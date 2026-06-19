Описание тура
Вас ждет Петербург парадный и имперский: вы увидите Медного всадника, стрелку Васильевского острова и легендарную «Аврору», а затем окажетесь внутри Исаакиевского собора — второго по высоте в центре города. Вершина дня — Эрмитаж, где за час вы прикоснётесь к величайшим шедеврам мирового искусства.
Далее окунетесь в колыбель Волги и «русскую Швейцарию» — Валдай встретит вас хвойными лесами, зеркальными озёрами и тайнами национального парка. Вы пройдёте по тропе зверей, раскроете легенды Иваньих перелесков, а завершите день душевным чаепитием с иван-чаем, баранками и старинным «Рыбничком» — гастрономическим портретом края.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова.
А также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».
14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.
16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.
После экскурсии свободное время в Эрмитаже(работает до 20:00).
Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб.).
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория»
18:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитием
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»
График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
07:30 Трассовая экскурсия по дороге в г. Валдай. Валдай по праву называют колыбелью российских рек, ведь именно здесь, из невзрачного ключика, начинает свой величественный путь река Волга.
В окрестностях Валдая расположены тысячи ручьёв и родников, среди которых есть и те, что славятся целебной водой, а также множество болот.
Также Валдай является важным колокольным центром, потому что около пяти веков здесь отливали колокола для крупных храмов в России и других странах.
Валдай нередко именуют «русской Швейцарией» за его удивительную природу и кристально чистую гладь вод.
Это место также носит романтическое название «хрустальный купол», которое отражает чистоту его многочисленных источников и водоёмов.
09:00 По пути сделаем техническую остановку.
12:00 Обед в кафе.
13:30 Обзорная экскурсия по городу.
15:00 Экскурсия в Национальный парк Валдай. По прибытии на Валдай мы отправляемся на прогулку по одному из самых живописных маршрутов национального парка.
Во время прогулки нас ждет:
- погружение в природу: Неторопливое путешествие через сменяющие друг друга природные зоны — от тенистого хвойно-широколиственного леса до открытых берегов лесного озера;
- в гостях у животных: Тропа посвящена именно обитателям леса. Вы увидите следы их жизнедеятельности, узнаете о повадках местных зверей и птиц, а также о том, как ученые-биологи следят за их популяцией. Это будет настоящий квест для всей семьи;
- лесной лекторий: Гид расскажет, почему именно этот участок леса называется «Иваньи перелески», и какие тайны скрывает валдайский лес. Вы узнаете, как формировались лесные и озёрные экосистемы, какие животные скрываются в бору, какую рыбу можно поймать в водоёмах и какие редкие растения встречаются в этих местах.
Фото-пауза: Остановка у озера — идеальный кадр на память о дикой природе Русской равнины.
18:00 Интерактивная программа с чаепитием «Валдайские традиции». Приглашаем вас на душевное чаепитие с историей! За 30 минут вы перенесетесь в мир старинных валдайских обычаев и узнаете увлекательную историю появления традиции пить ароматный иван-чай.
Вас ждет настоящий гастрономический портрет Валдайского края:
- ароматный иван-чай с колотым сахаром и знаменитой карамелью «Дуняшкина радость»;
- свежеиспечённые блины с вареньем из местных ягод;
- традиционный валдайский пирог «Рыбничек»;
- хрустящая валдайская баранка — неизменный символ местного гостеприимства.
19:00 Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- 23:30 – ст. м. Купчино;
- 00:00 – ст. м. пл. Восстания.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость указана на 1 человека, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Космос Прибалтийская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|19.06.2026-20.06.2026
|16750
|19600
|16650
|Стандартный номер
|17.07.2026-22.08.2026
|16400
|18950
|16650
|Стандартный номер
|18.09.2026-19.09.2026
|15750
|17600
|16000
|Номер Супериор
|19.06.2026-20.06.2026
|17400
|20950
|16650
|Номер Супериор
|17.07.2026-22.08.2026
|17050
|20250
|16650
|Номер Супериор
|18.09.2026-19.09.2026
|16400
|18950
|16000
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|19.06.2026-20.06.2026
|17600
|22150
|16000
|Номер Стандарт
|17.07.2026-22.08.2026
|16800
|20550
|16000
|Номер Стандарт
|18.09.2026-19.09.2026
|16050
|19050
|16000
|Номер Комфорт
|19.06.2026-20.06.2026
|18950
|24800
|16000
|Номер Комфорт
|17.07.2026-22.08.2026
|17800
|22550
|16000
|Номер Комфорт
|18.09.2026-19.09.2026
|16950
|20800
|16000
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|19.06.2026-20.06.2026
|18650
|23400
|-
|Стандартный номер
|17.07.2026-22.08.2026
|18100
|22000
|-
|Стандартный номер
|18.09.2026-19.09.2026
|17300
|20200
|-
|Номер Комфорт
|19.06.2026-20.06.2026
|19300
|24600
|16000
|Номер Комфорт
|17.07.2026-22.08.2026
|18700
|23050
|16150
|Номер Комфорт
|18.09.2026-19.09.2026
|17600
|21100
|15450
|Номер Джуниор Сюит
|19.06.2026-20.06.2026
|20450
|26900
|16000
|Номер Джуниор Сюит
|17.07.2026-22.08.2026
|19750
|25200
|16150
|Номер Джуниор Сюит
|18.09.2026-19.09.2026
|18450
|22700
|15450
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|19.06.2026-20.06.2026
|17150
|20650
|-
|Стандартный номер
|17.07.2026-22.08.2026
|16650
|19750
|-
|Стандартный номер
|18.09.2026-19.09.2026
|16200
|18800
|-
|Улучшенный номер
|19.06.2026-20.06.2026
|17800
|22000
|16400
|Улучшенный номер
|17.07.2026-22.08.2026
|17350
|21050
|16400
|Улучшенный номер
|18.09.2026-19.09.2026
|16700
|19800
|16400
CronwellInn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|19.06.2026-20.06.2026
|17000
|21350
|-
|Номер Стандарт
|21.08.2026-22.08.2026
|16350
|20000
|-
|Номер Стандарт
|18.09.2026-19.09.2026
|15850
|19050
|-
|Номер Комфорт
|19.06.2026-20.06.2026
|17250
|21850
|16250
|Номер Комфорт
|17.07.2026-22.08.2026
|16600
|20550
|16250
|Номер Комфорт
|18.09.2026-19.09.2026
|16150
|19600
|16250
|Номер Комфорт Нео
|19.06.2026-19.09.2026
|17800
|22900
|16250
|Номер Джуниор сюит
|19.06.2026-19.09.2026
|19800
|26950
|16250
|Номер Джуниор сюит НЕО
|19.06.2026-19.09.2026
|20800
|28950
|16250
Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|19.06.2026-22.08.2026
|18550
|23850
|-
|Номер Комфорт
|19.06.2026-22.08.2026
|20250
|27300
|16100
Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|19.06.2026-22.08.2026
|18550
|23850
|-
|Номер комфорт
|19.06.2026-22.08.2026
|20250
|27300
|16100
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведскийстол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетныйчас: 15:00 заезд, 12:00 выезд, раннийЗаезд + 100%.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Стандарт
|19.06.2026-22.08.2026
|18750
|23050
|-
|Номер Представительский с одной двуспальной кроватью
|19.06.2026-22.08.2026
|20150
|25850
|-
|Номер Представительский с одной двуспальной кроватью
|18.09.2026-19.09.2026
|18400
|22400
|-
|Номер Люкс
|19.06.2026-22.08.2026
|22750
|31050
|16400
|Номер Люкс
|18.09.2026-19.09.2026
|19600
|24800
|16400
|Номер Представительский с двумя односпальными кроватями
|19.06.2026-22.08.2026
|20150
|25850
|-
|Номер Представительский с двумя односпальными кроватями
|18.09.2026-19.09.2026
|18400
|22400
|-
|Номер Представительский с двумя односпальными кроватями
|19.06.2026-22.08.2026
|20150
|25850
|-
|Номер Представительский с двумя односпальными кроватями
|18.09.2026-19.09.2026
|18400
|22400
|-
|Номер Улучшенный
|19.06.2026-22.08.2026
|19250
|24150
|-
|Номер Улучшенный
|18.09.2026-19.09.2026
|17950
|21450
|-
Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер Классик одноместный
|19.06.2026-18.07.2026
|-
|19600
|-
|Номер Классик одноместный
|21.08.2026-19.09.2026
|-
|18000
|-
|Номер Классик
|19.06.2026-20.06.2026
|17800
|22950
|16650
|Номер Классик
|17.07.2026-18.07.2026
|16600
|20550
|15850
|Номер Классик
|21.08.2026-22.08.2026
|16400
|20150
|15850
|Номер Классик
|18.09.2026-19.09.2026
|16400
|20150
|15850
|Номер Джуниор сюит
|19.06.2026-20.06.2026
|18650
|23850
|16650
|Номер Джуниор сюит
|17.07.2026-18.07.2026
|17450
|21450
|15850
|Номер Джуниор сюит
|21.08.2026-19.09.2026
|17200
|20950
|15850
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер вид на город
|19.06.2026-20.06.2026
|19000
|24000
|16800
|Стандартный номер вид на город
|17.07.2026-22.08.2026
|18650
|23350
|16800
|Стандартный номер вид на город
|18.09.2026-19.09.2026
|17650
|21350
|16800
|Стандартный номер вид на Неву
|19.06.2026-20.06.2026
|19250
|24550
|16800
|Стандартный номер вид на Неву
|17.07.2026-22.08.2026
|19000
|24000
|16800
|Стандартный номер вид на Неву
|18.09.2026-19.09.2026
|17950
|21850
|16800
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARDResidence- это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
|Категория номера
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Номер смарт без кухни
|19.06.2026-18.07.2026
|16400
|19950
|-
|Номер смарт без кухни
|18.09.2026-19.09.2026
|15650
|18450
|-
|Номер смарт без кухни
|19.06.2026-18.07.2026
|16950
|20450
|-
|Номер смарт без кухни
|18.09.2026-19.09.2026
|16200
|19000
|-
|Номер смарт с кухней
|19.06.2026-18.07.2026
|16550
|20200
|-
|Номер смарт с кухней
|21.08.2026-22.08.2026
|16150
|19400
|-
|Номер смарт с кухней
|18.09.2026-19.09.2026
|15750
|18600
|-
|Номер смарт с кухней
|19.06.2026-20.06.2026
|17050
|20750
|-
|Номер смарт с кухней
|17.07.2026-18.07.2026
|17200
|21000
|-
|Номер смарт с кухней
|21.08.2026-22.08.2026
|16650
|19950
|-
|Номер смарт с кухней
|18.09.2026-19.09.2026
|16250
|19150
|-
|Номер студия
|19.06.2026-20.06.2026
|16650
|20450
|15350
|Номер студия
|17.07.2026-18.07.2026
|16800
|20750
|15350
|Номер студия
|21.08.2026-22.08.2026
|16350
|19800
|15350
|Номер студия
|18.09.2026-19.09.2026
|15950
|19000
|15350
|Номер студия
|19.06.2026-20.06.2026
|17200
|21000
|15850
|Номер студия
|17.07.2026-18.07.2026
|17350
|21250
|15850
|Номер студия
|21.08.2026-22.08.2026
|16850
|20350
|15850
Скидка ребенку до 14 лет: 950 рублей.
Скидка ребенку 14-16 лет: 350 рублей.
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Автотранспортное обслуживание по всему маршруту (микроавтобус/автобус)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
- Интерактивная программа с чаепитием «Валдайские традиции»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Теплоходная экскурсия 900 руб. /чел. (заказ и оплата строго при бронировании тура)
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.), (заказ и оплата строго при бронировании тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Продолжительность отдельных элементов программы может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.
Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных Турфирме действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Какие скидки есть в туре?
Скидка ребенку до 14 лет: 950 рублей.
Скидка ребенку 14-16 лет: 350 рублей.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой график отъезда автобусов от гостиниц на экскурсии?
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
- 11:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
ВТОРОЙ ДЕНЬ
- 06:15 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания». Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».
- 06:30 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
- 06:45 Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Московская».
При выборе этого места посадки, сообщите это менеджеру при покупке тура!
Место посадки: СПб., ст. м. «Московская», остановка общественного транспорта.
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский просп., 189, через дорогу от сквера «Северная роща».
- 07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Московская».