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Знакомый и незнакомый Невский

Лукас Д.
Лукас Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Знакомый и незнакомый Невский
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 475 ₽ за человека

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Знакомый и незнакомый Невский
Знакомый и незнакомый Невский
Как часто мы пробегаем по Невскому проспекту, абсолютно не замечая, что происходит вокруг?
На прогулке 👣 «Знакомый и незнакомый Невский» мы не только прогуляемся по главной улице нашего города, но и заглянем в небольшие улицы вокруг него.
Это будет экскурсия-воспоминание, «было-стало»
Все ли знают, что находилось раньше в доме, где сейчас расположена наша любимая пышечная?
А где был легендарный лягушатник? И как выглядело настоящее кафе «Север»?
Поздороваемся с котиками на Малой Садовой, сфотографуемся вместе с Карлом Буллой и его бульдогом и увидим памятники всем итальянским архитекторам, работавшим в нашем городе.
Что входит
  • Пешая экскурсия с профессиональным гидом
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Адмиралтейская

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лукас Д.
    Лукас Д.
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    Лукас Д. проводит ещё 1 экскурсию

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