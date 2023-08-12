Невская застава — старинный промышленный центр. Его улочки помнят кое-что важное о революционном движении. Здесь находится образцовый рабочий жилмассив 20-х гг. С заставой связаны Ленин, Крупская и Ольга Берггольц. А Нева! В этом районе с неё спадают оковы гранита, и можно насладиться природными берегами. Приглашаю вас познакомиться с этим особенным уголком Петербурга.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За Невскою заставою

Дымок над трубами плывет,

За Невскою заставою

Семья моя живет.

(Л. Шишко, Г. Гоппе)

Вы побываете в очень интересном районе, который когда-то был действительно заставой — границей города, а затем превратился в промышленный центр, где работали многие заводы. Некоторые функционируют и сегодня, например, мыловаренный завод «Невская косметика». Здесь на границе 19 и 20 веков кипела трудовая жизнь, а иногда проходили стачки рабочих.

Рассмотрим интереснейшие дома, которые строились специально для рабочих определённых производств. Я расскажу об уникальном квартале 20-х гг. — Палевском жилмассиве.

Вспомним известных людей, живших и работавших здесь. Например, в Невской заставе родилась и выросла Ольга Берггольц — поэтесса, радиоведущая, которую называли «голосом блокадного Ленинграда».

Вы услышите легенду о Ленине и Крупской.

На пути нам встретится заброшенный ДК «Невский» — в прошлом культовое место, где проходили концерты ленинградских рок-групп, мы осмотрим его снаружи. И действующий ДК им. Крупской, где открыта книжная ярмарка.

Поговорим о том, чем и как живёт Невская застава сегодня.

И выйдем на тихий, непривычный глазу невский берег без гранитной набережной, где можно увидеть совсем другой Петербург.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна тем, кто уже не первый раз приезжает в город, тем, кто увлекается историей первой трети 20 века и тем, кто хочет увидеть что-то интересное, кроме самых популярных достопримечательностей.

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов прогулка не предусматривает.