Мы покажем вам легендарные святыни Петербурга — ими восторгаются и вдохновляются, о них пишут и говорят. Александро-Невская лавра — первый монастырь города. Здесь хранятся мощи Александра Невского и, по преданию, на хорах пел Пётр I. Смольный собор — пример пышного барокко. Вы узнаете, кто такие смолянки и при чём тут смола, и, если захотите, подниметесь на звонницу.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Александро-Невская лавра: серебряная рака, чудотворные иконы и некрополи
- Вы побываете в Благовещенской церкви — старейшей каменной святыне Петербурга, построенной ещё при Петре I.
- В верхнем храме увидите серебряную раку весом 1,5 т для мощей Александра Невского и узнаете, какая императрица приказала её изготовить. А в нижнем подойдёте к захоронениям известных людей, в том числе Александра Суворова — генералиссимуса, не знавшего поражений.
- Полюбуетесь великолепной архитектурой Свято-Троицкого собора и хранящимися в нём чудотворными иконами. Услышите, почему одна из самых почитаемых икон называется «Невская Скоропослушница».
- Прогуляетесь по территории монастыря и Никольскому кладбищу и по желанию посетите некрополи 18 и 19 веков. Поймёте, почему большая часть похороненных тут людей — это музыканты, поэты, писатели и архитекторы.
Смольный собор: благородные девицы, революция и головокружительные виды Петербурга
- Вы рассмотрите прекрасный собор снаружи и изнутри и узнаете, как Воскресенский монастырь стал Смольным.
- Узнаете, как появился Институт благородных девиц, а потом превратился в штаб революции.
- Если захотите, подниметесь на звонницу храма по 278 ступеням и увидите весь центр Петербурга с высоты 50 м.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- В стоимость включен трансфер на автомобиле Renault Kaptur или аналогичном по комфортабельности и услуги гида.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение некрополей Александро-Невской лавры: взрослые — 300 ₽ (два некрополя) и 150 ₽ (один некрополь); пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽ (один или два некрополя). Также необходимо купить билет для гида.
- Подъём на смотровую площадку Смольного собора (возможно с 07:00 до 20:00): взрослые — 200 ₽, пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8986 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
13 окт 2025
Отлично организованная экскурсия! Очень понравилась всей нашей компании. Интересный рассказ, факты истории и очень понятная подача материала, захватывающая внимание. Высоко оцениваю работу гида и рекомендую экскурсию!
В
Виталий
26 сен 2025
Посетили вчера Александро-Невскую лавру и Смольный собор. Нашим гидом была Надежда. Замечательная экскурсия. Организация, сами объекты, рассказ о них - все понравилось! Большое спасибо Надежде, очень интересно, познавательно и комфортно.
Сергей
15 июл 2025
Вчера в компании гида Натальи были на экскурсии! Встретила нас Наталья по месту нашего проживания в Купчино и сразу же началась увлекательнейшая экскурсия на комфортном автомобиле!! Всё прошло великолепно и познавательно! Была предложена водичка и конфеты! Рекомендую
Д
Денис
7 мая 2025
Гид Александра - безусловно знающий иувлеченный своим делом, человек. Профессионально относится к своей работе. Получили удовольствие как о предмете экскурсии, так и от общения в целом. Спасибо, рекомендуем!
О
Ольга
11 апр 2025
Познавательная экскурсия, много интересного и необычного узнали, посетили места, которые не планировали, за что отдельное спасибо Светлане!
Ольга
5 янв 2025
День добрый, очень понравилась экскурсия, простым языком сложные вещи объяснить сможет не каждый. Рекомендую!!! Мастер своего дела!!!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Спас на Крови
Изучить творения великих зодчих прошлого
Начало: В пределах исторического центра Петербурга, по дог...
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Александро-Невская лавра и Смольный собор - архитектурные жемчужины Петербурга (в мини-группе)
Оценить красоту шедевров мирового зодчества и узнать об архитекторах, иконах и благородных девицах
Начало: На площади Александра Невского
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6950 ₽ за человека