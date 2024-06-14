Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей

Легендарные острова Карелии
Вас ждет двухдневный тур в Карелию из Санкт-Петербурга к знаменитой на весь мир достопримечательности Карелии — острову Кижи. Этот уникальный остров известен в первую очередь своим архитектурным ансамблем Кижского погоста. Здесь собраны экспозиции, связанные с деревенской жизнью карелов, вепсов и русских.

Также вы увидите Александро-Свирский монастырь, Музей карелов-ливвиков в Олонце и веселую деревню Киндасово.
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец - Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Остров Кижи

Описание тура

Что вас ждет

Музей-заповедник «Кижи» — это уникальный остров, известный в первую очередь своим архитектурным ансамблем Кижского погоста. Сам остров небольшой, располагается в северо-западной части Онежского озера. Здесь собраны экспозиции, связанные с деревенской жизнью карелов, вепсов и русских. Добраться сюда можно только по воде. Предлагаем вам самую полную экскурсию на Кижи. Вы отправитесь на него на «Метеоре» — это самый удобный способ посетить остров, а заодно познакомиться с ярким колоритом Карельского края. Вы поучаствуете в программе на культовой интерактивной площадке Карелии — в деревне Киндасово. Также в туре вы увидите Александро-Свирский монастырь и Музей карелов-ливвиков в Олонце. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Бюджет»12 350 ₽
Отель категории «Хит»14 950 ₽
Отель категории «Оптима»13 450 ₽
Отель категории «Экстра»18 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец - Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Остров Кижи
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
  • Свободное посещение Александро-Свирского Монастыря
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по о. Кижи с лицензированным гидом музея-заповедника
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит в цену
  • Обратный билет на поезд из Петрозаводска
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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