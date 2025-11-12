Мои заказы

День военно-морского флота в Петербурге

Благодаря данному туру вы почувствуете морской военный дух, застанете праздник дня ВМФ! Для начала отправитесь в Кронштадт, увидите уникальную дамбу, док Петра I и грандиозный Морской собор, погружаясь в историю
и традиции российского флота.

Посетите Музей Военно-Морской Славы, где вы сможете взаимодействовать с экспонатами, передавать сообщения морзянкой и отправитесь в виртуальное путешествие на ледоколе.

Пройдетесь по историческим местам Санкт-Петербурга, связанным с флотом, и расслабитесь на теплоходной прогулке по рекам и каналам города.

Ближайшие даты:
25
июл

Программа тура по дням

1 день

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу. На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I, Кронштадтский футшток, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.

И это только начало Вашего большего приключения.

Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.

Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».

В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

2 день

Пешеходная экскурсия «С нами Бог и Андреевский флаг» с катанием на теплоходе по рекам и каналам

Завтрак в ресторане гостиницы.

В этот день особо ощущается, что Петербург и морской флот самым тесным образом связаны друг с другом и мы предлагаем Вам оказаться в самом центре празднования, в самой гуще событий.

Сначала по телевизору посмотрим парад и проход кораблей, затем пройдем по набережным Невы и увидим своими глазами военные корабли, стоящие в парадном расчете.

Встреча с гидом у метро Горьковская. Отправление на экскурсию в 13:30.

Мы предлагаем Вам окунуться в историю Санкт-Петербурга, неразрывно связанную с российским военно-морским флотом. Маршрут проходит через знаковые места города, связанные с морскими традициями, историей, великим победами и трагическими поражениями.

Вы увидите ботик Петра I – «Дедушку русского флота», который находится в Петропавловской крепости, Адмиралтейство – первую судостроительную верфь.

А ныне здесь располагается Главное командование ВМФ страны, у памятника «Стерегущему» вспомните о подвиге и героической гибели моряков. По дороге пройдете по «Пути Петра».

Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходике по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому.

Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.

Продолжительность пешеходной экскурсии 2-2,5 часа, водной прогулки – 1 час.

Транспорт предоставляется на водную прогулку.

Проживание

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионная программа без проживания и питания — 10610 руб.

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.07-27.07.138451384516410150513051307695
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс26.07-27.07.14725-1758515062656805-
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол26.07-27.07.1526514465187751507425783010665
Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол26.07-27.07.144651313016960150565063057655
Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"26.07-27.07.16895-214851501006010935-
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"26.07-27.07.183151576524255150127601363517010
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.07-27.07.166851508521950150105301053013635
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.07-27.07.18315155652040515089101363516740
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.07-27.07.16825144252087515094501080012960
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол26.07-27.07.181001480023365150118801323015390
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.07-27.07.16540148402032015089101026013095
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол26.07-27.07.177451519522675150112051255515390
DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.07-27.07.1625514155200351508640972011745
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол26.07-27.07.18315-231051501161013635-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол26.07-27.07.190251747524490150129601498520385
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол26.07-27.07.1558514460196551508170844011140
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол26.07-27.07.1576014510198801508505877511475

Варианты проживания

Отель Москва**** Санкт-Петербург

1 ночь

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель Театральная Площадь**** (Санкт-Петербург)

1 ночь

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа.

Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Отель Экспресс Садовая**** Санкт-Петербург

1 ночь

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Достоевский***

1 ночь

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Кирочная

1 ночь

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Трио

1 ночь

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Россия

1 ночь

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Невский берег

1 ночь

Трехзвездочный отель «Невский берег» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Санкт-Петербург

1 ночь

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

DOMINA Пулково

1 ночь

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

Станция L1

1 ночь

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранных гостиницах (размещение после 15:00, выезд до 12:00), если выбран тариф с проживанием
  • Питание, указанное в программе: завтраки в ресторане гостиницы, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петрбруга и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания), обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 150 руб.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

