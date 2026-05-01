Программа тура по дням
Путь по легендарной тропе Хо Ши Мина
Встречаемся на Финляндском вокзале, знакомимся с инструкторами и группой, покупаем билеты до Кузнечного, садимся на электричку и отправляемся в путь.
Можно подсесть в Девяткино или добраться до Приозерска на машине, оставить машину на парковке на центральной площади города и подсесть в вагон к группе.
В Кузнечном разбираем модули с едой и общественное снаряжение и «под рюкзаки» в путь!
Мы пройдем порядка 16 км до конечной точки, делая привалы, большие и маленькие перекусы, будем петь песни и играть по дороге для «легких ног». На пути встретятся: карьер, каменоломня, огромные грузовики, броды, переправы, следы бобров и прекрасные цветы.
Дойдя до Двинского озера, мы окажемся в паре километров от главной цели — Ястребиного.
Здесь мы делаем привал, готовим вкусный и заслуженный обед.
После горячей пищи у нас точно откроется второе или десятое дыхание. Мы даже не заметим, как дойдем до озера и места лагеря.
Ставим палатки, готовим ужин и делимся впечатлениями о прошедших приключениях.
Вечером юных туристов ждут легенды, сказка и всепоглощающие сны.
- Тропа Хо Ши Мина.
- Ночевка в палатке.
- Переход 15 км.
- Перекус, обед, ужин.
Активный день на озере Ястребиное
Утро начнется с веселой побудки дежурными.
Перед вкусным завтраком нас ждет бодрая зарядка. После отправимся на прогулку, будем исследовать места одного из самых больших и красивых скальных массивов — Большие Скалы.
Пообедав, изучим самые разные виды разведения костра, обсудим, что делать, если потерялся в лесу, поиграем и подготовим всё для вечерних посиделок.
Перед ужином обязательно возьмем с собой теплый спальник, пенку и пойдем наслаждаться видами заката с самой высокой точки того района — на гору Парнас.
Вечером нас ждут легенды, сказки, рассказы про походы, горы и разные путешествия.
Ложимся спать не очень поздно, ведь завтра нас ждёт великий день обратной дороги!
- Прогулка по окрестностям.
- Закат на горе Парнас.
- Вторая ночевка в палатке.
- Завтрак, обед, ужин.
Путь домой
Рано утром просыпаемся, улыбаемся и собираемся. Все встают вместе с дежурными. Обязательно разминаемся, завтракаем и выдвигаемся в обратный путь.
Будем ориентироваться на четырехчасовую электричку и, как запасной план, шестичасовую. Обратный путь, конечно, будет проще и легче, вы сами в этом убедитесь!
Знакомое нам озеро, где мы уже обедали, незабываемая тропа, корни, переправы, а может, мы увидим что-то, что ускользнуло от нашего взора в прошлый раз?
Перекусив ближе к концу тропы, нас ждет почти финишная прямая до станции! Вот уже знакомый нам карьер, белАЗы, одноколейка, сопки песка и долгожданная станция. Мы это сделали!
Уставшие, но очень довольные, мы обнимаемся и прощаемся с группой! Кто на машине, кто на электричке…
До встречи на лесных тропах, мы обязательно еще увидимся!
- Тропа Хо Ши Мина.
- Переход 15 км.
- Завтрак, перекус.
Важно! Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Спать будем в палатке. Размещение по семьям. Если вы указываете в анкете, что вам необходима палатка турклуба, ее вам привезут на вокзал со всем остальным клубным снаряжением. Бесплатно предоставляются палатки трехместные/четырехместные. Если вы хотите для себя двухместную палатку, вам необходимо оформить и оплатить ее в нашем прокате.
Вес трешки — 3,55 кг.
Вес двушки — 2,99 кг.
Обращаем ваше внимание, что всё снаряжение / модули с едой, как и во взрослом походе, распределяется между участниками. Никакого заранее поставленного лагеря нет. Свою палатку участник несет сам на свою семью.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем организационным вопросам, в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды (по запросу)
- Питание на маршруте: 4 плотных перекуса, два ужина, два завтрака, два обеда
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, тент и прочее)
- Обучение основам походной жизни
- Лесной мастер класс и материалы к нему
- Заявка группы в МЧС
- Страховка
- Групповая аптечка
- Детская групповая аптечка
- Подарки от турклуба
- Услуги опытных семейных инструкторов
Что не входит в цену
- Билет до Санкт-Петербурга и обратно
- Билеты на электричку до Кузнечного (стоимость проезда в один конец 513 руб.)
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник, пенка)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта на маршруте для Вас и Вашего ребенка. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Удобная обувь, проверенный рюкзак и ничего лишнего!
Личное снаряжение должно весить не больше 10-14 кг у взрослых и 5-7 кг у детей и занимать около 60% объёма рюкзака. Не забывайте, что Вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Внимание! По запросу можем предоставить палатку на семью (жить в ней будете только вы) — это трех- или четырехместные палатки, которые необходимо забрать при старте маршрута, либо взять в прокат двухместную палатку на складе турклуба заранее!
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- спальник теплый (температура комфорта -8/-15*С);
- палатка;
- гермопакет для телефона/документов;
- компас.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- футболка;
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандали;
- пуховый жилет;
- бафф.
Личные вещи:
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка.
Рекомендуем добавить:
- фонарики (гамаши, бахилы);
- термос.
Мы едем на машине, как встретить группу?
Самый оптимальный вариант — доехать до Приозерска, оставить машину на парковке — либо на платной (лодочная станция рядом с платформой), либо на бесплатной (на вокзальной площади), купить билет до Кузнечного и подсесть к нам в вагон.
Если вы едете на машине — обязательно сообщите об этом инструкторам!
Когда вернемся в город?
Если садимся на электричку в четыре часа — будем примерно в семь вечера на Финляндском вокзале, если садимся на шестичасовую, то будем примерно в девять вечера. Если выходить в Девяткино, то путь будет на полчаса меньше.
Будет ли связь на выезде?
Обрадуем, связи будет очень мало. На берегу озера Ястребиное — только на возвышенностях и только Мегафон.
Надо ли везти свои лекарства?
Мы везем групповую аптечку, со списком препаратов можно ознакомиться по запросу.
Если у вас есть хронические заболевания или просто «любимое лекарство», то берите его с собой. Отдельно брать полную аптеку не надо!
Дополнительно можно взять ремнабор для ножек (пластыри и эластичный бинтик) и аскорбинку для радости. Не забывайте брать полис ОМС!
Чем мы будем питаться? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый прием пищи назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Готовим на горелке, костре, вода из озера.
Почему поход начинается в пятницу утром? (исключение июньские праздники)
Для похода с детьми очень важен комфорт для ребенка и для родителя, поэтому мы предлагаем взять один день за свой счет и отправиться по маршруту в пятницу с утра.
Преимущества:
- В электричке будет намного меньше народу, чем вечером.
- Вы и Ваш ребенок будете менее уставшими, чем к концу дня.
- Будет целый день (суббота), чтобы восстановиться после хорошего перехода, посмотреть окрестности и получить максимум удовольствия от природы.
А с собаками можно?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна. Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем.
Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете ее сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия. Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя.
И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.