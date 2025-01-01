1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

13:00 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

13:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Адмиралтейская», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13».

14:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум», «Ярд Резиденс».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца мы увидим бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Продолжение экскурсии.

17:30 Трансфер по базовым гостиницам до 19:00 или свободное время в центре города.

Дополнительно (заказывать заранее):Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять осенью).

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге». В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на одной из центральных площадей города, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (3500 руб. взр.; 3000 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6ти лет бесплатно).

Адреса начала и окончания экскурсии: гостиница «Октябрьская» Лиговский пр. 10;гостиница «Москва» Площадь Александра Невского, 2.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160