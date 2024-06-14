Вас ждет двухдневный тур в Карелию из Санкт-Петербурга к знаменитой на весь мир достопримечательности Карелии — острову Кижи. Этот уникальный остров известен в первую очередь своим архитектурным ансамблем Кижского погоста. Здесь собраны экспозиции, связанные с деревенской жизнью карелов, вепсов и русских. Также вы увидите Александро-Свирский монастырь, Музей карелов-ливвиков в Олонце и веселую деревню Киндасово.

Описание тура