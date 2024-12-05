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себя скрытые уголки, о которых не знали ранее.

Экскурсовод Наталья настоящий профессионалом. Ее увлекательные рассказы о каждом памятнике и историческом событии сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной. Мы была в восторге от ее способности передать атмосферу города и вовлечь нас в его историю.

Время пролетело незаметно, и мы осталась с множеством новых знаний и впечатлений. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Санкт-Петербурге!