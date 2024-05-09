Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами

В нашем изысканном туре только для вас всё тайное станет явным: знаменитые мастера кулинарного искусства раскроют секреты высокой кухни; элегантные заведения, столики в которых забронированы на много месяцев вперёд, распахнут свои двери, а на приватных авторских экскурсиях мы расскажем о тонкостях творений голландских художников 17 века и покажем роскошное убранство храма Спас на Крови. Откройте для себя вселенную вкуса и насладитесь атмосферой парадного Петербурга!
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Ближайшие даты:
9
мая
15
мая
22
мая
30
мая
6
июн
13
июн
20
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет150 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Команда оставляет за собой право вносить изменения в программу, которая не станет от этого менее насыщенной и интересной.

Проживание. Не включено в стоимость тура, но мы можем предоставить специальные цены на отели-партнёры 5*: бутик-отель «Дом», гранд-отель «Мойка 22».

Питание. По программе.

Программа тура по дням

1 день

Welcome-drink и ужин в топовом ресторане

Встречаемся, знакомимся и обсуждаем детали предстоящего путешествия под бокал шампанского. Настроимся на получение гастрономических удовольствий, погрузимся в атмосферу отдыха и расслабленности и начнём странствие в мир изысканной еды и шикарных заведений города на Неве.

В 20:00 в одном из самых известных ресторанов, входящем в десятку лучших в России, вас ждёт особый сет из 6 блюд и личное общение со знаменитым шеф-поваром.

Welcome-drink и ужин в топовом ресторанеWelcome-drink и ужин в топовом ресторанеWelcome-drink и ужин в топовом ресторанеWelcome-drink и ужин в топовом ресторанеWelcome-drink и ужин в топовом ресторане
2 день

Изысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторане

Сегодня в 13:00 встречаемся за ланчем в ресторане в центре культурной столицы. Вы узнаете любопытную историю здания — ранее в нём творили свои шедевры мастера ювелирного дела, а сейчас творят мастера кулинарного. Насладитесь вкусом авангардных блюд и утончёнными нотками терруарных вин, способных удивить даже самых искушённых.

В 15:30 отправимся на индивидуальную экскурсию в Эрмитаж, куда попадём через специальный вход, скрытый от многочисленных туристов. Мы познакомим вас с известной в мире коллекцией голландского искусства 17 — начала 18 веков, история собрания которой началась ещё во времена Петра I, проявлявшего особый интерес к Голландии. Вы увидите первую привезённую в Россию картину Рембрандта «Прощание Давида с Ионафаном», рассмотрите портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые сцены выдающихся «Малых голландцев» и погрузитесь в тонкости сервировки того времени. Научитесь различать рёмер и биркемайер, узнаете, что пили из флёйт-бокала и для чего использовался венецианский бокал.

В 20:00 продолжим наслаждаться произведениями искусства, но теперь гастрономическими. Вас ждёт ужин в лучшем ресторане Санкт-Петербурга по версии ресторанной премии «Лавровый лист» 2021 года и в том же году занявшем второе место премии «Where To Eat». Вы отведаете уникальный сет из 9 курсов и познакомитесь с шефом.

Изысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторанеИзысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторанеИзысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторанеИзысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторанеИзысканный ланч, приватная экскурсия в Эрмитаже, ужин в премиальном ресторане
3 день

Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»

В этот де‌нь с 13:00 до 14:30 вы побываете на авторской экскурсии в одном из самых красивых соборов Европы — храме Спас на Крови. Православная святыня, мемориал и памятник русской архитектуры внутри представляет собой ещё и настоящий музей мозаики — панно с евангельскими сюжетами, созданные на основе эскизов Васнецова, Кошелева, Парланда, Нестерова и других художников, почти полностью покрывают стены, пилоны и потолки. Вы рассмотрите мозаичное убранство храма, пол, выложенный красочными орнаментами из мраморных плит, резной иконостас из итальянского мрамора.

В 15:00 вас ждёт заключительный аккорд программы — обед из 7 блюд в одном из лучших ресторанов страны, который ресторанные критики называют «гастрономическим чудом». Забронировать столик здесь практически невозможно, но только не для наших гостей!

Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»Авторская экскурсия в храме Спас на Крови, «гастрономическое чудо»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 гастрономических сета от шефа в лучших ресторанах города
  • Сопровождение куратором программы
  • Авторские экскурсии в музеи/соборы и входные билеты
  • Трансферы по программе на такси бизнес-класса
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание
  • Напитки в ресторанах
  • Дополнительные услуги по вашему желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
Завершение: Санкт-Петербург, 9-я Советская ул., 1, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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