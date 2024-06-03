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Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
3 июля в 07:30
6 июля в 07:30
от 30 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества на острове Кижи и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания», 07:00
4 июля в 07:00
5 июля в 07:00
14 795₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 08:00
16 авг в 07:00
16 690₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
- ТТатьяна26 мая 2024Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
- ААнтонова19 мая 2024Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Площади восстания»
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- 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
- Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
- В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
- Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
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