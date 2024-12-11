1 день

Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Музей современного искусства "Эрарта". Посещение "Севкабельпорта"

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Азимут» и «Октябрьская» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в отелях «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель» и «Новотель Санкт-Петербург», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) –10-15 мин. пешком.

12:30-13:00 встреча в холле гост. «Азимут» с представителем фирмы с табличкой «Про Петербург».

13:00-13:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» с представителем фирмы с табличкой «Про Петербург».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Санкт-Петербург».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга».

Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.

Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем».

Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр».

Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.

И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018.

Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт».

Посещение «Севкабельпорта».

Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт».

У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.

Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта».

«Эрарта» – самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны.

Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством.

В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция.

Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное.

Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание в ~19:00).