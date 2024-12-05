Мы покажем вам легендарную святыню Петербурга — ею восторгаются и вдохновляются, о ней пишут и говорят. Александро-Невская лавра — первый монастырь города. Здесь хранятся мощи Александра Невского и, по преданию, на хорах пел Пётр I.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Александро-Невская лавра: серебряная рака, чудотворные иконы и некрополи
- Вы побываете в Благовещенской церкви — старейшей каменной святыне Петербурга, построенной ещё при Петре I.
- В верхнем храме увидите серебряную раку весом 1,5 т для мощей Александра Невского и узнаете, какая императрица приказала её изготовить. А в нижнем подойдёте к захоронениям известных людей, в том числе Александра Суворова — генералиссимуса, не знавшего поражений.
- Полюбуетесь великолепной архитектурой Свято-Троицкого собора и хранящимися в нём чудотворными иконами. Услышите, почему одна из самых почитаемых икон называется «Невская Скоропослушница».
- Прогуляетесь по территории монастыря и Никольскому кладбищу и по желанию посетите некрополи 18 и 19 веков. Поймёте, почему большая часть похороненных тут людей — это музыканты, поэты, писатели и архитекторы.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию):
Посещение некрополей Александро-Невской лавры: взрослые — 300 ₽ (два некрополя) и 150 ₽ (один некрополь); пенсионеры, студенты и школьники — 100 ₽ (один или два некрополя). Также необходимо купить билет для гида.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В исторической части Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5084 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
ирина
5 дек 2024
2.12.24 посетили экскурсию: Александро-Невская Лавра, Смольный Собор - архитектурные жемчужины Петербурга, и она превзошла все наши ожидания! Город с его великолепной архитектурой и богатой историей просто завораживает. Мы открыли для
А
Андрей
29 ноя 2024
Ездили на экскурсию с Николаем. Очень понравилось. Встретил он нас у отеля, чистый автомобиль БМВ, в котором есть даже зонтики для туристов (а погода была не очень) и, на случай
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