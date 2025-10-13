Мария Отлично организованная экскурсия! Очень понравилась всей нашей компании. Интересный рассказ, факты истории и очень понятная подача материала, захватывающая внимание. Высоко оцениваю работу гида и рекомендую экскурсию!

В Виталий Посетили вчера Александро-Невскую лавру и Смольный собор. Нашим гидом была Надежда. Замечательная экскурсия. Организация, сами объекты, рассказ о них - все понравилось! Большое спасибо Надежде, очень интересно, познавательно и комфортно.

Сергей Вчера в компании гида Натальи были на экскурсии! Встретила нас Наталья по месту нашего проживания в Купчино и сразу же началась увлекательнейшая экскурсия на комфортном автомобиле!! Всё прошло великолепно и познавательно! Была предложена водичка и конфеты! Рекомендую

Д Денис Гид Александра - безусловно знающий иувлеченный своим делом, человек. Профессионально относится к своей работе. Получили удовольствие как о предмете экскурсии, так и от общения в целом. Спасибо, рекомендуем!

О Ольга Познавательная экскурсия, много интересного и необычного узнали, посетили места, которые не планировали, за что отдельное спасибо Светлане!