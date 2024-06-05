1 чел.
По популярности
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Развратный Петербург
Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Начало: На Сенной площади
18 июня в 19:00
22 июня в 20:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С умом «слоняемся» по Питеру - авторская прогулка для подростков
Понятные детям 12-15 лет истории о городе, архитектуре, людях - с загадками, страшилками и шутками
Начало: В районе метро Площадь Восстания
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург глазами местных жителей
Дворы, дома и заведения питерцев на экскурсии по нетуристическим маршрутам города
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Непарадный Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Прикоснуться к изнанке города, перенестись в имперскую Россию и исследовать секретные локации
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Начало: Возле метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 080₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пройтись в мини-группе по следам романа «Преступление и наказание»
Начало: На Сенной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворам и доходным домам Петербурга: тайны, истории и архитектура
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Экскурсия «Чернышевская 3 в 1»: дворы, парадные, дом Бака
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя легендарные дворы и парадные, полные историй и архитектурных шедевров
Начало: Литейный проспект, 17-19, рядом с каменными китайс...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
990891₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Заглянуть в мир дореволюционной России и узнать о прошлом быте петербуржца - на групповой экскурсии
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к бабушке: экскурсия в старинную квартиру
Посетить несколько парадных и узнать, как жили и живут люди в Петербурге
Начало: В районе метро «Владимирская»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
1 800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: у метро «Василеостровская»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450₽ за человека
Групповая
1 час
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Начало: Кожевенная линия 27
9 июня в 13:00
12 июня в 16:00
3 350₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Богемный и бандитский Петербург - в мини-группе
Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
Начало: На Театральной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Начало: У ж/д платформы Комарово
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
11 июня в 11:45
14 июня в 11:45
950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
Увидеть культовые дома литераторов, банкиров, меценатов и дачу на крыше
Начало: На улице Чайковского
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55004 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500₽ за всё до 9 чел.
Групповая
2 часа
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Посетить закрытые для пассажиров помещения вокзала и раскрыть их тайны
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 12:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
13 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Осмотреть дом и все сохранившиеся залы, послушать историю купца и сделать атмосферные фото
Начало: Возле входа в особняк
9 июня в 10:30
15 июня в 12:30
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
По парадным и дворам на Рубинштейна - групповая прогулка
Увидеть доходные дома изнутри и посетить дворы-колодцы необычной формы в центре Санкт-Петербурга
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
600₽ за человека
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Групповая прогулка по закулисью города от команды энтузиастов-открывателей новых адресов
Начало: в районе метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за человека
Групповая
3 часа
Мистический Петербург и аптека Пеля - групповая экскурсия на автобусе
Узнать о мостах-убийцах, оживающих памятниках и прочей петербургской чертовщине
Начало: На улице Думская
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ретросклад в Петербурге. Прикоснись. Почувствуй
Групповая экскурсия в крупнейший антикварный магазин России, где есть всё. Мы серьёзно
Начало: На Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
1 599₽ за человека
Групповая
2 часа
Моховая улица. Дома и судьбы
Групповая прогулка по одной из самых фешенебельных улиц дореволюционного Петербурга
Начало: В начале Моховой улицы
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500₽ за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Петербург аристократов, Петербург бедняков
Отправиться за блеском и нищетой - в атмосферные дворы и парадные (групповая экскурсия)
Начало: На Литейном проспекте
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1200900₽ за человека
Квест
2 часа
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
За фасадами Санкт-Петербурга
Зайти в парадные и открыть тайны, спрятанные за красивым экстерьером Северной столицы
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 16:30
9 июня в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу Даниила Хармса
Литературная прогулка по петербургским адресам одного из самых ярких и странных гениев 20 века
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 17:00
16 июня в 17:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
- ННаталья5 июня 2024Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
- ААнна5 июня 2024Я не первый раз была в Комарово. Прекрасный приморский уголок Курортного района. Захотелось симпатиями об этом месте поделиться с друзьями
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
- ЕЕлена5 июня 2024Захватывающая с первых минут всё внимание экскурсия. Вероника приковывает взгляд. Хочется смотреть,слушать,ловить каждое слово. Доступным языком,в форме диалога,,Вероника раскрыла такую тему,о
- ААнна4 июня 2024Добрый день! Были с мужем на экскурсии с гидом Антоном. С первых минут Антон смог расположить к себе и заинтересовать
- ООльга3 июня 2024Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
- ЕЕлена3 июня 2024Посещала Санкт-Петербург с двумя подростками 13 и 16 лет (мальчик и девочка). Выбирала экскурсию по отзывам так, чтобы было интересно
- ТТатьяна3 июня 2024Большое спасибо Антону за экскурсию! Увлекательно и интересно. Отличная профессиональная подача информации, интересные локации, история застройки города, доходные дома, дворы и шикарные парадные! Рекомендую!
- ССветлана3 июня 2024Побывали 01.06.24г. на экскурсии Дмитрия Николаевича Галатюка "Аристократия Санкт- Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции". Время экскурсии пролетело незаметно, на одном
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Необычные дома»
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