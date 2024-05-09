Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
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мая
мая
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|150 000 ₽
Описание
Организационные детали
Команда оставляет за собой право вносить изменения в программу, которая не станет от этого менее насыщенной и интересной.
Проживание. Не включено в стоимость тура, но мы можем предоставить специальные цены на отели-партнёры 5*: бутик-отель «Дом», гранд-отель «Мойка 22».
Питание. По программе.
Программа тура по дням
Welcome-drink и ужин в топовом ресторане
Встречаемся, знакомимся и обсуждаем детали предстоящего путешествия под бокал шампанского. Настроимся на получение гастрономических удовольствий, погрузимся в атмосферу отдыха и расслабленности и начнём странствие в мир изысканной еды и шикарных заведений города на Неве.
В 20:00 в одном из самых известных ресторанов, входящем в десятку лучших в России, вас ждёт особый сет из 6 блюд и личное общение со знаменитым шеф-поваром.
Изысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторане
Сегодня в 13:00 встречаемся за ланчем в ресторане в центре культурной столицы. Вы узнаете любопытную историю здания — ранее в нём творили свои шедевры мастера ювелирного дела, а сейчас творят мастера кулинарного. Насладитесь вкусом авангардных блюд и утончёнными нотками терруарных вин, способных удивить даже самых искушённых.
В 15:30 отправимся на индивидуальную экскурсию в Эрмитаж, куда попадём через специальный вход, скрытый от многочисленных туристов. Мы познакомим вас с известной в мире коллекцией голландского искусства 17 — начала 18 веков, история собрания которой началась ещё во времена Петра I, проявлявшего особый интерес к Голландии. Вы увидите первую привезённую в Россию картину Рембрандта «Прощание Давида с Ионафаном», рассмотрите портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые сцены выдающихся «Малых голландцев» и погрузитесь в тонкости сервировки того времени. Научитесь различать рёмер и биркемайер, узнаете, что пили из флёйт-бокала и для чего использовался венецианский бокал.
В 20:00 продолжим наслаждаться произведениями искусства, но теперь гастрономическими. Вас ждёт ужин в лучшем ресторане Санкт-Петербурга по версии ресторанной премии «Лавровый лист» 2021 года и в том же году занявшем второе место премии «Where To Eat». Вы отведаете уникальный сет из 9 курсов и познакомитесь с шефом.
Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»
В этот день с 13:00 до 14:30 вы побываете на авторской экскурсии в одном из самых красивых соборов Европы — храме Спас на Крови. Православная святыня, мемориал и памятник русской архитектуры внутри представляет собой ещё и настоящий музей мозаики — панно с евангельскими сюжетами, созданные на основе эскизов Васнецова, Кошелева, Парланда, Нестерова и других художников, почти полностью покрывают стены, пилоны и потолки. Вы рассмотрите мозаичное убранство храма, пол, выложенный красочными орнаментами из мраморных плит, резной иконостас из итальянского мрамора.
В 15:00 вас ждёт заключительный аккорд программы — обед из 7 блюд в одном из лучших ресторанов страны, который ресторанные критики называют «гастрономическим чудом». Забронировать столик здесь практически невозможно, но только не для наших гостей!
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Ответы на вопросы
Что включено
- 4 гастрономических сета от шефа в лучших ресторанах города
- Сопровождение куратором программы
- Авторские экскурсии в музеи/соборы и входные билеты
- Трансферы по программе на такси бизнес-класса
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание
- Напитки в ресторанах
- Дополнительные услуги по вашему желанию