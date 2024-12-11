А ещё побываете в одном из старейших книжных магазинов — «Подписных изданиях» и увидите форты Кронштадта.
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Музей современного искусства "Эрарта". Посещение "Севкабельпорта"
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Азимут» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) –10-15 мин. пешком.
12:30-13:00 встреча в холле гост. «Азимут» с представителем фирмы с табличкой «Про Петербург».
13:00-13:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» с представителем фирмы с табличкой «Про Петербург».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Санкт-Петербург».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».
Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.
Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем».
Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.
Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр».
Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.
И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018.
Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».
Посещение «Севкабельпорта».
Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт».
У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.
Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».
«Эрарта» – самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны.
Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством.
В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция.
Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное.
Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание в ~19:00).
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга».
Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы.
К таким городам относится Кронштадт – морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота.
Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.
Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Обед в кафе города.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту.
На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Экскурсия в Музей военно-морской славы.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте.
В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат – это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 9 часов (окончание в ~19:00).
Другой Эрмитаж. Фондохранилище и арт-медиация
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия «Другой Эрмитаж».
Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 миллионов экспонатов.
Традиционно, основное здание Эрмитажа – это обязательный пункт экскурсионной программы.
При этом далеко не все самые интересные шедевры экспонируются в Главном здании музея, у Эрмитажа есть филиалы, которые «владеют» подлинными сокровищами!
Именно в них сегодня Вы и побываете.
Просмотр VR фильма «Эрмитаж. Погружение в историю».
VR фильм – это не развлечение, а искусство. Это первый в России фильм – VR экскурсия по музею, которую проведет актер Константин Хабенский.
Вместе с экскурсоводом зритель сможет не только побывать в секретных местах музея, но и стать участником важнейших исторических событий в жизни Эрмитажа.
Сейчас в городе только наша компания имеет лицензию на показ этого фильма.
Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня».
У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике.
Обед в кафе города.
Арт-медиация в Главном Штабе Эрмитажа.
Формат арт-медиаций – «новое слово» в жизни русских музеев.
Такие экскурсии вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание.
Вас ждет новая интерактивная программа «Арт-медиация» по экспозиции французского модернистского искусства, во время которой Вы вместе с экскурсоводом-медиатором попытаетесь понять почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала XX века.
Место окончания программы: Главный Штаб, Дворцовая площадь (ближайшая ст. метро "Адмиралтейская").
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание в ~16:30).
Автобусно-пешеходная экскурсия "Город глазами петербуржца". Экскурсия по острову "Новая Голландия". Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
09:00Отъезд от гостиницы «Азимут».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
Автобусно-пешеходная экскурсия «Город глазами петербуржца».
В этот день Вы познакомитесь с популярной среди тысяч гостей внутренней стороной парадного Петербурга.
Маршруты прогулок горожан, книжные магазины, креативные пространства и связанные с ними городские сюжеты вызывают сегодня самый горячий интерес.
Ведь если приглядеться внимательно, то за фасадами старинных зданий проявится Петербург Достоевского, Куприна, Ахматовой, Довлатова и Бродского.
Этот город помнит сотни историй и сам рассказывает их через приметы городского быта, а мы с Вами научимся их «читать».
Посещение книжного пространства «Подписные издания».
Вы познакомитесь с новым трендом в проведении петербургского досуга, заглянув в книжное пространство, куда стремится попасть весь современный Петербург: один из старейших книжных магазинов города «Подписные издания».
Вы услышите его историю, увидите сохранившийся и обновленный дизайн, ощутите элегантную красоту и притягательность этого модного места, где хочется остаться, выбрать книжку, уютно расположиться за столиком у витринного окна и забыть о времени.
Здесь же вы сможете приобрести самые петербургские сувениры: открытки с видами Петербурга, значки, аксессуары, и даже кусочек петербургского поребрика!
Пешеходная экскурсия «Дворы и парадные Петербурга».
Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдет по кварталам старого Петербурга.
Вас ждут знаменитые петербургские дворики и необычные парадные со старинными окнами, коваными лестницами и роскошной лепниной.
Вы пройдете тайными закоулками, увидите Петербург глазами его жителей и заглянете в известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка».
Посещение смотровой площадки в центре города.
С высоты оборудованной смотровой площадки, лучше всего наслаждаться каноническим видом на петербургские крыши, раскинувшийся внизу Невский проспект и абсолютно все главные архитектурные доминанты города: от купола Исаакиевского Собора до «Лахта центра».
Смотровая площадка оборудована в соответствии со всеми требованиями техники безопасности.
Для более яркого впечатления от посещения смотровой площадки гостям выдаются бинокли.
Обед в кафе города.
Экскурсия по острову «Новая Голландия».
В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», сегодня это место стало настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали.
Во время прогулки по территории острова экскурсовод расскажет об истории Новой Голландии, восходящей ко временам Петра Великого, об архитектурных особенностях ее построек, о реновации, превратившей полузаброшенный исторический квартал в одно из самых модных мест современного Петербурга.
Место окончания программы: остров «Новая Голландия» (ближайшая ст. метро "Сенная площадь"/"Садовая"/"Спасская").
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание в ~15:00).
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|03.10.2024
|13.10.2024
|26190
|25690
|-
|-
|31550
|17.10.2024
|20.10.2024
|24260
|23760
|-
|-
|27920
|24.10.2024
|27.10.2024
|24690
|24190
|-
|-
|28920
|31.10.2024
|03.11.2024
|24920
|24420
|-
|-
|29420
|07.11.2024
|22.12.2024
|23840
|23340
|-
|-
|27480
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|03.10.2024
|13.10.2024
|24920
|24420
|-
|-
|29840
|17.10.2024
|03.11.2024
|25190
|24690
|-
|-
|30690
|07.11.2024
|22.12.2024
|24480
|23980
|-
|-
|28980
|комфорт/комфорт DBL
|03.10.2024
|13.10.2024
|25440
|24940
|22920
|23420
|30690
|17.10.2024
|03.11.2024
|25660
|25160
|23190
|23690
|31550
|07.11.2024
|22.12.2024
|24920
|24420
|22480
|22980
|29840
джуниор
сьют
|03.10.2024
|13.10.2024
|26840
|26340
|22920
|23420
|33480
|17.10.2024
|03.11.2024
|27120
|26620
|23190
|23690
|34550
|07.11.2024
|22.12.2024
|26420
|25920
|22480
|22980
|32840
Варианты проживания
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города.
Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором.
В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях.
По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
Гостиница Октябрьская Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Novotel Санкт-Петербург Центр
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel
«Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel» выполнен в классическом стиле и расположен на главной улице города - Невском проспекте. Здесь гостей ждут современные удобства и высокий уровень сервиса. До станции метро «Маяковская» - 400 м, а до станции «Достоевская» - 550 м.
Роскошные номера оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане на территории отеля гостей порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованный конференц-зал, предназначенный для проведения семинаров, деловых встреч и лекций.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» - 500 м и «Александринский театр» - 940 м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе (самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.