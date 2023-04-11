Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей

Отправиться на поиски сокровищ Зимнего дворца и увидеть то, что обычно не замечают другие

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Ответы на вопросы
Намекните детям, что их ждёт не просто музей, а настоящий волшебный дворец.

А мы устроим для них незабываемое приключение! Посвятим в тайны придворного этикета, научим пользоваться волшебным зеркалом и играть в Большую павильонную игру.

А ещё проведём по парадным лестницам и коридорам, дадим потрогать стеклянную мозаику и расскажем о котиках.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
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Описание

Что вас ожидает

Тайная жизнь тайных комнат

Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц. Здесь впору заблудиться, особенно маленьким детям! Но стоит пройтись по залам в сопровождении нашего гида — и огромный дворец станет понятным и знакомым. Мы поговорим о принцах и принцессах: тех, у которой было 16 тысяч платьев и которая стала собирать здесь картины. Выясним, кому разрешалось сидеть на царском троне, помимо его владельца. Попробуем сосчитать все 332 парадных портрета в одном зале и узнаем, что между ними общего.

С мальчиками мы особенно подробно будем говорить о Кутузове. Именно перед его портретом вручим памятные подарки — оловянных солдатиков. А девочкам подарим элегантные вееры, расскажем про балы и научим тайному языку. Все вместе изучим полудрагоценные камни и научимся определять время по волшебным часам. Как, уже пора по домам? Обычно в этот момент дети начинают просить: «Давайте еще здесь походим!». А мы отвечаем — давайте, но только в следующий раз:)

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-10 лет
  • Входные билеты ((600 руб. за взрослого, дети до 14 лет — бесплатно) не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
  • На гида тоже потребуется купить входной билет
  • Отдельно оплачивается стоимость сувениров — 300 руб. за каждого ребёнка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
перед Эрмитажем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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