1 день

Свободный день

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва», «Достоевский», «Россия» и «River Palace Hotel» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

С 14:00 до 15:30 в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Свободный день.

Предлагаем за дополнительную плату: (приобретаются заранее) праздничный Новогодний ужин или ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Описание и стоимость появятся позже.

