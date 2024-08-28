Найдено 3 тура в категории « Дегустационные туры » в Санкт-Петербурге, цены от 8 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе На теплоходе Музыкальные теплоходы 5 дней В Петербург за вкусами и роскошью: вина, сидр, шоколад и фирменный десерт Попробовать «Яйцо Фаберже», пройтись по залам императорских дворцов и поужинать на теплоходе Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Москва", 12:00 (для... «Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол», ужин-круиз, дегустации на сидродельне, шоколадной фабрике, винодельне и в музее Фаберже» 47 900 ₽ за человека 2 дня Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу Попробовать местное пиво, приготовить выборгский крендель и отдохнуть в парке «Монрепо» Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятник... «В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда с дегустациями» 15 000 ₽ за человека На автобусе 2 дня Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у... «Затем в туристическом центре вас ждёт дегустация местных продуктов: старорусского и новгородского мёда, травяных сборов с иван-чаем, сиропов, джемов, старорусского пряника» 8 990 ₽ за человека Все туры Санкт-Петербурга

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