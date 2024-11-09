Сборная экскурсия в Музей железных дорог России

Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придётся по душе любителям истории, техники и дорожной романтики.

На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберётесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста. А ещё узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.
Сборная экскурсия в Музей железных дорог России
Сборная экскурсия в Музей железных дорог России
Сборная экскурсия в Музей железных дорог России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15

Описание экскурсии

Хроники железных дорог

Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А ещё вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.

Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!

Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.

Кому подойдёт экскурсия

  • Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами). Будет интересно семьям с ребятами от 5 лет (с детьми младше можно, но для малышей будут недоступны некоторые задания).
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 20 человек (стоимость — 4000 руб. за экскурсию)

Организационные детали

Входные билеты покупаются дополнительно в кассе музея: взрослые — 300 руб. /чел. в будни или 400 руб. /чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 100 руб. /чел. в будни или 200 руб. /чел. в выходные.

в субботу и воскресенье в 10:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее железных дорог России
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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