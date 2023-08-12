Мои заказы

Невская застава. Другой Петербург

Открыть нетуристический район с богатым прошлым и своей атмосферой
Невская застава — старинный промышленный центр. Его улочки помнят кое-что важное о революционном движении. Здесь находится образцовый рабочий жилмассив 20-х гг. С заставой связаны Ленин, Крупская и Ольга Берггольц. А Нева! В этом районе с неё спадают оковы гранита, и можно насладиться природными берегами. Приглашаю вас познакомиться с этим особенным уголком Петербурга.
5
3 отзыва
Невская застава. Другой Петербург
Невская застава. Другой Петербург
Невская застава. Другой Петербург

Описание экскурсии

За Невскою заставою
Дымок над трубами плывет,
За Невскою заставою
Семья моя живет.

(Л. Шишко, Г. Гоппе)

Вы побываете в очень интересном районе, который когда-то был действительно заставой — границей города, а затем превратился в промышленный центр, где работали многие заводы. Некоторые функционируют и сегодня, например, мыловаренный завод «Невская косметика». Здесь на границе 19 и 20 веков кипела трудовая жизнь, а иногда проходили стачки рабочих.

  • Рассмотрим интереснейшие дома, которые строились специально для рабочих определённых производств. Я расскажу об уникальном квартале 20-х гг. — Палевском жилмассиве.
  • Вспомним известных людей, живших и работавших здесь. Например, в Невской заставе родилась и выросла Ольга Берггольц — поэтесса, радиоведущая, которую называли «голосом блокадного Ленинграда».
  • Вы услышите легенду о Ленине и Крупской.
  • На пути нам встретится заброшенный ДК «Невский» — в прошлом культовое место, где проходили концерты ленинградских рок-групп, мы осмотрим его снаружи. И действующий ДК им. Крупской, где открыта книжная ярмарка.
  • Поговорим о том, чем и как живёт Невская застава сегодня.
  • И выйдем на тихий, непривычный глазу невский берег без гранитной набережной, где можно увидеть совсем другой Петербург.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна тем, кто уже не первый раз приезжает в город, тем, кто увлекается историей первой трети 20 века и тем, кто хочет увидеть что-то интересное, кроме самых популярных достопримечательностей.

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов прогулка не предусматривает.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Елизаровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4297 туристов
Привет! Меня зовут Даша, я всю жизнь живу в Петербурге и очень люблю наш город. Работаю в сфере туризма. Люблю камерный (на небольшое количество человек), пеший формат экскурсий. Буду рада познакомить гостей Петербурга с таким трудным периодом жизни города, как блокада.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Действительно другой Питер - промышленная архитектура, жилые поселки рабочих, жизнь пролетариата до революции, Нева без гранитной набережной. Именно этого я и хотел, нагулявшись по центру Питера и пригородам. И Дарья хороший рассказчик
Вам был полезен этот отзыв?
С
Даша провела нам прекрасную экскурсию по Невской заставе. Знакомые места открылись с новой стороны. Получилась приятная и интересная прогулка. Мы очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Классная прогулка по неизвестной туристам части Петербурга
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Невская застава. Другой Петербург»

Александро-Невская Лавра - духовное сердце Петербурга
Пешая
2 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Александро-Невская Лавра - духовное сердце Петербурга
История, святыни и атмосфера главного монастыря города
Начало: У входа в Лавру
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 14:00
9 авг в 15:00
1700 ₽ за человека
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Пешая
2 часа
221 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
12 авг в 14:00
13 авг в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 3 чел.
Курортный район Петербурга на авто
На машине
6 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Курортный район Петербурга на авто
Увлекательное путешествие по живописным местам Курортного района Петербурга. Узнайте историю и насладитесь видами Финского залива
Начало: В районе м. Черная речка
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
от 14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Промышленный Петербург
Пешая
2 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Промышленный Петербург
Исследовать район Чекуши, его противоречивое прошлое и фактурное настоящее
Начало: У метро «Горный институт»
10 авг в 19:00
11 авг в 19:00
1650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 2600 ₽ за экскурсию