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дыхании- настолько интересно и содержательно был подан материал! Каждый особняк или доходный дом, у которого мы останавливались, словно приоткрывал свои двери, перенося нас в прошлое! Дмитрий Николаевич легко и увлекательно отмечал для нас архитектурные особенности каждого здания, не перегружая при этом узкоспециальными терминами. История жизни обитателей красивых, пусть и с отпечатком неумолимого времени, зданий оживала перед глазами с фотографий владельцев и интерьеров. Исторические события и даты, сплетались со светскими байками, создавая ощущение прикосновения к ушедшей эпохе. Хотелось продолжать экскурсию ещё и ещё, следуя за живым,эмоциональным повествованием нашего гида! Огромное спасибо, Дмитрий Николаевич! Экскурсия просто великолепна! Именно такие неформальные, насыщенные экскурсии и помогают понять и полюбить Питер ещё больше, окунуться в его жизнь и историю, рассказанную не сухим языком энциклопедийных цифр, а живым и ярким повествованием, с многочисленными отсылками к первоисточникам, в которых заинтересовавшимся туристам можно было почерпнуть ещё бесконечно много интересной информации, потому что материал, подобранный Дмитрием Николаевичем, сложно вместить в рамки нескольких часов! Огромное спасибо! Светлана, Наталия, Галина