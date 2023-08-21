Открыть нетуристический район с богатым прошлым и своей атмосферой
Невская застава — старинный промышленный центр. Его улочки помнят кое-что важное о революционном движении. Здесь находится образцовый рабочий жилмассив 20-х гг. С заставой связаны Ленин, Крупская и Ольга Берггольц. А Нева! В этом районе с неё спадают оковы гранита, и можно насладиться природными берегами. Приглашаю вас познакомиться с этим особенным уголком Петербурга.
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Описание
Что вас ожидает
За Невскою заставою
Дымок над трубами плывет,
За Невскою заставою
Семья моя живет.
(Л. Шишко, Г. Гоппе)
Вы побываете в очень интересном районе, который когда-то был действительно заставой — границей города, а затем превратился в промышленный центр, где работали многие заводы. Некоторые функционируют и сегодня, например, мыловаренный завод «Невская косметика». Здесь на границе 19 и 20 веков кипела трудовая жизнь, а иногда проходили стачки рабочих.
- Рассмотрим интереснейшие дома, которые строились специально для рабочих определённых производств. Я расскажу об уникальном квартале 20-х гг. — Палевском жилмассиве.
- Вспомним известных людей, живших и работавших здесь. Например, в Невской заставе родилась и выросла Ольга Берггольц — поэтесса, радиоведущая, которую называли «голосом блокадного Ленинграда».
- Вы услышите легенду о Ленине и Крупской.
- Я также покажу заброшенный ДК «Невский» — в прошлом культовое место, где проходили концерты ленинградских рок-групп, и ДК им. Крупской, где открыта книжная ярмарка.
- Поговорим о том, чем и как живёт Невская застава сегодня.
- И выйдем на тихий, непривычный глазу невский берег без гранитной набережной, где можно увидеть совсем другой Петербург.
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка будет интересна тем, кто уже не первый раз приезжает в город, тем, кто увлекается историей первой трети 20 века и тем, кто хочет увидеть что-то интересное кроме самых популярных достопримечательностей.
Организационные детали
Никаких дополнительных расходов прогулка не предусматривает.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Елизаровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3047 туристов
Привет! Меня зовут Даша, я всю жизнь живу в Петербурге и очень люблю наш город. Работаю в сфере туризма. Люблю камерный (на небольшое количество человек), пеший формат экскурсий. Буду рада познакомить гостей Петербурга с таким трудным периодом жизни города, как блокада.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
21 авг 2023
Классная прогулка по неизвестной туристам части Петербурга
А
Александр
12 авг 2023
Действительно другой Питер - промышленная архитектура, жилые поселки рабочих, жизнь пролетариата до революции, Нева без гранитной набережной. Именно этого я и хотел, нагулявшись по центру Питера и пригородам. И Дарья хороший рассказчик
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