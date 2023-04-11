Намекните детям, что их ждёт не просто музей, а настоящий волшебный дворец. А мы устроим для них незабываемое приключение! Посвятим в тайны придворного этикета, научим пользоваться волшебным зеркалом и играть в Большую павильонную игру. А ещё проведём по парадным лестницам и коридорам, дадим потрогать стеклянную мозаику и расскажем о котиках.

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Описание

Что вас ожидает

Тайная жизнь тайных комнат

Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц. Здесь впору заблудиться, особенно маленьким детям! Но стоит пройтись по залам в сопровождении нашего гида — и огромный дворец станет понятным и знакомым. Мы поговорим о принцах и принцессах: тех, у которой было 16 тысяч платьев и которая стала собирать здесь картины. Выясним, кому разрешалось сидеть на царском троне, помимо его владельца. Попробуем сосчитать все 332 парадных портрета в одном зале и узнаем, что между ними общего.

С мальчиками мы особенно подробно будем говорить о Кутузове. Именно перед его портретом вручим памятные подарки — оловянных солдатиков. А девочкам подарим элегантные вееры, расскажем про балы и научим тайному языку. Все вместе изучим полудрагоценные камни и научимся определять время по волшебным часам. Как, уже пора по домам? Обычно в этот момент дети начинают просить: «Давайте еще здесь походим!». А мы отвечаем — давайте, но только в следующий раз:)

Организационные детали