июл
Программа тура по дням
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение — дамбу. На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I, Кронштадтский футшток, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.
И это только начало Вашего большего приключения.
Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
А в Музее Военно-Морской Славы — современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии.
Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки».
В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «С нами Бог и Андреевский флаг» с катанием на теплоходе по рекам и каналам
Завтрак в ресторане гостиницы.
В этот день особо ощущается, что Петербург и морской флот самым тесным образом связаны друг с другом и мы предлагаем Вам оказаться в самом центре празднования, в самой гуще событий.
Сначала по телевизору посмотрим парад и проход кораблей, затем пройдем по набережным Невы и увидим своими глазами военные корабли, стоящие в парадном расчете.
Встреча с гидом у метро Горьковская. Отправление на экскурсию в 13:30.
Мы предлагаем Вам окунуться в историю Санкт-Петербурга, неразрывно связанную с российским военно-морским флотом. Маршрут проходит через знаковые места города, связанные с морскими традициями, историей, великим победами и трагическими поражениями.
Вы увидите ботик Петра I – «Дедушку русского флота», который находится в Петропавловской крепости, Адмиралтейство – первую судостроительную верфь.
А ныне здесь располагается Главное командование ВМФ страны, у памятника «Стерегущему» вспомните о подвиге и героической гибели моряков. По дороге пройдете по «Пути Петра».
Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходике по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому.
Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
Продолжительность пешеходной экскурсии 2-2,5 часа, водной прогулки – 1 час.
Транспорт предоставляется на водную прогулку.
Проживание
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионная программа без проживания и питания — 10610 руб.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|26.07-27.07.
|13845
|13845
|16410
|150
|5130
|5130
|7695
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|26.07-27.07.
|14725
|-
|17585
|150
|6265
|6805
|-
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|15265
|14465
|18775
|150
|7425
|7830
|10665
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|14465
|13130
|16960
|150
|5650
|6305
|7655
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|26.07-27.07.
|16895
|-
|21485
|150
|10060
|10935
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|26.07-27.07.
|18315
|15765
|24255
|150
|12760
|13635
|17010
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|16685
|15085
|21950
|150
|10530
|10530
|13635
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|18315
|15565
|20405
|150
|8910
|13635
|16740
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|16825
|14425
|20875
|150
|9450
|10800
|12960
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|18100
|14800
|23365
|150
|11880
|13230
|15390
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|16540
|14840
|20320
|150
|8910
|10260
|13095
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|17745
|15195
|22675
|150
|11205
|12555
|15390
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|16255
|14155
|20035
|150
|8640
|9720
|11745
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|18315
|-
|23105
|150
|11610
|13635
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|26.07-27.07.
|19025
|17475
|24490
|150
|12960
|14985
|20385
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|26.07-27.07.
|15585
|14460
|19655
|150
|8170
|8440
|11140
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|26.07-27.07.
|15760
|14510
|19880
|150
|8505
|8775
|11475
Варианты проживания
Отель Москва**** Санкт-Петербург
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Отель Театральная Площадь**** (Санкт-Петербург)
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа.
Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель Экспресс Садовая**** Санкт-Петербург
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Достоевский***
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал. Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег
Трехзвездочный отель «Невский берег» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранных гостиницах (размещение после 15:00, выезд до 12:00), если выбран тариф с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтраки в ресторане гостиницы, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петрбруга и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания), обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 150 руб.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.