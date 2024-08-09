Вы сможете пройтись по старинным улочкам, отведать настоящего выборгского кренделя, и даже отправитесь в удивительное путешествие во времени с экскурсией по скальному парку Монрепо.
Программа тура по дням
Встреча. Кронштадт. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Участие в программе «Усадебный крендель»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
13:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион).
14:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия.
16:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
18:30 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
19:30 Размещение. Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
Парк Монрепо, мастер-класс по выпечке кренделя, библиотека Алвара Аалто
Завтрак в ресторане гостиницы.
- 09:20 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
- 09:30 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.
Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00 Отправление в Санкт-Петербург.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях Выборга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания и без питания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Выборг» или «Дружба» - указывать при бронировании): 8200 руб.
Выборг 3*, завтрак "шведский стол".
Внимание: цены ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|03.01-06.01.25 (завтрак) цены предварительные
|10400
|12150
|10700
|10100
|12700
|03.01-06.01.25 (завтрак + обед) цены предварительные
|12300
|14050
|12600
|12000
|14600
Дружба 3*, завтрак "шведский стол":
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|03.01-06.01.25 (завтрак)
|11000
|10600
|13200
|11450
|10900
|14150
|03.01-06.01.25 (завтрак + обед)
|12900
|12500
|15100
|13350
|12800
|16050
Скидка детям до 16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам: 300 руб.
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда - 1900 рублей. Если гостям важно горячее питание, то рекомендуем обеды заказывать заранее, так как в праздничные дни в Выборге дефицит посадочных мест в кафе и ресторанах
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 400 руб.
Скидка пенсионерам: 300 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Может ли измениться программа?
В праздничные дни очередность музеев может быть изменена.
Почему обед лучше забронировать заранее?
На месте обеды заказать чаще всего затруднительно, а в праздничные дни даже невозможно, поэтому рекомендуем с обедами определиться заранее и забронировать полупансион.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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