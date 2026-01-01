Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
«Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях»
29 апр в 08:00
30 апр в 08:00
33 450 ₽ за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
«Приглашаем провести расслабленные выходные в одном из лучших загородных комплексов Карелии на берегу Ладожского озера»
24 янв в 08:00
28 янв в 08:00
8450 ₽ за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса ориентировоч...
«Мы покажем вам храмы города и комплекс торговых рядов, купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро»
20 фев в 08:00
26 мар в 08:00
21 980 ₽ за человека
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Полюбоваться Ладожским озером, посетить Ахвенкоски и угоститься карельскими калитками
Начало: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 7:...
«Отправитесь к водопадам Ахвенкоски, где шум бурных потоков создаёт атмосферу северной сказки, и подниметесь на гору Паасо, открывающую панораму Ладожского озера»
24 янв в 07:00
27 янв в 07:00
13 100 ₽ за человека
От Санкт-Петербурга до Валдайской возвышенности: главные места Валдая и «Страны Див»
Полюбоваться Валдайским озером и посетить деревню староверов и Иверский Валдайский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:45
«А остановимся мы в живописном месте на берегу Валдайского озера»
22 фев в 07:30
19 990 ₽ за человека
Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга
Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
«Следующий пункт нашей программы — Валдай на берегу одноимённого озера»
22 фев в 08:00
7 мар в 08:00
12 380 ₽ за человека
