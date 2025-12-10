Вы пройдете по сияющим огнями набережным и площадям, ощутив неповторимую атмосферу
Программа тура по дням
30.12 Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные огни Петербурга»
Самостоятельный заезд в отель после 15:00. Встреча с гидом в центре города.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 18:00.
На этой экскурсии вы полюбуетесь нарядным убранством Северной столицы, узнаете о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
31.12 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний облик Петербурга» с экскурсией в музей Фаберже
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом на Московском вокзале. Отправление на экскурсию в 12:00.
Вы увидите улицы Петербурга, которые утопают в сказочной атмосфере, наполняются светом и ожиданием чудес.
Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим все основные достопримечательности и памятные места Северной столицы, которые в новогодний период выглядят особенно великолепно.
Вы сможете полюбоваться грандиозными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской площадей, припорошенных снегом в отражении сверкающих гирлянд.
Мы насладимся красотой залитой огнями Университетской набережной, где величественные здания в праздничной подсветке поприветствуют нас. Затем мы окажемся на Стрелке Васильевского острова, которая вся, в ослепительной иллюминации, создает удивительное зрелище.
Во время этой экскурсии Вы не только узнаете имена великих зодчих, творивших в Петербурге, но и почувствуете атмосферу веселья и радости, которая витает в воздухе. Это идеальный вариант для знакомства с городом: каждый двор, мостовая, набережная которого наполнены вековой историей.
Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже распахнет перед Вами двери в сокровищницу ювелирного искусства, где блистает знаменитая на весь мир коллекция пасхальных яиц Фаберже, созданных для императорской семьи России!
Представьте себе великолепие «Коронационного» пасхального яйца, сверкающего платиной и золотом, созданного в память о торжественной церемонии восшествия на престол Николая II!
А нежное пасхальное яйцо «Ландыши», подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху — миниатюрные цветы из жемчуга, алмазы, бриллианты и сюрприз в виде скрытых портретов членов императорской семьи!
Пасхальные шедевры Фаберже — произведения искусства, наполненные смыслом и эмоциями. Ведь они связаны с важнейшими событиями в жизни императорской семьи и хранят память о знаковых событиях в истории России.
И это еще не все! Также Вы полюбуетесь многими другими роскошными украшениями, сотворенными в мастерских гениального мастера Фаберже. А после экскурсии в кафе музея Вы сможете попробовать уникальный десерт.
Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и трансфер по отелям.
За дополнительную оплату: Новогодняя автобусная экскурсия (стоимость на взрослого – 3 500 руб., ребенок до 14 лет – 3 100 руб.). Украсьте свое новогоднее торжество невероятным приключением.
Нарядный, украшенный, новогодний Петербург предстанет перед Вами во всей своей праздничной иллюминации, в атмосфере фейерверков, брызг шампанского и огней пушистых елок. Зарядитесь положительными эмоциями на весь предстоящий год!
Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
01.01 Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская». Отправление на экскурсию в 11:00.
Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга.
Здесь уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Внутренний двор Никольских Рядов – уникальное пространство в центре города. В бывших «обжорных рядах» отреставрированного гостиного двора создано удивительное место.
Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
02.01 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:00.
Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал площадью около 1000 квадратных метров, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет умиротворяющая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга. Там изящные аллеи и живописные просторы парка, находящиеся под слоем белого искрящегося снега, подарят Вам незабываемые впечатления и прекрасные виды.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
03.01 Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:00.
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Невскому проспекту — главной магистрали Петербурга, сияющей рождественскими огнями! Эта экскурсия станет и увлекательной прогулкой, и настоящим путешествием во времени — Вы узнаете захватывающие истории и легенды знаменитой улицы.
Мы откроем Вам многие тайны исторических памятников и великолепных архитектурных ансамблей, расположенных здесь. И, конечно, покажем Вам самые лучшие места для Ваших фотографий, которые будут выглядеть просто роскошно, на фоне эффектных новогодних декораций.
Вас впечатлит, насколько красиво и ярко украшены Пассаж и ДЛТ — одни из старейших торговых домов в Петербурге, Дом Книги, Большая Конюшенная улица, как элегантно подсвечен величественный Казанский собор с его грандиозной колоннадой.
А между Большой Конюшенной улицей и Дворцовой площадью, мы увидим самую известную анфиладу дворов — дворы Капеллы, где Вы сможете ощутить дух старого Петербурга.
На Дворцовой площади нас ожидает главная новогодняя ель Петербурга, а также самая большая катальная горка, огромное разнообразие рождественских сувениров и сладостей и бокал горячего ароматного глинтвейна.
Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Мы пройдем по парадным залам: Иорданская лестница, Тронный зал, Галерея 1812 года, Павильонный зал с уникальными Золотыми часами «Павлин».
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии и покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
04.01 Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:30.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия, и сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора
Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
05.01 Загородная экскурсия в Кронштадт новогодний
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
На новогодние каникулы мы подготовили для Вас необыкновенную экскурсию в Кронштадт. Она начнется со знакомства с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.
Увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Далее мы посетим интерактивный музей «Дом маяков». Здесь Вы узнаете все о жизни на маяке, что такое фарватер и где он проходит в Финском заливе, что такое створный знак, увидите макеты маяков и даже сможете подать сигнал судну с маяка. А потом Вас ждет чаепитие с угощением и кое-что еще…
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость программы без проживания и питания: 34560 руб.
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|50765
|5180
|1-местный номер
|66305
|5180
|Доп. место
|50765
|2590
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|67365
|10640
|1-местный номер
|94245
|9800
|Доп. место
|-
|-
Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|60765
|8470
|1-местный номер
|81975
|7770
|Доп. место
|54615
|2800
Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|69280
|11270
|1-местный номер
|98900
|10570
|Доп. место
|57130
|2800
Охтинская 3* Стандарт, Завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|53105
|5950
|1-местный номер
|69695
|5740
|Доп. место
|49355
|2100
Станция L1 3* Мансарда, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|61830
|8820
|1-местный номер
|86610
|8540
|Доп. место
|60930
|4200
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|63110
|9240
|1-местный номер
|89150
|8960
|Доп. место
|61310
|4200
Станция M19 3* Стандарт, континентальный завтрак
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|66940
|10500
|1-местный номер
|94240
|9800
|Доп. место
|62440
|4200
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|59275
|7980
|1-местный номер
|80695
|7560
|Доп. место
|55975
|3220
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|69065
|11200
|1-местный номер
|94265
|9800
|Доп. место
|54665
|2240
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|76725
|13720
|1-местный номер
|109485
|12320
|Доп. место
|56925
|2240
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол!!!Номера с 1 большой кроватью!!!
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|67365
|10640
|1-местный номер
|90885
|9240
|Доп. место
|57165
|2940
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|74600
|13020
|1-местный номер
|105260
|11620
|Доп. место
|59300
|2940
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|62680
|9100
|1-местный номер
|81580
|7700
|Доп. место
|-
|-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|66940
|10500
|1-местный номер
|90040
|9100
|Доп. место
|68440
|5600
Станция S12 4* Классик, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|77575
|14000
|1-местный номер
|111175
|12600
|Доп. место
|68575
|4900
Станция S12 4* Классик Мансарда, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|75025
|13160
|1-местный номер
|110305
|12460
|Доп. место
|67825
|4900
Станция S10 4* Стандарт, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|75025
|13160
|1-местный номер
|110305
|12460
|Доп. место
|67825
|4900
Катарина 4* Смарт/Мансарда, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|67915
|10820
|1-местный номер
|89630
|9030
|Доп. место
|-
|-
Катарина 4* Комфорт, шведский стол
|На 1 чел. в 2-х местном номере
|75575
|13340
|1-местный номер
|104850
|11550
|Доп. место
|61385
|3360
Скидка на ребенка до 14 лет: 1050 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Театральная площадь 4
Отель находится в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
Гостиница «Охтинская»
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Невский Берег
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежий продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Москва
Отель «Москва» 4* — современная четырехзвездочная гостиница, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с главными достопримечательностями столицы и метро «Площадь Александра Невского». Гости могут воспользоваться услугами трансфера, прачечной и химчистки, экскурсионного обслуживания.
Для постояльцев подготовлены комфортабельные номера разных категорий: «Стандарт», «Комфорт», «Люкс», «Апартаменты». В каждом есть удобная мебель и современная техника, собственная ванная комната, а также следующие удобства: кондиционер, телевизор, Wi-Fi, сейф, телефон, холодильник, банные и гигиенические принадлежности. Из некоторых номеров открывается красивый вид на набережную Невы и городскую панораму.
В проживание включен завтрак формата «шведский стол». Дополнительно можно посетить другие заведения, работающие на территории отеля: рестораны русской, европейской, азиатской кухонь, кофейня, кафе быстрого питания, пекарня, чайхана, лобби-бар. Доступна доставка еды и напитков в номер.
Для проведения деловых и торжественных мероприятий возможна аренда площадок, оснащенных современным оборудованием: конференц-залы, кинозалы, банкетные залы.
Для досуга и приятного отдыха отель «Москва» 4* предоставляет множество сервисов: СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, торговый центр. На территории есть парковка. Расстояние до Московского железнодорожного вокзала — 1,64 км, до аэропорта — 21,8 км.
Станция Премьер S12
Гостиница «Станция Премьер S12» располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города.
Гостиница может обеспечить максимальный комфорт и заряд положительных эмоций как тем, кому по душе респектабельность исторических построек, так и ценителям современных удобств. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха. Также в распоряжении гостей интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал. Для удобства гостей в отеле функционирует лифт.
Завтрак шведский стол подается с 07-30 до 10-30. В номере есть холодильник и электрический чайник. В 0,2 км от объекта расположено кафе «Ложка».
Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно. Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Station Premier S10
Современный комфортабельный отель «Station Premier S10» расположен в центральной части города Санкт-Петербург. Для своих гостей здесь рады предложить комфортное размещение, услуги трансфера.
Комфортабельные номера оформлены в оригинальной цветовой гамме и имеют интересный дизайн. Индивидуальная ванная комната оборудована встроенным феном, банными принадлежностями и халатами. Среди стандартных удобств номера — телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, холодильник, мини-бар, высокоскоростной Wi-Fi. Уборка проводится ежедневно.
По утрам в уютном кафе сервируется завтрак в формате «шведский стол». Возможно заказать завтрак в номер. Кроме того, вблизи отеля расположены многочисленные заведения питания на любой вкус.
В пешей доступности от «Станция Премьер S10» находится Исаакиевский собор, Мариинский театр, Адмиралтейство. Кроме того, рядом расположены станции метро и остановки общественного театра.
Catherine Art Hotel
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Транспортная карта «Подорожник»
- Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
- Новогодний подарок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в туре: завтраки, при выборе тарифа без проживания, обеды и ужины
- Новогодний банкет
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какая стоимость новогоднего банкета?
|Название ресторана
|Стоимость
|Скидка на детей
|Время проведения ужина
|Условие оплаты
|Описание праздника
|Отель Достоевский 4*
|Ресторан Достоевский
18000 руб.
* Действует раннее бронирование (при покупке билетов до 1 декабря 2025): 16 000 рублей
Дети до 6 лет проходят бесплатно, для детей с 7 до 13 лет стоимость билета
составляет 50%, а с 14 лет — полная стоимость взрослого билета.
|с 22:30 до 4:30
|Требуется 100% оплата для бронирования билетов. Расположение столов предоставляется по запросу и доступности, но не гарантируется.
Администрация оставляет за собой право объединять небольшие группы за одним столом.
НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ ПО МОТИВАМ «ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ»
Сюрпризы, подарки, море положительных эмоций и, конечно же, поиск драгоценностей мадам Петуховой.
Весь вечер с гостями будут остроумный ведущий и зажигательный DJ, они создадут атмосферу праздника и веселья.
Для детей будет обустроена комната с интересными играми, где они смогут весело и беззаботно провести время в компании Снегурочки.
Праздничный ужин станет гастрономическим путешествием во времени. Шеф-повар создал уникальное меню, вдохновлённое лучшими традициями русской кухни, но поданное с фирменным юмором и шиком, достойным великого комбинатора.
|Бар Раскольников
14000 руб.
* Действует раннее бронирование (при покупке билетов до 1 декабря 2025): 12 000 рублей
|Более камерная атмосфера нежели чем в ресторане Достоевский: обаятельная ведущая, живой вокал, диджей и восхитительный вид.
|Отель Катарина 4*
|Ресторан грузинской кухни
14000 руб.
10 000 детям до 14 лет.
До 4 лет включительно без предоставления питания - бесплатно
|с 22:30 до 03-00
Полная оплата до 10.12.2025
С 24.12 отказ и возврат невозможен
|Душевное и щедрое грузинское застолье, развлекательная программа и розыгрыши с призами. Для маленьких гостей сладкий подарок от Деда Мороза, а так же детский уголок с наборами для творчества и настольными играми. Ведущая вечера Анна Соловьёва, музыка DJ Vanson. В стоимость входит 375 мл грузинского вина на человека, и на выбор один напиток холодный и один горячий.
|Отель Москва 4*
|Самый большой и роскошный зал отеля "Москва" - Бальмонт
Стол категории "А" комфорт - 25 000 рублей с человека.
Стол категории "В" - 20 000 рублей с человека
VIP зона
Это отдельный закрытый балкон на 2 этаже с лучшим видом на сцену.
Количество персон за столом - 4 человека
Стоимость стола целиком - 120 000 рублей
Для детей до 12 лет - 50% от стоимости в зависимости от категории стола.
|Сбор гостей: 31 декабря 2025 в 22:30.
Начало программы «Новогодняя ночь 2026»: 23:00.
Полная оплата в течении 5 рабочих дней после выставления счёта (СТРОГО!)
Корректировки заявок принимаются:
- не позднее 20 суток до 31.12.2025г, штрафные санкции не взимаются.
- от 20 до 15 суток при сокращении количества билетов более чем на 50% или аннуляцию билетов –штраф в размере 50% от суммы заявки.
- за аннуляцию билетов, менее чем за 15 суток до даты мероприятия, штраф в размере 100% от суммы заявки.
Гостей ждет:
- волшебная атмосфера новогодней ночи в компании музыкальной группы "Отпетые Мошенники"
- праздничный ужин от шеф-повара с деликатесами и традиционными новогодними блюдами
- игристое вино без ограничений
- впечатляющая шоу-программа с воздушными гимнастами
- конкурсы и призы от зажигательного ведущего
- поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
- дискотека
- новогодняя фотосессия от профессионального фотографа.
|Отель Театральная площадь 4*и Экспресс Садовая 4*
|Ресторан отеля Экспресс Садовая
15000 руб. (цена раннего бронирования, возможно увеличение цены).
За дополнительную плату 3000 руб. можно приобрести пакет безлимитный алкоголь
0-3 года –бесплатно
4-11 лет –8000 руб.
12 и старше –15 000 руб.
|Сбор гостей: 31 декабря 2025 в 22:00 до 02-00 01.01.2026
|Требуется 100% оплата для бронирования билетов. Аннуляция за 15 дней до мероприятия- 100% штраф.
В программе «Новогодний Экспресс»:
- праздничная атмосфера
- веселый ведущий и DJ
- специальные гости: Дед Мороз и Снегурочка
- зажигательная музыка и танцы
- авторское меню от шеф-повара отеля (банкет в формате шведский стол)
- сюрпризы и розыгрыши подарков
…. и незабываемые впечатления от путешествия в ресторане, который на новогоднюю ночь превратиться в атмосферный вагон-ресторан новогоднего поезда.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет 1050 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в данном туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.