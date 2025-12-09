Вы попадёте в настоящую зимнюю сказку: сияющие гирляндами дворцы, старинные ярмарки с глинтвейном и авторскими игрушками, а также заснеженные
Программа тура по дням
Свободный день
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Достоевский», «Россия» и «River Palace Hotel» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.
С 14:00 до 15:30 в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Размещение в гостинице после 14:00/15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Свободный день.
Предлагаем за дополнительную плату: (приобретаются заранее) праздничный Новогодний ужин или ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Описание и стоимость появятся позже.
Автобусная экскурсия «Новогодние ёлки». Экскурсия в Юсуповский дворец. Новая Голландия и Новогодняя ярморка
Завтрак в гостинице.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Новогодние ёлки». Приглашаем вас окунуться в волшебство зимних праздников! Вас ждёт увлекательная поездка по сказочным местам города, наполненным праздничной атмосферой и ярким светом гирлянд.
Узнаете, где находятся самые красивые новогодние елки, уникальные ярмарки и почувствуйте настоящее новогоднее настроение!
Экскурсия в Юсуповский дворец. Маршрут экскурсии проходит по самым красивым и знаменитым залам дворца: главная мраморная лестница приведет вас в роскошные парадные гостиные и просторные бальные залы.
В бывшей картинной галерее вы узнаете о многовековой истории княжеского рода и, наконец, увидите жемчужину дворцовой архитектуры — Домашний театр князей Юсуповых.
Во время экскурсии вы также сможете посетить покои князя, где, несмотря на общую роскошь, чувствуется личный вкус хозяина, а убранство отражает эклектичные тенденции эпохи.
Прогулка по о. Новая Голландия. Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера. Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно приобрести необычные сувениры.
Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.
Посещение новогодней ярмарки на Манежной площади. Приглашаем вас прикоснуться к настоящей зимней сказке в самом центре Петербурга.
На ярмарке вас ждут аттракционы, карусели, авторские ёлочные игрушки, изделия ручной работы и сувениры с символикой Санкт-Петербурга, уютные шарфы, варежки и множество других памятных вещей.
Мерцание огней, веселая музыка, аромат глинтвейна и расписных пряников… Сделайте яркие памятные фотографии на фоне праздничных декораций и новогодней елки!
Место окончания программы: центр города, Манежная площадь (ближайшая ст. метро «Гостиный Двор» / «Невский проспект»).
Продолжительность программы: ~5 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум «Дворцы и усадьбы взморья»
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Петергоф — один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась первая парадная загородная резиденция. Детище Петра I, которое он называл «мой приморский парадиз».
Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Большой Императорский дворец в Петергофе. Величественный, роскошный, изысканный дворец является центром всего Петергофского ансамбля. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Переезд в Ораниенбаум (~30 мин.).
Обед в кафе.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Этот дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка.
Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8,5 часа.
Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Экскурсия в Исаакиевский собор, ввеликолепный и монументальный, шедевр мировой архитектуры. В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза, и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание ~14:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|River Palace Hotel (ex. Marriott Vasilevskiy)****
|стандарт вид на город
|23680
|22960
|21410
|22130
|37180
Доплата за иностранного туриста составит 1550 руб.
Варианты проживания
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Камера хранения на вокзале
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины
- Новогодний банкет (оплата при бронировании тура)
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста составит 1550 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какая стоимость новогоднего банкета?
Мы рады пригласить Вас на Новогоднюю ночь в ресторане «The River» в отеле «River Palace».
Что вас ждет:
- авторское меню от бренд-шефа Романа Каверина;
- безлимитный винный бар;
- праздничное музыкальное сопровождение;
- розыгрыш призов от River Palace Hotel;
- подарки для юных гостей.
Стоимость билетов:
- взрослый билет — 19 900 руб.;
- детский билет (от 7 до 12 лет включительно) — 12 500 руб.;
- детский билет (до 6 лет) — бесплатно.