Лукас Д. проводит ещё 1 экскурсию

Как часто мы пробегаем по Невскому проспекту, абсолютно не замечая, что происходит вокруг?

На прогулке 👣 «Знакомый и незнакомый Невский» мы не только прогуляемся по главной улице нашего города, но и заглянем в небольшие улицы вокруг него.

Это будет экскурсия-воспоминание, «было-стало»

Все ли знают, что находилось раньше в доме, где сейчас расположена наша любимая пышечная?

А где был легендарный лягушатник? И как выглядело настоящее кафе «Север»?

Поздороваемся с котиками на Малой Садовой, сфотографуемся вместе с Карлом Буллой и его бульдогом и увидим памятники всем итальянским архитекторам, работавшим в нашем городе.