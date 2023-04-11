Отправиться на поиски сокровищ Зимнего дворца и увидеть то, что обычно не замечают другие
А мы устроим для них незабываемое приключение! Посвятим в тайны придворного этикета, научим пользоваться волшебным зеркалом и играть в Большую павильонную игру.
А ещё проведём по парадным лестницам и коридорам, дадим потрогать стеклянную мозаику и расскажем о котиках.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Тайная жизнь тайных комнат
Эрмитаж — это 1084 комнаты, 1476 окон и 117 лестниц. Здесь впору заблудиться, особенно маленьким детям! Но стоит пройтись по залам в сопровождении нашего гида — и огромный дворец станет понятным и знакомым. Мы поговорим о принцах и принцессах: тех, у которой было 16 тысяч платьев и которая стала собирать здесь картины. Выясним, кому разрешалось сидеть на царском троне, помимо его владельца. Попробуем сосчитать все 332 парадных портрета в одном зале и узнаем, что между ними общего.
С мальчиками мы особенно подробно будем говорить о Кутузове. Именно перед его портретом вручим памятные подарки — оловянных солдатиков. А девочкам подарим элегантные вееры, расскажем про балы и научим тайному языку. Все вместе изучим полудрагоценные камни и научимся определять время по волшебным часам. Как, уже пора по домам? Обычно в этот момент дети начинают просить: «Давайте еще здесь походим!». А мы отвечаем — давайте, но только в следующий раз:)
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на родителей с детьми 5-10 лет
- Входные билеты ((600 руб. за взрослого, дети до 14 лет — бесплатно) не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
- На гида тоже потребуется купить входной билет
- Отдельно оплачивается стоимость сувениров — 300 руб. за каждого ребёнка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- перед Эрмитажем
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.