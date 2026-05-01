1 день

Путь по легендарной тропе Хо Ши Мина

Встречаемся на Финляндском вокзале, знакомимся с инструкторами и группой, покупаем билеты до Кузнечного, садимся на электричку и отправляемся в путь.

Можно подсесть в Девяткино или добраться до Приозерска на машине, оставить машину на парковке на центральной площади города и подсесть в вагон к группе.

В Кузнечном разбираем модули с едой и общественное снаряжение и «под рюкзаки» в путь!

Мы пройдем порядка 16 км до конечной точки, делая привалы, большие и маленькие перекусы, будем петь песни и играть по дороге для «легких ног». На пути встретятся: карьер, каменоломня, огромные грузовики, броды, переправы, следы бобров и прекрасные цветы.

Дойдя до Двинского озера, мы окажемся в паре километров от главной цели — Ястребиного.

Здесь мы делаем привал, готовим вкусный и заслуженный обед.

После горячей пищи у нас точно откроется второе или десятое дыхание. Мы даже не заметим, как дойдем до озера и места лагеря.

Ставим палатки, готовим ужин и делимся впечатлениями о прошедших приключениях.

Вечером юных туристов ждут легенды, сказка и всепоглощающие сны.

Тропа Хо Ши Мина .

. Ночевка в палатке.

Переход 15 км.

Перекус, обед, ужин.

