антону за экскурсию! Увлекательно и интересно. Отличная профессиональная подача информации, интересные локации, история застройки города, доходные дома, дворы и шикарные парадные! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
    Побывали 01.06.24г. на экскурсии Дмитрия Николаевича Галатюка "Аристократия Санкт- Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции". Время экскурсии пролетело незаметно, на одном
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    дыхании- настолько интересно и содержательно был подан материал! Каждый особняк или доходный дом, у которого мы останавливались, словно приоткрывал свои двери, перенося нас в прошлое! Дмитрий Николаевич легко и увлекательно отмечал для нас архитектурные особенности каждого здания, не перегружая при этом узкоспециальными терминами. История жизни обитателей красивых, пусть и с отпечатком неумолимого времени, зданий оживала перед глазами с фотографий владельцев и интерьеров. Исторические события и даты, сплетались со светскими байками, создавая ощущение прикосновения к ушедшей эпохе. Хотелось продолжать экскурсию ещё и ещё, следуя за живым,эмоциональным повествованием нашего гида! Огромное спасибо, Дмитрий Николаевич! Экскурсия просто великолепна! Именно такие неформальные, насыщенные экскурсии и помогают понять и полюбить Питер ещё больше, окунуться в его жизнь и историю, рассказанную не сухим языком энциклопедийных цифр, а живым и ярким повествованием, с многочисленными отсылками к первоисточникам, в которых заинтересовавшимся туристам можно было почерпнуть ещё бесконечно много интересной информации, потому что материал, подобранный Дмитрием Николаевичем, сложно вместить в рамки нескольких часов! Огромное спасибо! Светлана, Наталия, Галина

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Необычные дома»

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