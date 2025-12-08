Мои заказы

Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге. Тур на 4 дня

Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Окунитесь в магию императорского Нового года! Забудьте о привычных традициях — вы приоткроете завесу тайн и узнаете, как праздновала Рождество и Новый Год венценосная семья Романовых. Погрузитесь в атмосферу частной
жизни монархов, полной тепла, роскоши и семейных секретов. Вас ждет путешествие по трем великим резиденциям, где история оживает.

Пройдете по парадным залам Зимнего дворца, поразитесь богатству Гатчины и раскроете тайны воссозданной Янтарной комнаты в Царском Селе.

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых». Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург участников тура.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (15:00).

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отелей «Театральная» и «Экспресс Садовая»).

13:50 Отъезд от гостиницы «Достоевский» (в том числе для гостей из отеля «Сокрома Библиотека», «Сокрома Это Питер»).

14:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Трансфер на программу без заселения.

14:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в т. ч. для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ибис», «Кронвелл Инн Стремянная», «Порт Комфорт», «Русь», «Смарт Нео Московский», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»).

Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.

15:30 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

17:00 На выбор: трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00) и центре города без трансфера.

2 день

Автобусная экскурсия в Гатчину

Завтрак.

09:45 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

10:00 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

12:00 Экскурсия в Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

15:30-17:30 Трансфер и по трем базовым гостиницам.

3 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

4 день

Экскурсия в Царское Село

Завтрак.

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

10:15 Отъезд от гостиницы «Азимут».

Загородная экскурсия в Царское Село. Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:00 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца. Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца (при наборе группе от 18 чел: 1750 руб. взр., 1300 руб. шк., 1500 руб. ст., пенс.).

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

15:00 (18:00) Трансфер по базовым гостиницам (зависит от набора группы на доп. экскурсию и подтвержденного времени входа в Екатерининский дворец).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1 Ближайшие станции метро: Балтийская, Технологический институт.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Азимут Смарт стандарт BBНомер Смарт стандарт с двумя односпальными кроватями2040027550-
Азимут Смарт стандарт BBНомер Смарт стандарт с одной двуспальной кроватью2040027550-

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с двумя односпальными кроватями2230030700-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с одной двуспальной кроватью241003445020500
Достоевский Стандартный ВВСтандартный номер с одной двуспальной кроватью2230030700-
Достоевский Улучшенный ВВУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями241003445020500

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Октябрьская Стандартный номер BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями2500035500-
Октябрьская Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями260503760018550
Октябрьская Стандартный номер BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью2500035500-
Октябрьская Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью260503760018550

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Ибис Стандартный BBНомер Стандарт, вид во двор или на город - с двуспальной кроватью2060028200-
Ибис Стандартный BBНомер Стандарт, вид во двор или на город - с двумя односпальными кроватями2060028200-

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Кронвелл Инн Стремянная Стандарт BBНомер Стандарт с одной двуспальной кроватью2170033250-
Кронвелл Инн Стремянная Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями2170033250-
Кронвелл Инн Стремянная Комфорт BBНомер комфорт с двумя односпальными кроватями227503550020200
Кронвелл Инн Стремянная Комфорт BBНомер комфорт с одной двуспальной кроватью227503550020200

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд До 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Невский берег 122 Стандартный номер BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью2170031150-
Невский берег 122 Стандартный номер BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями2170031150-
Невский берег 122 Комфорт BBНомер Комфорт с одной двуспальной кроватью257503940018400
Невский берег 122 Комфорт BBНомер Комфорт с двумя односпальными кроватями257503940018400

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещение
Невский берег 93 стандарт ВВСтандартный номер с одной двуспальной кроватью2170031150
Невский берег 93 стандарт ВВСтандартный номер с двумя односпальными кроватями2170031150

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Порт Комфорт на Лиговском Стандарт BBНомер Стандарт с двумя односпальными кроватями2155033050-
Порт Комфорт на Лиговском Стандарт BBНомер Стандарт с одной двуспальной кроватью2155033050-

Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Станция L1 - Стандартный - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью167502275016000
Станция L1 - Стандартный (без завтрака)Стандартный номер с двуспальной кроватью163002170014950
Станция L1 - Стандартный - BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями167502275016000
Станция L1 - Стандартный (без завтрака)Стандартный номер с двумя односпальными кроватями163002170014950

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Театральная Площадь Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью2320032650-
Театральная Площадь Стандартный семейный BBСтандартный семейный номер с одной двуспальной кроватью232003265016000
Театральная Площадь Стандартный с диваном BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями и диваном232003265016000
Театральная Площадь Семейный номер Премиум BBНомер Семейный Премиум с одной двуспальной кроватью266503940016000
Театральная Площадь Семейный номер Премиум BBНомер Семейный Премиум с двумя односпальными кроватями266503940016000
Театральная Площадь Стандартный с диваном BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью и диваном250003625016000

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями313004780022450
Гранд Отель Эмеральд Стандартный BBСтандартный номер с одной двуспальной кроватью313004780022450
Гранд Отель Эмеральд Полулюкс BBНомер Полулюкс с одной двуспальной кроватью463007780022450

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

ТарифКатегория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Экспресс Садовая - Стандартный - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью2250031250-
Экспресс Садовая - Стандартный - BBСтандартный номер с двумя односпальными кроватями2250031250-
Экспресс Садовая - Стандартный с диваном - BBСтандартный номер с двуспальной кроватью и диваном225003125017950
Экспресс Садовая - Улучшенный - BBУлучшенный номер с двуспальной кроватью2585037800-
Экспресс Садовая - Улучшенный - BBУлучшенный номер с двумя односпальными кроватями2585037800-
Экспресс Садовая - Улучшенный с диваном - BBУлучшенный номер с двуспальной кроватью и диваном258503780017950

Скидка детям до 14 лет: 1700 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 400 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): Большой дворец Петергофа, 1650 руб., Екатерининский дворец 1250 руб., итого 2900 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Цены уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Октябрьская 4

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

4 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Порт Комфорт Лиговский 29 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Невский берег 122

4 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский Берег 93

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.

Отель Cronwell Inn Стремянная

4 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Theatre Square Hotel

4 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (заказывать и оплачивать заранее) и ужины
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Новогодний банкет (цены уточняются)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00) в зависимости от правил гостиницы.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и их очередность без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

