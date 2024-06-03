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времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала о локациях, на которых мы побывали. Все четко, правильно и не занудно. Гостиница согласно запроса. Питание у нас была не включено. Обедали сами. Брали рыбные блюда - просто умопомрачительно вкусно! Рыба из местных рыбхозяйств. Впереди ещё поездка в Петрозаводск и Кижи. Ждём только положительных эмоций!