2 день

Петергоф. Кронштадт

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….".

Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".

Экскурсия по Нижнему парку - знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кроншатд («коронный город»).

Обед в кафе города.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.

Свободное время.