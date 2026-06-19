Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц. Здесь впору заблудиться, особенно маленьким детям! Но стоит пройтись по залам в сопровождении нашего гида — и огромный дворец станет понятным и знакомым. Для начала поговорим об особах королевских кровей. Мы расскажем про ту самую красавицу-принцессу, у которой было 16 тысяч платьев, и ещё про ту, которая начала собирать картины. Выясним, кому, кроме самого царя, разрешалось сидеть на троне. Попробуем сосчитать все 332 парадных портрета в знаменитой галерее и узнаем, что между ними общего.
С мальчиками мы особенно подробно будем говорить о Кутузове. Именно перед его портретом вручим памятные подарки — оловянных солдатиков. А девочкам подарим красивые веера, расскажем про балы и научим тайному языку. Все вместе будем изучать полудрагоценные камни и научимся определять время по волшебным часам. Как, уже пора по домам? Обычно в этот момент дети начинают просить: «Давайте ещё здесь походим!». А мы отвечаем — давайте, но только в следующий раз:)
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-10 лет
Входные билеты в Эрмитаж не включены в стоимость и приобретаются самостоятельно
Обратите внимание, что на детей до 14 лет необходимо взять бесплатные билеты, а на детей 14-18 лет — льготные билеты, также имеются льготы для многих других категорий граждан. Если возникли проблемы с покупкой билетов, напишите нам и мы поможем.
Отдельно оплачивается стоимость сувениров — 400 ₽ за каждого ребёнка
Вручение сувениров — это очень важная часть экскурсии, поэтому мы настоятельно рекомендуем их приобретение. Однако окончательное решение остается за вами: вы можете отказаться от сувениров, но только до начала экскурсии
В зимнее время года мы рекомендуем брать с собой сменную обувь для детей. Это не обязательное условие, но так ребята будут чувствовать себя комфортнее
Пожалуйста, не обещайте детям, что они увидят эрмитажных котов, а тем более погладят или покормят их. Коты живут в подвалах Эрмитажа, доступ туда для всех экскурсионных групп закрыт. Возможно нам повезёт, и через окно во внутреннем дворе Зимнего дворца мы их заметим, но не обещайте детям встречу заранее. У нас есть другая экскурсия, во время которой мы кормим настоящих петербуржских кошек.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже за контролем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 11386 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города.
Практически с самого начала мы читать дальшеуменьшить
стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 338 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
не знаю кто из нас больше доволен) я или дети, но экскурсия была замечательной, познавательной, с интрессными фактами и абсолютно не скучной! рекомендую и от души благодарю!
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Елена
Экскурсия в Эрмитаже была долгожданной и стала настоящим открытием! Наша семилетняя дочка была очарована рассказами гида Дарьи о секретах Кутузова, получила памятный подарок и узнала тайны языка вееров и волшебных часов. Для взрослых экскурсия тоже оказалась познавательной — мы погрузились в историю королевских династий. Время пролетело незаметно, и теперь точно хотим вернуться снова!
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Е
Елена
Эрмитаж прекрасен, а в сопровождении гида ещё лучше! Спасибо за культурную программу, было очень интересно)
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П
Павлова
Посетили сегодня детскую экскурсию в Эрмитаж с гидом Анной. Никого не хотим обидеть,это сугубо наше мнение и впечатление детей. Начнем с того что гид даже не познакомилась с детьми,материал подан сухо читать дальшеуменьшить
одни факты и материал точнее то как его преподносили совершенно не расчитан на детей 5-10 лет как заявлено. Детям просто слушать исторические факты совершенно скучно и их внимание теряется. Экспонаты к которым тянулись дети но не входили в придуманную гидом программу просто проходились мимо и наоборот где бы дети хотели задержаться и рассмотреть подробнее то о чем им рассказали тут же уводили к другому месту. Детки были в эрмитаже впервые и к сожалению остались разочарованы,а сравнить есть с чем это далеко не первая наша экскурсия. Очень понравились небольшие элементы интерактива это пазлы с картинами и рисунок с картины. А так же не услышаны ничего о балах и правилах этикета на них. Было сказано два слова о веере и вручили его девочкам и на этом придворный этикет закончился(
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Я
Яна
Это была потрясающая экскурсия!!! Нас было пятеро, 2 взрослых, 2 ребенка по 5 лет и 1 ребенок-11 лет!!! Людмила смогла заинтересовать всех, хотя наш старшенький немного капризный. Девчонки были в полном восторге, нашему почти подростку все очень понравилось! Много полезной информации, интересная подача, не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! А в конце чудесные подарки детям! Мы счастливы! Всем знакомым буду рекомендовать!
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Е
Екатерина
экскурсия очень понравилась. содержательно, но не утомительно. отдельное спасибо гиду Инне, она сумела сразу же найти подход к деткам 10ти и 7ми лет, для которых и заказывали экскурсию!
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