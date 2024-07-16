Побывав летней ночью на набережной реки Невы, совершив на речном трамвайчике водную прогулку по каналам, или просто понаблюдав за ночным разведением мостов, можно приобрести драгоценные, ни с чем не сравнимые воспоминания.
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
Петергоф. Кронштадт
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….".
Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".
Экскурсия по Нижнему парку - знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.
Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кроншатд («коронный город»).
Обед в кафе города.
Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.
Свободное время.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
Завтрак в отеле "шведский стол".
Свободный день в Санкт-Петербурге.
Можно забронировать только одну экскурсию. Экскурсии бронируются вместе с туром.
"Гатчина: Дворец Павла I и парк".
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Стоимость: взрослый - 2 600 руб. /чел, ребенок – 2 200 руб/чел, студент и пенсионеры – 2 300 руб/чел.
ИЛИ
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец. Китайский дворец.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец. Парадная резиденция "первого" вельможи государства Александра Меншикова. Посетим современную интерактивную экспозицию "Ораниенбаум сквозь века".
Экскурсия в Китайский дворец. Известен благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, или дворец Петра III, который также практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне предстает в своем первозданном виде, рассказывая о необычном русском императоре.
Стоимость: взрослый 2 750 руб. /чел., ребенок – 2 450 руб. /чел., студенты и пенсионеры – 2 500 руб. /чел.
ИЛИ
Экскурсия в Карелию: горный парк Рускеала.
06:30 Подача автобуса на ст. м. «Площадь Восстания».
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
Трассовая экскурсия по Карельскому перешейку и Карелии.
Внешний осмотр средневековой крепости Корелы – главной достопримечательности Приозерска. Это уникальное сооружение, построенное новгородцами в 13 веке на острове, расположенном посреди живописной реки Вуоксы.
Автобусная экскурсия по городу Сортавала.
Посещение водопадов Ахвенкоски.
Посещение Горного парка «Рускеала».
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:30 ст. м. «Площадь Восстания».
Стоимость: 3 450 руб. взрослый, 3 200 руб., школьник, 3 250 руб. студент/пенсионер 60+.
ИЛИ
Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1 000 руб. /взр, 800 руб. / реб.
Ночная экскурсия с разведением мостов: 1 000 руб. /взр., 800 руб. /реб.
Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак в отеле "шведский стол".
Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга.
Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.
Экскурсия в Исаакиевский собор знакомит с художественным убранством интерьера Исаакиевского собора как с образцом синтеза различных видов монументально-декоративного искусства. Интерьер храма показан как единое целое, где каждый элемент убранства существует во взаимодействии с архитектурным решением, образуя единый ансамбль.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.
Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 23:30.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи (Санкт-Петербург):
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|18-21.07.2024
|20100
|19600
|24050
|1-4.08.2024
|20100
|19600
|24050
|8-11.08.2024
|20100
|19600
|24050
|15-18.08.2024
|20100
|19600
|24050
|22-25.08.2024
|20100
|19600
|24050
Скидка за размещение на доп. месте – 1600 руб. /чел.
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|12-15.09.2024
|18700
|18300
|21500
|19-22.09.2024
|18700
|18300
|21500
Скидка на ребенка до 17 лет – 550 руб. /чел.
Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).
Варианты проживания
Отель «Космос Прибалтийская» 4
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи
- Питание - 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии (экскурсии бронируются вместе с туром)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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