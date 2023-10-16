Знакомство с Петербургом. Осень-весна

Знакомство с Петербургом

5
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Тур на 5 дней идеально подойдет для знакомства с городом.

Вы посетите самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, Петропавловскую крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое.
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Царское село
Царское село
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который расскажет о жизни своих владельцев
Знакомство с Эрмитажем
Знакомство с Эрмитажем
Один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях
По улицам Санкт-Петербурга
По улицам Санкт-Петербурга
Вас ждут интересные экскурсии по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер в отель, бесплатно.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьПрибытие. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
2 день

Экскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия» (суббота - исключение, поездка в Царское Село по дороге к отелю):

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно:

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)

Экскурсия в Царское Село, экскурсия в ПавловскЭкскурсия в Царское Село, экскурсия в ПавловскЭкскурсия в Царское Село, экскурсия в ПавловскЭкскурсия в Царское Село, экскурсия в ПавловскЭкскурсия в Царское Село, экскурсия в Павловск
3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:

Экскурсия на крышу Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

(900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж
4 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).

Гости из центральных отелей могут вещи оставить в багажной комнате гостиницы.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».

11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота.

Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской — самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Экскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. ОтъездЭкскурсия «Храмы Северной столицы», Спас на крови. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

А-отель Фонтанка 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный
20.10.23146001500018400
27.10.23162001560020800
03.11.23165001590021400
10.11.23-22.12.23146001500018400

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный
с
раздельными
кроватями /
Двухместный
с двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный
с
раздельными
кроватями /
Двухместный
с двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный
с
раздельными
кроватями /
Двухместный
с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
СмартСтандартныйКомфорт
20.10.23-27.10.2315200204001560021400164001640022800
03.11.2315500210001590022000167001670023550
10.11.23-22.12.2315200204001560021400164001640023550
12.01.24-22.03.2415200204001560021400164001700022800

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов
Двухместный
с
раздельными
кроватями /
Двухместный
с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
Двухместный
с
раздельными
кроватями /
Двухместный
с двуспальной
кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
СтандартныйКомфорт
20.10.23156001580020800174001700024400
27.10.23164001680022400184001800026400
03.11.23167001710023000188501845027300
10.11.23-22.12.23156001580020800174001700024400
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".
Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной кроватью
Трёхместный (2
осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн.
+д.к. реб. 3-
12)
Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
20.10.23-03.11.23172002300017600168001660024000
10.11.23-22.12.23162002140016800160001560022600

Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный взрослый
Смарт стандарт
20.10.231690021900
27.10.231720022400
03.11.231750023000
10.11.23-22.12.231620020400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Бизнес

20.10.23

14400

19800

15200

14600

19600

27.10.23

15600

22400

16000

15200

19800

03.11.23

15100

21400

15650

14950

19550

10.11.23-22.12.23

13600

18400

14600

14200

18800

12.01.24-16.02.24

13800

18600

14800

14400

19400

23.02.24

14200

18500

15200

14600

19800

01.03.24

13800

16600

14800

14400

19400

08.03.24

14200

18500

15200

14600

19800

15.03.24

13800

16600

14800

14400

19400

22.03.24

15300

21250

15850

15150

20150

29.03.24

15200

21600

15900

15100

20300

05.04.24-19.04.24

1460

20400

15600

14800

20200

Сеть Сокрома: Сокорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухуровневая студия

20.10.23

13800

13000

17200

27.10.23

15200

14000

19600

03.11.23

14800

13700

18850

10.11.23-22.12.23

13600

12800

16600

12.01.24-16.02.24

13800

13000

17200

23.02.24

14500

13500

18400

01.03.24-15.03.24

13800

13000

17200

22.03.24

14000

13150

17550

29.03.24-19.04.24

14600

13600

18600

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт Плюс

20.10.23-22.12.23

15200

14600

19800

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

20.10.23

16400

22800

17800

19800

24600

27.10.23

15950

21750

17800

17550

24000

03.11.23

16250

22000

18250

17250

24550

10.11.23-22.12.23

15600

21600

16600

18600

23200

12.01.24-15.03.24

15600

21600

16600

18600

23200

22.03.24

15650

21550

16900

18150

23350

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Стандартный

20.10.23-27.10.23

16800

22600

03.11.23

17100

23350

10.11.23-22.12.23

15000

19200

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый

Одноместный

Классик (стандарт)

Джуниор Сюит

20.10.23-27.20.23

16800

19400

18200

17200

24800

03.11.23

17250

19850

18650

17650

25700

10.11.23-22.12.23

16800

19400

18200

17200

24800

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и
поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Комфорт

20.10.23-03.11.23

17600

17000

16600

23600

10.11.23-22.12.23

16800

16400

15800

22200

Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Стандартный Форт

Стандартный с видом на Неву

Делюкс с видом на Неву

20.10.23-03.11.23

17400

26000

20000

23800

21200

10.11.23-22.12.23

15800

22800

18400

22600

20200

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия (быв. Стандарт)

20.10.23-27.10.23

16800

24200

17600

25600

18400

18000

27200

03.11.23

17250

24950

18050

26500

1885

18450

28100

10.11.23-22.12.23

16800

24200

17600

25600

18400

20200

27200

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

20.10.23

17450

23900

18600

17500

26250

27.10.23-03.11.23

18200

25400

19800

18400

28800

10.11.23-16.02.24

14800

18800

16200

15800

21400

23.02.24

17500

23950

18950

17800

27150

01.03.24

15400

19600

16400

16000

22200

08.03.24

17500

23950

18950

17800

27150

15.03.24

16100

21050

17250

16600

23850

22.03.24-29.02.24

18200

25400

19800

18400

28800

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

20.10.23-22.12.23

18400

22400

19400

19200

24400

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Полулюкс

20.10.23-27.10.23

20600

27800

25600

24000

37800

03.11.23

21200

28850

26500

24750

39300

10.11.23-22.03.24

20600

27800

25600

24000

37800

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кровать

Одноместный

Стандартный

20.10.23-26.01.24

21800

30400

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

20.10.23-27.10.23

24800

25000

34200

03.11.23

25550

25750

35400

10.11.23-22.12.23

24800

25000

34200

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 9550 руб.

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Катарина Арт Отель 4

4 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Смарт- номера 10 кв, удобства в номере

Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

А-отель Фонтанка 3

4 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.

Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.

На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.

А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3А-отель Фонтанка 3

Москва 4

4 ночи
Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Октябрьская 4

4 ночи

Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.

В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

4 ночи

AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Сокорома Пая-София Апартс

4 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Сокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София АпартсСокорома Пая-София Апартс

Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Ибис 3

4 ночи

Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Русь 4

4 ночи

К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Бест Вестерн 4

4 ночи

Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Ярд Резиденс 4

4 ночи

Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".

Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.

Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.

Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи
Услуги и удобства в отеле:
  • платная частная парковка поблизости;
  • бесплатный WiFi;
  • ресторан;
  • бесплатное размещение для детей;
  • детская игровая зона в помещении;
  • питомцы разрешены;
  • трансфер из/до аэропорта;
  • хранение багажа.
Оснащенность номера:
  • шторы, блокирующие свет;
  • звукоизоляция номеров;
  • уборка номеров;
  • имеются номера с сообщающимися комнатами;
  • обслуживание номеров;
  • мини-кухня;
  • кабельное или спутниковое ТВ;
  • душевая кабина без поддона на полу.
Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3Izzzi у Гостиного Двора 3

Cronwell Inn Стремянная 4

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга

Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4Cronwell Inn Стремянная 4

Новотель 4

4 ночи

Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.

Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Кравт Невский СПА 4

4 ночи

Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.

Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия в Павловск — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк. экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1600 руб., 900 руб. /пенс. автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк.
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 900 руб. /взр., 700 руб. /шк.
  • Экскурсия на крышу Петербурга — 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 1 взр. +1 реб. (от 12 лет) — 1600 руб., 900 руб. /пенс.
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — 850 руб. /взр., 750 руб. /шк
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 550 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 5 дней 550 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 5 дней 250 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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