Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы

Лето в Санкт-Петербурге
Приглашаем Вас отправиться в город-музей на Неве для того, чтобы воочию увидеть красоты и достопримечательности легендарного Петербурга, утопающего в летней зелени парков, скверов и садов.

Побывав летней ночью на набережной реки Невы, совершив на речном трамвайчике водную прогулку по каналам, или просто понаблюдав за ночным разведением мостов, можно приобрести драгоценные, ни с чем не сравнимые воспоминания.
5
3 отзыва
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Лето в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

2 день

Петергоф. Кронштадт

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

Автобусная загородная экскурсия "Имперский блеск, имперское величие….".

Путевая экскурсия "Старая Петергофская дорога".

Экскурсия по Нижнему парку - знакомство с историей создания "столицы фонтанов мира". Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.

Далее мы отправимся в город Кронштадт по подводному тоннелю.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кроншатд («коронный город»).

Обед в кафе города.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4*.

Свободное время.

Петергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. КронштадтПетергоф. Кронштадт
3 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор

Завтрак в отеле "шведский стол".

Свободный день в Санкт-Петербурге.

Можно забронировать только одну экскурсию. Экскурсии бронируются вместе с туром.

"Гатчина: Дворец Павла I и парк".

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Стоимость: взрослый - 2 600 руб. /чел, ребенок – 2 200 руб/чел, студент и пенсионеры – 2 300 руб/чел.

ИЛИ

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец. Китайский дворец.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец. Парадная резиденция "первого" вельможи государства Александра Меншикова. Посетим современную интерактивную экспозицию "Ораниенбаум сквозь века".

Экскурсия в Китайский дворец. Известен благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, или дворец Петра III, который также практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне предстает в своем первозданном виде, рассказывая о необычном русском императоре.

Стоимость: взрослый 2 750 руб. /чел., ребенок – 2 450 руб. /чел., студенты и пенсионеры – 2 500 руб. /чел.

ИЛИ

Экскурсия в Карелию: горный парк Рускеала.

06:30 Подача автобуса на ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.

Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

Трассовая экскурсия по Карельскому перешейку и Карелии.

Внешний осмотр средневековой крепости Корелы – главной достопримечательности Приозерска. Это уникальное сооружение, построенное новгородцами в 13 веке на острове, расположенном посреди живописной реки Вуоксы.

Автобусная экскурсия по городу Сортавала.

Посещение водопадов Ахвенкоски.

Посещение Горного парка «Рускеала».

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:30 ст. м. «Площадь Восстания».

Стоимость: 3 450 руб. взрослый, 3 200 руб., школьник, 3 250 руб. студент/пенсионер 60+.

ИЛИ

Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": 1 000 руб. /взр, 800 руб. / реб.

Ночная экскурсия с разведением мостов: 1 000 руб. /взр., 800 руб. /реб.

Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

Свободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выборСвободный день. Экскурсии за доп. плату на выбор
4 день

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский собор

Завтрак в отеле "шведский стол".

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Экскурсия в Исаакиевский собор знакомит с художественным убранством интерьера Исаакиевского собора как с образцом синтеза различных видов монументально-декоративного искусства. Интерьер храма показан как единое целое, где каждый элемент убранства существует во взаимодействии с архитектурным решением, образуя единый ансамбль.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву по скоростной трассе М-11 Нева.

Возвращение в Москву к станции метро ВДНХ ориентировочно в 23:30.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский соборОбзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга». Экскурсия в Исаакиевский собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи (Санкт-Петербург):

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
18-21.07.2024201001960024050
1-4.08.2024201001960024050
8-11.08.2024201001960024050
15-18.08.2024201001960024050
22-25.08.2024201001960024050

Скидка за размещение на доп. месте – 1600 руб. /чел.

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
12-15.09.2024187001830021500
19-22.09.2024187001830021500

Скидка на ребенка до 17 лет – 550 руб. /чел.

Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).

Варианты проживания

Отель «Космос Прибалтийская» 4

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4Отель «Космос Прибалтийская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* 2 ночи
  • Питание - 3 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии (экскурсии бронируются вместе с туром)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
16 июл 2024
Все очень понравилось. Спасибо большое Наталье Анатольевне и Полине. Очень интересно рассказывают о Санкт-Петербурге
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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