Сегодня в 13:00 встречаемся за ланчем в ресторане в центре культурной столицы. Вы узнаете любопытную историю здания — ранее в нём творили свои шедевры мастера ювелирного дела, а сейчас творят мастера кулинарного. Насладитесь вкусом авангардных блюд и утончёнными нотками терруарных вин, способных удивить даже самых искушённых.

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В 15:30 отправимся на индивидуальную экскурсию в Эрмитаж, куда попадём через специальный вход, скрытый от многочисленных туристов. Мы познакомим вас с известной в мире коллекцией голландского искусства 17 — начала 18 веков, история собрания которой началась ещё во времена Петра I, проявлявшего особый интерес к Голландии. Вы увидите первую привезённую в Россию картину Рембрандта «Прощание Давида с Ионафаном», рассмотрите портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые сцены выдающихся «Малых голландцев» и погрузитесь в тонкости сервировки того времени. Научитесь различать рёмер и биркемайер, узнаете, что пили из флёйт-бокала и для чего использовался венецианский бокал.

В 20:00 продолжим наслаждаться произведениями искусства, но теперь гастрономическими. Вас ждёт ужин в лучшем ресторане Санкт-Петербурга по версии ресторанной премии «Лавровый лист» 2021 года и в том же году занявшем второе место премии «Where To Eat». Вы отведаете уникальный сет из 9 курсов и познакомитесь с шефом.