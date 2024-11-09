Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Музей железных дорог — пространство, которое в равной степени придётся по душе любителям истории, техники и дорожной романтики.
На экскурсии вы рассмотрите в деталях старинные паровозы, заберётесь в почтовый вагон и попробуете себя в качестве машиниста. А ещё узнаете, как выглядели первые депо и что представляли из себя вагоны-ледники и кинотеатры.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Хроники железных дорог
Паровозы, вагоны и локомотивы разных времен и размеров — через экспонаты музея мы проникнем в железнодорожную историю Петербурга и всего мира. Я расскажу, как зарождалась, росла и развивалась железнодорожная сеть в Российской империи, на что были похожи первые билеты на поезд и зачем раньше в вагонах стояли ящики с горячими кирпичами. А ещё вы убедитесь, что, помимо пассажирских и грузовых, существуют почтовые вагоны, вагоны-ледники и даже вагоны-кинотеатры — и конечно, увидите их своими глазами.
Паровоз в разрезе: увидеть и потрогать!
Одна из особенностей музея Железных дорог в том, что вы можете не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, мы осмотрим паровоз в разрезе и выясним, как и для чего работает каждая деталь. Заглянем в старинные вагоны, заберемся под паровоз. А желающие смогут оказаться в рубке машиниста, где можно понажимать кнопки на пульте управления составом.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия доступна в двух форматах: взрослый и детский (с адаптированной информацией по музею и дополнительными заданиями-ребусами). Будет интересно семьям с ребятами от 5 лет (с детьми младше можно, но для малышей будут недоступны некоторые задания).
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 20 человек (стоимость — 4000 руб. за экскурсию)
Организационные детали
Входные билеты покупаются дополнительно в кассе музея: взрослые — 300 руб. /чел. в будни или 400 руб. /чел. в выходные, дети и другие льготные категории — 100 руб. /чел. в будни или 200 руб. /чел. в выходные.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее железных дорог России
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 516 туристов
Всем привет! Меня зовут Наталья, и я профессиональный гид по Санкт-Петербургу. Обожаю все, что связано с этим прекрасным городом: его историю, архитектуру, имперский дух, уютные дворики, улицы, по которым когда-то читать дальше
гуляли А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь. Этой любовью к городу и хочу поделиться с вами. Провожу как классические экскурсии, так и тематические, а для маленьких посетителей есть экскурсии-квесты.