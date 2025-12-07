Погрузитесь в богатую историю железных дорог — от первых паровых машин Герона до сегодняшнего дня.
Вы узнаете о Царскосельской дороге и роботах, заберётесь под паровоз и посмотрите первое кино, увидите «Овечку», «Федю», «Генерала» — и разберётесь в их особенностях.
Описание экскурсии
Окажемся в музее, который по размерам превосходит Красную площадь. Здесь собрана уникальная экспозиция, которая рассказывает о развитии железнодорожного дела в России и мире от первых путей и до современных высокоскоростных поездов.
В музее вы:
- узнаете, в каком вагоне ездил император Китая и какой паровоз вёз Ленина в Москву
- посетите вагоны разных классов — от 1 до 4
- увидите самую длинную в мире картину, посвящённую железной дороге
- побываете под паровозом
- разберётесь, кто путешествовал в вагоне для устриц
- посмотрите самый первый фильм
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость — на двоих взрослых и одного ребёнка до 16 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Библиотечном переулке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6083 туристов
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
