Вы посетите Елагин дворец, мастер-класс по художественному стеклу, дворец Елисеевых, ужин-круиз на теплоходе, музей Фаберже, Павловск и сидродельню.
Программа тура по дням
Елагин остров. Мастер-класс по художественному стеклу. Ужин-круиз на теплоходе по Парадной Неве
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение самостоятельно.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Город с хорошим вкусом».
Отъезд от гостиниц:
- 14:00 Отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей из отелей «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»).
- 14:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей из отелей «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»).
- 15:00 Отъезд от пл. Искусств (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «На Острова».
Среди островов Невской дельты есть Острова с большой буквы. Они занимают особое положение, это своего рода «загород в городе» вблизи моря. У каждого из них – своё предназначение. Каменный – излюбленный район для петербургских дач и особняков, Крестовский – место народных гуляний и спортивных соревнований (здесь обитали гребные и гимнастические общества, яхт-клубы),
Мастер-класс по художественному стеклу «Секрет стеклодува» в Елагином дворце.
Программа знакомит с традициями стеклодувного мастерства и раскрывает тайны преображения стекла в истинное произведение искусства. На ваших глазах произойдет превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, как стекло ведет себя при высоких температурах, насколько оно бывает пластичным, как мед, и хрупким как, тонкий лед.
На память о посещении мастерской Вы получите стеклянный сувенир, изготовленный нашими мастерами! Мастер-класс «Секрет стеклодува» подарит незабываемые эмоции и возможность увидеть воочию метаморфозы стекла.
Ужин-круиз на теплоходе по Парадной Неве.
Предлагаем вам сбежать от суеты мегаполиса и расслабиться на борту теплохода-ресторана, отправившись в круиз по Неве в огнях вечернего Санкт-Петербурга! В компании близких друзей такой отдых тоже запомнится надолго. Ужин-круиз по парадной Неве проводится на двухпалубном теплоходе-ресторане «Астра». Отдыхая на борту теплохода с музыкальным сопровождением, вы сможете насладиться видами города в блистательной вечерней подсветке и великолепием петербургских мостов!
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе,посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс.).
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Особое внимание уделим династии купцов Елисеевых, которые с конца XIX века являлись поставщиками императорского двора. «Братья Елисеевы» торговали винами, фруктами, гастрономией, кондитерскими и табачными изделиями. Херес и мадера были предметом особой гордости их торгового дома.
Экскурсия во дворец Елисеевых.
Интересно, что во времена А. С. Пушкина в этом здании располагался самый популярный столичный ресторан – «Талон», который соответствовал последним требованиям парижской моды. А сегодня вы увидите восстановленные интерьеры дворца, которые можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских домов рубежа XIX-XX веков.
Продолжим знакомство с этой династией в знаменитом магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов. Время для самостоятельного осмотра магазина.
Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь. Кафе музея – это место, где ювелирное искусство становится незабываемым и вкусным. Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни.
15:00 Окончание программы в центре города, в пешеходной доступности от отелей.
Ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».
Во второй половине дня рекомендуем посетить особые гастрономические пространства — Василеостровский рынок или Новую Голландию.
Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира. На рукотворном острове Новая Голландия вас ждут такие модные места, как рестораны COCOCOUTURE и Kuznyahouse.
Автобусная загородная экскурсия в Павловск. Экскурсия на сидродельню «Bullevie Cidre» с дегустацией. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная загородная экскурсия в Павловск «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением Павловского дворца.
На экскурсии вы узнаете, что Большой Павловский дворец является замечательным образцом русского классицизма, примечательно что на его возведение ушло более 50 лет. Внешний облик дворца поражает гармоничностью пропорций. Посетив залы дворца, его кабинеты и галереи, вы проникнетесь духом величия российской истории. Дворец славится небывалым количеством настоящих античных статуй, так как на момент строительства дворца шли крупномасштабные археологические раскопки.
Обед в кафе.
Экскурсия на сидродельню «Bullevie Cidre» с дегустацией. Bullevie Cidre производит натуральный сидр из яблочного сока прямого отжима на основе проверенных временем рецептур и таланта мастеров. Вас ожидает увлекательная экскурсия на производство, обучение технике сабража и дегустация сидра с закусками.
16:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания: 19900 руб. с человека.
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью/ Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия
|14.06.24
|26800
|33300
|27400
|34600
|27800
|26600
|35300
|26.07.24
|26200
|32100
|26700
|33100
|26900
|26000
|33600
|30.08.24
|24900
|29600
|25400
|30600
|25800
|25300
|31300
|27.09.24
|24900
|29600
|25300
|30300
|25600
|25100
|30800
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". (Цены уточнять)
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью/ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью/ Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандарт
|Комфорт
|14.06.24
|27900
|35400
|29200
|37900
|29900
|27900
|39400
|26.07.24
|26600
|32700
|27200
|33900
|29200
|27400
|37900
|30.08.24
|24700
|28700
|25300
|29900
|26200
|25400
|31900
|27.09.24
|23400
|26400
|23900
|27400
|24600
|24400
|28700
Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Люкс
|14.06.24-26.07.24
|28600
|34700
|31100
|39700
|32300
|30300
|42200
|30.08.24-27.09.24
|27300
|32200
|29200
|35900
|29800
|28600
|37200
Багратион 4*. Завтрак «Шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Стандартный
|14.06.24-26.07.24
|29200
|36400
|30.08.24
|28100
|34700
|27.09.24
|27400
|32700
Кравт Невский СПА 4*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|14.06.24-26.07.24
|31200
|39700
|30.08.24-27.09.24
|28200
|33700
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «Шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью/ Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Трехместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трехместный (2 осн. + д. к. реб.7-11)
|Двухместный с двуспальной кроватью/ Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трехместный (2 осн. + д. к. реб.7-11)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшений
|14.06-26.07
|34100
|32200
|31700
|45100
|36600
|33800
|33300
|50100
|30.08-27.09
|30400
|29700
|29200
|37600
|32500
|31100
|30600
|42600
Коринтия Санкт-Петербург 5*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Супериор
|Делюкс
|14.06-30.08.24
|41800
|57400
|43100
|59900
|25.09.24
|36800
|47400
|38100
|49900
Бельмонд Гранд Отель Европа 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый / Двухместный с двуспальной кроватью
|Премиум
|Делюкс
|14.06.24-26.07.24
|48200
|71400
|53000
|81400
|30.08.24-27.09.24
|41900
|58900
|46900
|68900
Лотте 5*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Супериор
|Супериор с видом
|Делюкс
|Премьер
|14.06-26.07
|59900
|92400
|67400
|107400
|69900
|112400
|76200
|124900
|30.08-27.09
|51200
|74900
|56200
|84900
|58700
|89900
|63700
|99900
Варианты проживания
Отель «Катарина Арт Отель»
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Категория номера "смарт" - площадь номера 14 м2. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями. Вид из номера на Базилику Св. Екатерины Александрийской и на тихий уютный дворик. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение, нет возможности установки доп. кровати.
Комфорт
- площадь-22 м2, номер рассчитан на одноместное или двухместное размещение. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями.
Можно разместить детскую кроватку или доп. место. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение/трехместное размещение с дополнительным спальным местом
Основные различия: площадь номера, трехместное размещение.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Отель Novotel Saint Petersburg Centre
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Спа-отель Kravt Nevsky Hotel SPA
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
Гранд Отель Эмеральд
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
Коринтия Санкт-Петербург 5
Данный отель предлагает размещение в Санкт-Петербурге, в районе Невского проспекта. Ближайшая станция метро - Маяковская.
Номера имеют классическое оформление. В числе удобств — система кондиционирования,ТВ и собственная ванная комната. Wi-Fi предоставляется бесплатно во всех зонах.
В изысканном ресторане сервируются авторские итальянские блюда. Ежедневно по утрам подаются завтраки по системе "Шведский стол". Помимо этого, на территории работает кондитерская, где Вас порадуют свежей выпечкой.
Для удобства гостей предоставляется следующее: бесплатный (проводной) доступ в интернет, круглосуточный бизнес-центр и прокат автомобилей представительского класса. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 1450 кв. м, на котором расположены конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) и встреча на вокзале предоставляется за дополнительную плату.
Расположение гостиницы очень удобно как для туристов, так и для деловых путешественников - на общественном транспорте без труда можно добраться в любую точку города.
Бельмонд Гранд Отель Европа
Комфортабельный «Бельмонд Гранд Отель Европа» находится в самом центре Северной столицы, неподалеку от главных достопримечательностей.
Каждый номер располагает роскошным и изысканным дизайном. Категории оснащены современной мебелью и техникой для комфортного проживания, а также ванными комнатами.
Питание осуществляется в ресторане на территории, где представлен широкий ассортимент блюд, десертов и напитков.
Для проведения деловых встреч и торжественных мероприятий имеются оборудованные конференц-залы.
В шаговой доступности расположены многочисленные театры, музеи и достопримечательности, включая площадь Искусств, Адмиралтейство и бывшую царскую резиденцию Зимний дворец.
Лотте Отель 5
«Лотте Отель Санкт-Петербург» открыл свои двери для гостей в северной столицы. К Вашим услугам Wi-Fi парковка, прачечная, фитнес-центр, SPA и другое.
Изысканные интерьеры номеров порадуют Вас своей атмосферой и комфортом. Здесь есть всё необходимое для проживания.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя вкусными блюдами, а также прекрасно провести время.
Для удобства гостей предоставляется следующее: бесплатные газеты в холле, химчистка или прачечная и круглосуточная работа стойки регистрации. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 117 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
В паре шагов необычные музеи, достопримечательности, множество интересного, что должен увидеть каждый турист в городе на Неве!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
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