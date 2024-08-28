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В Петербург за вкусами и роскошью: вина, сидр, шоколад и фирменный десерт
Попробовать «Яйцо Фаберже», пройтись по залам императорских дворцов и поужинать на теплоходе
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Москва", 12:00 (для...
«Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол», ужин-круиз, дегустации на сидродельне, шоколадной фабрике, винодельне и в музее Фаберже»
28 авг в 12:00
25 сен в 12:00
47 900₽ за человека
2 дня
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Попробовать местное пиво, приготовить выборгский крендель и отдохнуть в парке «Монрепо»
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятник...
«В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда с дегустациями»
24 авг в 09:00
15 000₽ за человека
2 дня
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
«Затем в туристическом центре вас ждёт дегустация местных продуктов: старорусского и новгородского мёда, травяных сборов с иван-чаем, сиропов, джемов, старорусского пряника»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дегустационные туры»
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