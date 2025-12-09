Мои заказы

Новогодний Санкт-Петербург

Акция! На данный тур действует скидка 10%. Цены указаны с учетом скидки.

Вы попадёте в настоящую зимнюю сказку: сияющие гирляндами дворцы, старинные ярмарки с глинтвейном и авторскими игрушками, а также заснеженные
парки Петергофа и Ораниенбаума.

Вас ждёт волшебство новогодних ёлок, атмосферный остров Новая Голландия и личное поздравление от Деда Мороза с подарком.

Прикоснетесь к истории в шедеврах мировой архитектуры: от парадных залов Юсуповского дворца и легендарного Исаакиевского собора до «парадиза» Петра I в Петергофе.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Достоевский», «Россия» и «River Palace Hotel» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

С 14:00 до 15:30 в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Свободный день.

Предлагаем за дополнительную плату: (приобретаются заранее) праздничный Новогодний ужин или ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Описание и стоимость появятся позже.

2 день

Автобусная экскурсия «Новогодние ёлки». Экскурсия в Юсуповский дворец. Новая Голландия и Новогодняя ярморка

Завтрак в гостинице.

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Новогодние ёлки». Приглашаем вас окунуться в волшебство зимних праздников! Вас ждёт увлекательная поездка по сказочным местам города, наполненным праздничной атмосферой и ярким светом гирлянд.

Узнаете, где находятся самые красивые новогодние елки, уникальные ярмарки и почувствуйте настоящее новогоднее настроение!

Экскурсия в Юсуповский дворец. Маршрут экскурсии проходит по самым красивым и знаменитым залам дворца: главная мраморная лестница приведет вас в роскошные парадные гостиные и просторные бальные залы.

В бывшей картинной галерее вы узнаете о многовековой истории княжеского рода и, наконец, увидите жемчужину дворцовой архитектуры — Домашний театр князей Юсуповых.

Во время экскурсии вы также сможете посетить покои князя, где, несмотря на общую роскошь, чувствуется личный вкус хозяина, а убранство отражает эклектичные тенденции эпохи.

Прогулка по о. Новая Голландия. Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера. Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные сувениры.

Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.

Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Приглашаем вас прикоснуться к настоящей зимней сказке в самом центре Петербурга.

На ярмарке вас ждут аттракционы, карусели, авторские ёлочные игрушки, изделия ручной работы и сувениры с символикой Санкт-Петербурга, уютные шарфы, варежки и множество других памятных вещей.

Мерцание огней, веселая музыка, аромат глинтвейна и расписных пряников… Сделайте яркие памятные фотографии на фоне праздничных декораций и новогодней елки!

Место окончания программы: центр города, Манежная площадь (ближайшая ст. метро «Гостиный Двор» / «Невский проспект»).

Продолжительность программы: ~5 часов.

3 день

Автобусная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум «Дворцы и усадьбы взморья»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Петергоф — один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Детище Петра I, которое он называл «мой приморский парадиз».

Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Императорский дворец в Петергофе. Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Переезд в Ораниенбаум (~30 мин.).

Обед в кафе.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Этот дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка.

Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~8,5 часа.

4 день

Экскурсия в Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в Исаакиевский собор, ввеликолепный и монументальный, шедевр мировой архитектуры. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза, и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание ~14:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
River Palace Hotel (ex. Marriott Vasilevskiy)****стандарт вид на город2368022960214102213037180

Доплата за иностранного туриста составит 1550 руб.

Варианты проживания

Ривер Палас отель

3 ночи

Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.

Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.

Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.

Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.

На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Камера хранения на вокзале
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины
  • Новогодний банкет (оплата при бронировании тура)
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста составит 1550 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какая стоимость новогоднего банкета?
a44c29516cb391c96183e38a043701fd1a55bc4590cf3c56dc9aa95b2f677ba1.jpeg

Мы рады пригласить Вас на Новогоднюю ночь в ресторане «The River» в отеле «River Palace».

Что вас ждет:

  • авторское меню от бренд-шефа Романа Каверина;
  • безлимитный винный бар;
  • праздничное музыкальное сопровождение;
  • розыгрыш призов от River Palace Hotel;
  • подарки для юных гостей.

Стоимость билетов:

  • взрослый билет — 19 900 руб.;
  • детский билет (от 7 до 12 лет включительно) — 12 500 руб.;
  • детский билет (до 6 лет) — бесплатно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

