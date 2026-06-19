Намекните детям, что их ждёт не просто музей, а настоящий дворец. А мы устроим для них незабываемое приключение! Посвятим в тайны придворного этикета, научим пользоваться волшебным зеркалом и сыграем в Большую павильонную игру. А ещё проведём по парадным лестницам, дадим потрогать смальту для мозаики и расскажем о знаменитых эрмитажных котах.

Описание экскурсии

Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц. Здесь впору заблудиться, особенно маленьким детям! Но стоит пройтись по залам в сопровождении нашего гида — и огромный дворец станет понятным и знакомым. Для начала поговорим об особах королевских кровей. Мы расскажем про ту самую красавицу-принцессу, у которой было 16 тысяч платьев, и ещё про ту, которая начала собирать картины. Выясним, кому, кроме самого царя, разрешалось сидеть на троне. Попробуем сосчитать все 332 парадных портрета в знаменитой галерее и узнаем, что между ними общего.

С мальчиками мы особенно подробно будем говорить о Кутузове. Именно перед его портретом вручим памятные подарки — оловянных солдатиков. А девочкам подарим красивые веера, расскажем про балы и научим тайному языку. Все вместе будем изучать полудрагоценные камни и научимся определять время по волшебным часам. Как, уже пора по домам? Обычно в этот момент дети начинают просить: «Давайте ещё здесь походим!». А мы отвечаем — давайте, но только в следующий раз:)

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-10 лет

Входные билеты в Эрмитаж не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно

Обратите внимание, что на детей до 14 лет необходимо взять бесплатные билеты, а на детей 14-18 лет — льготные билеты, также имеются льготы для многих других категорий граждан. Если возникли проблемы с покупкой билетов, напишите нам и мы поможем.

Отдельно оплачивается стоимость сувениров — 400 ₽ за каждого ребёнка

Вручение сувениров — это очень важная часть экскурсии, поэтому мы настоятельно рекомендуем их приобретение. Однако окончательное решение остается за вами: вы можете отказаться от сувениров, но только до начала экскурсии

В зимнее время года мы рекомендуем брать с собой сменную обувь для детей. Это не обязательное условие, но так ребята будут чувствовать себя комфортнее

Пожалуйста, не обещайте детям, что они увидят эрмитажных котов, а тем более погладят или покормят их. Коты живут в подвалах Эрмитажа, доступ туда для всех экскурсионных групп закрыт. Возможно нам повезёт, и через окно во внутреннем дворе Зимнего дворца мы их заметим, но не обещайте детям встречу заранее. У нас есть другая экскурсия, во время которой мы кормим настоящих петербуржских кошек.