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Северная Баллада: от дворцов Петербурга до Валдайских лесов

Экскурсионный тур «Северная Баллада: от дворцов Петербурга до Валдайских лесов» на 2 дня
Северная Баллада: от дворцов Петербурга до Валдайских лесовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Северная Баллада: от дворцов Петербурга до Валдайских лесовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Северная Баллада: от дворцов Петербурга до Валдайских лесовФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Вас ждет Петербург парадный и имперский: вы увидите Медного всадника, стрелку Васильевского острова и легендарную «Аврору», а затем окажетесь внутри Исаакиевского собора — второго по высоте в центре города. Вершина дня — Эрмитаж, где за час вы прикоснётесь к величайшим шедеврам мирового искусства.

Далее окунетесь в колыбель Волги и «русскую Швейцарию» — Валдай встретит вас хвойными лесами, зеркальными озёрами и тайнами национального парка. Вы пройдёте по тропе зверей, раскроете легенды Иваньих перелесков, а завершите день душевным чаепитием с иван-чаем, баранками и старинным «Рыбничком» — гастрономическим портретом края.

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова.

А также увидим знаменитый и величественный Крейсер «Аврора».

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.

16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.

После экскурсии свободное время в Эрмитаже(работает до 20:00).

Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб.).

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория»

18:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитием

Завтрак. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает»

График отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

07:30 Трассовая экскурсия по дороге в г. Валдай. Валдай по праву называют колыбелью российских рек, ведь именно здесь, из невзрачного ключика, начинает свой величественный путь река Волга.

В окрестностях Валдая расположены тысячи ручьёв и родников, среди которых есть и те, что славятся целебной водой, а также множество болот.

Также Валдай является важным колокольным центром, потому что около пяти веков здесь отливали колокола для крупных храмов в России и других странах.

Валдай нередко именуют «русской Швейцарией» за его удивительную природу и кристально чистую гладь вод.

Это место также носит романтическое название «хрустальный купол», которое отражает чистоту его многочисленных источников и водоёмов.

09:00 По пути сделаем техническую остановку.

12:00 Обед в кафе.

13:30 Обзорная экскурсия по городу.

15:00 Экскурсия в Национальный парк Валдай. По прибытии на Валдай мы отправляемся на прогулку по одному из самых живописных маршрутов национального парка.

Во время прогулки нас ждет:

  • погружение в природу: Неторопливое путешествие через сменяющие друг друга природные зоны — от тенистого хвойно-широколиственного леса до открытых берегов лесного озера;
  • в гостях у животных: Тропа посвящена именно обитателям леса. Вы увидите следы их жизнедеятельности, узнаете о повадках местных зверей и птиц, а также о том, как ученые-биологи следят за их популяцией. Это будет настоящий квест для всей семьи;
  • лесной лекторий: Гид расскажет, почему именно этот участок леса называется «Иваньи перелески», и какие тайны скрывает валдайский лес. Вы узнаете, как формировались лесные и озёрные экосистемы, какие животные скрываются в бору, какую рыбу можно поймать в водоёмах и какие редкие растения встречаются в этих местах.

Фото-пауза: Остановка у озера — идеальный кадр на память о дикой природе Русской равнины.

18:00 Интерактивная программа с чаепитием «Валдайские традиции». Приглашаем вас на душевное чаепитие с историей! За 30 минут вы перенесетесь в мир старинных валдайских обычаев и узнаете увлекательную историю появления традиции пить ароматный иван-чай.

Вас ждет настоящий гастрономический портрет Валдайского края:

  • ароматный иван-чай с колотым сахаром и знаменитой карамелью «Дуняшкина радость»;
  • свежеиспечённые блины с вареньем из местных ягод;
  • традиционный валдайский пирог «Рыбничек»;
  • хрустящая валдайская баранка — неизменный символ местного гостеприимства.

19:00 Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

  • 23:30 – ст. м. Купчино;
  • 00:00 – ст. м. пл. Восстания.
Обзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитиемОбзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитиемОбзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитиемОбзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитиемОбзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитиемОбзорная экскурсия по Валдаю. Интерактивная программа с чаепитием
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость указана на 1 человека, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Космос Прибалтийская 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер19.06.2026-20.06.2026167501960016650
Стандартный номер17.07.2026-22.08.2026164001895016650
Стандартный номер18.09.2026-19.09.2026157501760016000
Номер Супериор19.06.2026-20.06.2026174002095016650
Номер Супериор17.07.2026-22.08.2026170502025016650
Номер Супериор18.09.2026-19.09.2026164001895016000

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт19.06.2026-20.06.2026176002215016000
Номер Стандарт17.07.2026-22.08.2026168002055016000
Номер Стандарт18.09.2026-19.09.2026160501905016000
Номер Комфорт19.06.2026-20.06.2026189502480016000
Номер Комфорт17.07.2026-22.08.2026178002255016000
Номер Комфорт18.09.2026-19.09.2026169502080016000

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер19.06.2026-20.06.20261865023400-
Стандартный номер17.07.2026-22.08.20261810022000-
Стандартный номер18.09.2026-19.09.20261730020200-
Номер Комфорт19.06.2026-20.06.2026193002460016000
Номер Комфорт17.07.2026-22.08.2026187002305016150
Номер Комфорт18.09.2026-19.09.2026176002110015450
Номер Джуниор Сюит19.06.2026-20.06.2026204502690016000
Номер Джуниор Сюит17.07.2026-22.08.2026197502520016150
Номер Джуниор Сюит18.09.2026-19.09.2026184502270015450

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер19.06.2026-20.06.20261715020650-
Стандартный номер17.07.2026-22.08.20261665019750-
Стандартный номер18.09.2026-19.09.20261620018800-
Улучшенный номер19.06.2026-20.06.2026178002200016400
Улучшенный номер17.07.2026-22.08.2026173502105016400
Улучшенный номер18.09.2026-19.09.2026167001980016400

CronwellInn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт19.06.2026-20.06.20261700021350-
Номер Стандарт21.08.2026-22.08.20261635020000-
Номер Стандарт18.09.2026-19.09.20261585019050-
Номер Комфорт19.06.2026-20.06.2026172502185016250
Номер Комфорт17.07.2026-22.08.2026166002055016250
Номер Комфорт18.09.2026-19.09.2026161501960016250
Номер Комфорт Нео19.06.2026-19.09.2026178002290016250
Номер Джуниор сюит19.06.2026-19.09.2026198002695016250
Номер Джуниор сюит НЕО19.06.2026-19.09.2026208002895016250

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер19.06.2026-22.08.20261855023850-
Номер Комфорт19.06.2026-22.08.2026202502730016100

Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер19.06.2026-22.08.20261855023850-
Номер комфорт19.06.2026-22.08.2026202502730016100

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведскийстол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетныйчас: 15:00 заезд, 12:00 выезд, раннийЗаезд + 100%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт19.06.2026-22.08.20261875023050-
Номер Представительский с одной двуспальной кроватью19.06.2026-22.08.20262015025850-
Номер Представительский с одной двуспальной кроватью18.09.2026-19.09.20261840022400-
Номер Люкс19.06.2026-22.08.2026227503105016400
Номер Люкс18.09.2026-19.09.2026196002480016400
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями19.06.2026-22.08.20262015025850-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями18.09.2026-19.09.20261840022400-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями19.06.2026-22.08.20262015025850-
Номер Представительский с двумя односпальными кроватями18.09.2026-19.09.20261840022400-
Номер Улучшенный19.06.2026-22.08.20261925024150-
Номер Улучшенный18.09.2026-19.09.20261795021450-

Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер Классик одноместный19.06.2026-18.07.2026-19600-
Номер Классик одноместный21.08.2026-19.09.2026-18000-
Номер Классик19.06.2026-20.06.2026178002295016650
Номер Классик17.07.2026-18.07.2026166002055015850
Номер Классик21.08.2026-22.08.2026164002015015850
Номер Классик18.09.2026-19.09.2026164002015015850
Номер Джуниор сюит19.06.2026-20.06.2026186502385016650
Номер Джуниор сюит17.07.2026-18.07.2026174502145015850
Номер Джуниор сюит21.08.2026-19.09.2026172002095015850

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер вид на город19.06.2026-20.06.2026190002400016800
Стандартный номер вид на город17.07.2026-22.08.2026186502335016800
Стандартный номер вид на город18.09.2026-19.09.2026176502135016800
Стандартный номер вид на Неву19.06.2026-20.06.2026192502455016800
Стандартный номер вид на Неву17.07.2026-22.08.2026190002400016800
Стандартный номер вид на Неву18.09.2026-19.09.2026179502185016800

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARDResidence- это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Категория номераПериод действия цен (по дате заезда)Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте
Номер смарт без кухни19.06.2026-18.07.20261640019950-
Номер смарт без кухни18.09.2026-19.09.20261565018450-
Номер смарт без кухни19.06.2026-18.07.20261695020450-
Номер смарт без кухни18.09.2026-19.09.20261620019000-
Номер смарт с кухней19.06.2026-18.07.20261655020200-
Номер смарт с кухней21.08.2026-22.08.20261615019400-
Номер смарт с кухней18.09.2026-19.09.20261575018600-
Номер смарт с кухней19.06.2026-20.06.20261705020750-
Номер смарт с кухней17.07.2026-18.07.20261720021000-
Номер смарт с кухней21.08.2026-22.08.20261665019950-
Номер смарт с кухней18.09.2026-19.09.20261625019150-
Номер студия19.06.2026-20.06.2026166502045015350
Номер студия17.07.2026-18.07.2026168002075015350
Номер студия21.08.2026-22.08.2026163501980015350
Номер студия18.09.2026-19.09.2026159501900015350
Номер студия19.06.2026-20.06.2026172002100015850
Номер студия17.07.2026-18.07.2026173502125015850
Номер студия21.08.2026-22.08.2026168502035015850

Скидка ребенку до 14 лет: 950 рублей.

Скидка ребенку 14-16 лет: 350 рублей.

Варианты проживания

Космос Прибалтийская

1 ночь

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос Прибалтийская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва»

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская»

1 ночь

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский

1 ночь

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

ДостоевскийДостоевскийДостоевский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кронвелл Инн Стремянная

1 ночь

Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.

К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.

Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.

Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.

Кронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн СтремяннаяКронвелл Инн Стремянная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 122

1 ночь

Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122Невский берег 122
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 93

1 ночь

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93Невский берег 93
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.

Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.

Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.

На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Русь»

1 ночь

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»Гостиница «Русь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ривер Палас отель

1 ночь

Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.

Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.

Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.

Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.

На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.

Ривер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отельРивер Палас отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ярд Резиденс

1 ночь

Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.

Ярд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд РезиденсЯрд Резиденс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Автотранспортное обслуживание по всему маршруту (микроавтобус/автобус)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
  • Интерактивная программа с чаепитием «Валдайские традиции»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Теплоходная экскурсия 900 руб. /чел. (заказ и оплата строго при бронировании тура)
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 700 руб.), (заказ и оплата строго при бронировании тура)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Продолжительность отдельных элементов программы может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.

Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных Турфирме действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Какие скидки есть в туре?

Скидка ребенку до 14 лет: 950 рублей.

Скидка ребенку 14-16 лет: 350 рублей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой график отъезда автобусов от гостиниц на экскурсии?

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
  • 11:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

ВТОРОЙ ДЕНЬ

  • 06:15 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания». Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».
  • 06:30 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
  • 06:45 Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Московская».

При выборе этого места посадки, сообщите это менеджеру при покупке тура!

Место посадки: СПб., ст. м. «Московская», остановка общественного транспорта.

Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский просп., 189, через дорогу от сквера «Северная роща».

  • 07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Московская».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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