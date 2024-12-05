Александро-Невская лавра - архитектурная жемчужина Петербурга

Оценить красоту шедевра мирового зодчества и узнать об архитекторах, иконах и захоронениях
Мы покажем вам легендарную святыню Петербурга — ею восторгаются и вдохновляются, о ней пишут и говорят. Александро-Невская лавра — первый монастырь города. Здесь хранятся мощи Александра Невского и, по преданию, на хорах пел Пётр I.
5
2 отзыва
Александро-Невская лавра - архитектурная жемчужина Петербурга
Александро-Невская лавра - архитектурная жемчужина Петербурга
Александро-Невская лавра - архитектурная жемчужина Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Александро-Невская лавра: серебряная рака, чудотворные иконы и некрополи

  • Вы побываете в Благовещенской церкви — старейшей каменной святыне Петербурга, построенной ещё при Петре I.
  • В верхнем храме увидите серебряную раку весом 1,5 т для мощей Александра Невского и узнаете, какая императрица приказала её изготовить. А в нижнем подойдёте к захоронениям известных людей, в том числе Александра Суворова — генералиссимуса, не знавшего поражений.
  • Полюбуетесь великолепной архитектурой Свято-Троицкого собора и хранящимися в нём чудотворными иконами. Услышите, почему одна из самых почитаемых икон называется «Невская Скоропослушница».
  • Прогуляетесь по территории монастыря и Никольскому кладбищу и по желанию посетите некрополи 18 и 19 веков. Поймёте, почему большая часть похороненных тут людей — это музыканты, поэты, писатели и архитекторы.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию):

Посещение некрополей Александро-Невской лавры: взрослые — 300 ₽ (два некрополя) и 150 ₽ (один некрополь); пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽ (один или два некрополя). Также необходимо купить билет для гида.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В исторической части Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
и
5 дек 2024
2.12.24 посетили экскурсию: Александро-Невская Лавра, Смольный Собор - архитектурные жемчужины Петербурга, и она превзошла все наши ожидания! Город с его великолепной архитектурой и богатой историей просто завораживает. Мы открыли для
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себя скрытые уголки, о которых не знали ранее.
Экскурсовод Наталья настоящий профессионалом. Ее увлекательные рассказы о каждом памятнике и историческом событии сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной. Мы была в восторге от ее способности передать атмосферу города и вовлечь нас в его историю.
Время пролетело незаметно, и мы осталась с множеством новых знаний и впечатлений. Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Санкт-Петербурге!

А
29 ноя 2024
Ездили на экскурсию с Николаем. Очень понравилось. Встретил он нас у отеля, чистый автомобиль БМВ, в котором есть даже зонтики для туристов (а погода была не очень) и, на случай
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совсем плохой погоды, сапоги. Выезжали вечером, когда уже начинались пробки. Но маршрут был построен очень удачно, нигде не стояли, везде успели. Услышали и увидели много интересного. Николай все подробно рассказал, ответил на все наши вопросы, а их у нас было немало. Экскурсия интересная, хотя в Смольный мы приехали уже в темноте, но в этом белоснежном храме, по-моему, всегда светло.

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