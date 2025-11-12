1 день

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу. На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I, Кронштадтский футшток, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.

И это только начало Вашего большего приключения.

Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.

Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».

В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

