Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие

Истории и тайны средневекового Выборга
Вас ждут морская романтика Кронштадта, исторический облик Выборга, таинственные бухты и великолепная природа Карельского перешейка.

Вы сможете пройтись по старинным улочкам, отведать настоящего выборгского кренделя, и даже отправитесь в удивительное путешествие во времени с экскурсией по скальному парку Монрепо.
5
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Истории и тайны средневекового Выборга. Рождественское путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).

14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.

16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

18:30 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

19:30 Размещение. Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»
2 день

Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто

Завтрак в ресторане гостиницы.

  • 09:20 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
  • 09:30 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Отправление в Санкт-Петербург.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара АалтоПарк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Выборга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания и без питания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Выборг» или «Дружба» - указывать при бронировании): 8200 руб.

Выборг 3*, завтрак "шведский стол".

Внимание: цены ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
03.01-06.01.25 (завтрак) цены предварительные1040012150107001010012700
03.01-06.01.25 (завтрак + обед) цены предварительные1230014050126001200014600

Дружба 3*, завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенный
03.01-06.01.25 (завтрак)110001060013200114501090014150
03.01-06.01.25 (завтрак + обед)129001250015100133501280016050

Скидка детям до 16 лет: 400 руб.

Скидка пенсионерам: 300 руб.

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда - 1900 рублей. Если гостям важно горячее питание, то рекомендуем обеды заказывать заранее, так как в праздничные дни в Выборге дефицит посадочных мест в кафе и ресторанах
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 400 руб.

Скидка пенсионерам: 300 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Может ли измениться программа?

В праздничные дни очередность музеев может быть изменена.

Почему обед лучше забронировать заранее?

На месте обеды заказать чаще всего затруднительно, а в праздничные дни даже невозможно, поэтому рекомендуем с обедами определиться заранее и забронировать полупансион.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!
А
7 авг 2024
В целом все прошло хорошо, Подпортили впечатление только экскурсии в день приезда и отъезда. С дороги хотелось принять душ и немного отдохнуть, а в день отъезда вещи пришлось везти на вокзал в камеру хранения, что создало определенные неудобства.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анатолий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе турыЗимние

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