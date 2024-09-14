Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Программа
1 день
- 07:30 – Отправление автобуса.
08:30 – Дорога из Петербурга в Великий Новгород… Примерно этим же путем двигались варяги Рюрика по землям древних славян на заре истории государства, которое позже назовут Россией. До Рюрика здесь тысячелетиями жили славянские, балтийские, финно-угорские племена..
10:00 – Техническая остановка, будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией..
11:00 – Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря. Это очень красивый, уютный, ухоженный монастырский комплекс, который дарит необыкновенное чувство уединенности и покоя в любое время года. Один из шедевров новгородской архитектуры XV века. Перед отъездом можно купить натурального молока, хлеба, масла и вкуснейшие маковые булочки местного производства..
12:00 – Экскурсия по Новгородскому кремлю с посадником Сбыславом, а также дегустация новгородских пряников и средневековых напитков. Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной персоной. В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому рассказы его увлекательны. Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно сам Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое..
13:00 – Свободное время для ознакомления с достопримечательностями. На территории кремля имеется множество мест, где хочется задержаться подольше. Для этого выделена часть времени для самостоятельной прогулки. Предлагаем вам посетить: Музей присутственных мест, Грановитую палату (Владычную), Софийский собор, интерактивную выставку "Соколиный двор" и Кремлевский парк. Важно! Посещение некоторых объектов во время самостоятельного изучения Новгородского кремля оплачивается дополнительно по желанию на месте..
14:30 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
15:30 – Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря, расположенный на берегу реки Волхов, а напротив него находится знаковое место для каждого русского человека – Рюриково городище. Так называют место, где располагался тот самый «старый город», куда пришел княжить Рюрик, где всё начиналось. Юрьев монастырь – один из древнейших монастырей на территории России. Он был основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. С тех пор монастырь стал духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский собор, построенный в 1119 году, один из немногих сохранившихся памятников древнерусской архитектуры домонгольского периода..
16:30 – Осмотр музея деревянного зодчества под открытым небом "Витославлицы" – один из наиболее известных подобных музеев не только в России, но и во всем мире. Уже более 50 лет он не просто знакомит туристов с деревенским бытом России, а ведет большую научную и просветительскую работу. Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения..
18:00 – Переезд в отель. Размещение. В свободное время вы сможете прогуляться по центру Новгорода, поужинать в одном из многочисленных кафе неподалеку от кремля и реки Волхов..
2 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 08:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
09:00 – Отправление в Порхов. Переезд в займет чуть более двух часов. В это время гид проведет для вас интересную трассовую экскурсию..
11:30 – Обзорная экскурсия по Порхову с посещением крепости и городища. Порхов – небольшой город, основанный на берегу реки Шелонь самим Александром Невским в далеком 1239 году. Во время экскурсии вы посетите старое городище, прикоснетесь к истории во время осмотра Порховской крепости, которая входила в число двенадцати ключевых оборонных сооружений Руси..
13:30 – Отправление в Псков..
15:00 – Обед в одном из кафе города (за дополнительную плату)..
16:00 – Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю. Архитектура строений очень практична и брутальна, а единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над входом, которая одновременно является оберегом: практичность соблюдена во всем. Для вас проведут познавательную экскурсию по территории псковского Крома, как его называют псковичи. По окончании вам будет предоставлено свободное время для посещения сувенирных лавок, где продаются лакомства и памятные подарки ручной работы, а у меча князя Довмонта вы сможете загадать желание..
18:00 – Заселение в отель, ужин и отдых. По запросу гид порекомендует кафе и рестораны в Пскове, а мы предлагаем вам прогуляться по центру города и навестить Золотую набережную..
3 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 08:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
09:00 – Обзорная экскурсия по Пскову с посещением монумента в память о Ледовом побоище. Псков до начала XVIII века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. В ходе экскурсии вы узнаете все яркие моменты истории этого города с осмотром архитектуры и православных памятников. При остановке возле Покровской башни вы услышите историю башни Окольного города, а также сможете подняться на смотровую площадку. Гора Соколиха является уникальным природным явлением, здесь установлен монумент в память о Ледовом побоище. Поднявшись на точку, которую можно назвать вершиной Пскова, мы увидим невероятные виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь в сопровождении историй защиты земель Александром Невским от супостатов..
10:00 – Переезд в Печоры. Дорога пролетит незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода..
11:00 – Посещение Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря. Один из древних и крупнейших мужских монастырей России, расположенный в живописных местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны. Наш гид покажет вам Кровавый путь, вход в Успенскую пещерную церковь..
13:00 – Посещение усадьбы народа сето в деревне Сигово. В течение многих столетий в приграничных районах эстонских и русских земель проживал народ сето, этническая история которого до конца еще не раскрыта. Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом и укладом жизни небольшого народа, а также попробуете национальный пирог..
15:30 – Экскурсия по крепости Изборск с посещением Словенских ключей и Труворова городища. Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под руководством одного из соратников Рюрика – Трувора. В XI веке вместо деревянной крепости была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами, с шестью башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории..
17:30 – Выезд в г. Санкт-Петербург. Во время поездки вы сможете отдохнуть, наблюдая за видами из окон автобуса и слушая неторопливую авторскую экскурсию от нашего гида. Возможен показ тематических фильмов..
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
22:00 – ст. м. "Московская"
22:30 – ст. м. "Площадь Восстания".
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великий Новгород
- Ярославово дворище
- Новгородский кремль
- Юрьев-Георгиевский монастырь
- Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
- Порхов
- Порховское городище
- Порховская крепость
- Псков
- Псковский кремль
- Псково-Печорский монастырь
- Музей-усадьба народа сето
- Изборская крепость
- Словенские ключи
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Великого Новгорода - 1 ночь и Пскова - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея Входной билет в Георгиевский собор Юрьево-Георгиевского монастыря: по ценам кассы Сувениры Личные расходы