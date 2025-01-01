Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
13:00 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
13:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13».
14:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум», «Ярд Резиденс».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца мы увидим бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Продолжение экскурсии.
17:30 Трансфер по базовым гостиницам до 19:00 или свободное время в центре города.
Дополнительно (заказывать заранее):Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять осенью).
Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (3500 руб. взр.; 3000 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6ти лет бесплатно).
Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.
Свободный день или экскурсии за доп. плату
Поздний завтрак в гостинице. Свободный день.
Дополнительно (заказывать заранее): Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами — ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев (2600 руб. взр.; 2500 руб. шк., ст., пенс.).
Царское село
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13». «Станция S12».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца (при наборе группе от 18 чел: 1600 руб. взр., 1150 руб. шк. , 1500 руб. ст., пенс.).
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).
Дополнительно:посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (900 руб. взр., 650 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
08:00 (12:00) Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
10:30 (14:30) Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнемдворце – резиденции русских царей.
Мы увидим шедевры великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Тициана, Эль Греко, Гогена, Матисса и многих других. Внимание: время экскурсии в Эрмитаж может поменяться на 14:30, уточнять после 24 декабря.
12:00 (16:00) Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00). Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- подписные издания (работают до 22:00);
- магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
- дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
- пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00);
- новогоднюю ярмарку в Новой Голландии, на Манежной площади (работают до 22:00).
Петергоф
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».
08:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13». «Станция S12».
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
10:30 Экскурсия в Большой дворец – величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
15:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро – «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|19150
|25950
|-
|Бизнес одноместный
|-
|25950
|-
|Бизнес
|19950
|27750
|17750
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|25950
|38150
|24950
Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / с двумя кроватью
|32150
|47150
|-
|Стандартный семейный номер с одной двуспальной кроватью
|32150
|47150
|20150
|Семейный Премиум с одной / с двумя кроватью
|36750
|56150
|20150
Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватью
|31150
|45150
|-
|Стандартный номер с двуспальной кроватью и диваном
|31150
|45150
|22750
|Улучшенный номер с одной / двумя кроватью
|35550
|53750
|-
|Улучшенный номер с двуспальной кроватью и диваном
|35550
|53750
|22750
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный
|22750
|32750
|22750
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Номер Смарт стандарт
|28150
|39750
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". Адрес:просп. Римского-Корсакова, 5-7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади, в 9 минутах пешком до гостиницы «Театральная площадь». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00-14:00 + 50% (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Стандартный с двумя односпальными кроватями
|28150
|39950
Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100% (цены позже).
Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный
|28750
|43150
|22150
Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд (цены позже).
Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра, 8 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезды 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватью
|22750
|31750
|18950
|Студия с одной / двумя кроватью
|23750
|33750
|18950
Сокрома Бохо. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Средняя Подьяческая, 4. Ближайшая станция метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская. В 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная».
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Стандартный с одной / двумя кроватью
|24950
|34750
Станция Премьер S12 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Столярный пер., 12. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская. Находится в самом центре города рядом с Исаакиевским собором. В 13 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная».
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватью
|28750
|43450
|24450
|Стандартный с одной / двумя кроватью (без завтрака)
|27950
|41950
|22950
Станция Station S13 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Казначейская, д. 6/13. Отель расположился на тихой улочке в историческом центре Петербурга рядом с Исаакиевской площадью, в 15 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная».
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный с одной / двумя кроватью
|24850
|35650
|23750
|Стандартный с одной / двумя кроватью (без завтрака)
|24050
|34250
|21950
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака (цены позже).
Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ): 400 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Элкус 3
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
Гостиница Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
AZIMUT 4
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Москва
Отель «Москва» 4* — современная четырехзвездочная гостиница, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.
Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.
В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.
Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.
Theatre Square Hotel
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Амбассадор
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Art Deco Nevsky
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Атриум
Меблированные комнаты «Атриум» находятся в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» 3* расположился в городе Санкт-Петербург. Точный адрес на карте города пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Sokroma Boho
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Станция S13
Отель Станция S13 находится в Санкт-Петербурге в 900 м от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
Интерьер номеров всей сети оформлен в авторском стиле. Помещения оснащены всем необходимым для проживания.
Питание в гостинице осуществляется по системе «шведский стол». Также постояльцы могут посетить рестораны и кафе культурной столицы.
Расстояние до аэропорта составит 13,5 км, до Витебского ж/д вокзала - 1,3.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (приобретаются заранее за доп. плату) и ужины
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2900 руб. Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (суб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском)
- Индивидуальный трансфер
- Новогодний банкет
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (РФ): 400 руб.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Гостиница Москва:
Стоимость Новогоднего банкета:
- категория «А» – 25 000 рублей;
- категория «B» – 20 000 рублей;
- Ддетский билет (для детей до 12 лет) – 50% от стоимости в зависимости от категории стола
VIP зона. Это отдельный закрытый балкон на 2 этаже с лучшим видом на сцену. Количество персон за столом – 4 человека. Стоимость стола целиком – 120 000 рублей.
Что включено:
- комфортное размещение, лучший вид на сцену;
- столы с банкетным накрытием, безлимит игристого вина;
- индивидуальное обслуживание.
Экспресс Садовая:
Взрослый – 12 000 рублей.
Дополнительно приобретается по желанию: пакет безлимитных напитков, включая алкоголь – 3 000 руб. на человека.
Гостиница Азимут:
Стоимость билетов: от 20 000 рублей.
Выкуп стола: 250 000 руб. (10 мест).
Детский билет от 6 до 12 лет: 13 000 рублей.
Просим распечатать билеты и подготовить их заранее перед входом в зал.