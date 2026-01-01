При желании вы сможете дополнить своё приключение посещением тренировочного центра арктических экспедиционных собак, музея
Программа тура по дням
Отправление из Санкт-Петербурга. Деревня Рубчойла. Свободное время в Петрозаводске
07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».
Переезд до г. Петрозаводска.
12:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Переезд до карельской деревни Рубчойла.
Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом. Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.
Переезд в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
По желанию свободное посещение музея изобразительных искусств республики Карелия (оплата на месте).
В Музее изобразительных искусств Республики Карелия открылся новый раздел постоянной экспозиции – «Вселенная Калевала», в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов.
По желанию чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (дополнительная оплата).
Обзорная экскурсия по городу. Фирменный рыбный магазин
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу.
Свободное посещение Национального музея Петрозаводска (за доп. плату).
Вы узнаете об образовании горных пород и минералов, познакомитесь с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками.
Посещение фирменного рыбного магазина «Выросла в Карелии» с дегустацией и возможностью покупки местной продукции.
Обед (дополнительная оплата).
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак (дополнительная оплата).
Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.
Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!
Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!
23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска. Возможен вариант тура без проживания.
Стоимость тура на 1 человека:
- без проживания — 13200 руб.;
- двухместный номер — 16300 руб.;
- одноместный номер — 18500 руб.
Варианты проживания
Гостиница в г. Петрозаводске
Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 сельский обед)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия - 300 руб
- Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников - 2 600 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
- Посещение Национального музея Петрозаводска - 500 руб
- Обед во второй день - 600 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
- Посещение хаски-центра - от 1000 руб
- Катание на собачьих упряжках - от 2500 руб. за 1 круг
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по одежде?
Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Начало тура в 07:00 — отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».
Отправление из Санкт-Петербурга: на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко». Поезд «Ласточка»: отправление в 06:32, прибытие в 11:57.
Отправление из Москвы: поезд №218: отправление в 18:57 накануне дня тура, прибытие в 11:55. Поезд №209/209Э: отправление в 20:10 накануне дня тура, прибытие в 10:00.
Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.
Какие особенности этого тура нужно знать?
В данном туре Вы можете присоединиться к группе из любого города в самом Петрозаводске, и это никак не повлияет на его наполнение!
Рекомендуемые поезда в г. Санкт-Петербург:
- поезд № 015 «Арктика», отправлением в 15:09, прибытием в г. Санкт-Петербург в 21:49;
- поезд «Ласточка», отправлением в 18:05, прибытием в г. Санкт-Петербург в 23:13;
- поезд № 111, отправлением в 22:40, прибытием в г. Санкт-Петербург в 05:30.
Рекомендуемые поезда в г. Москва:
- поезд № 015 «Арктика», отправлением в 15:09, прибытием в г. Москва в 07:19;
- поезд № 217, отправлением в 15:55, прибытием в г. Москва в 04:40;
- поезд № 091, отправлением в 20:57, прибытием в г. Москва в 10:39;
- поезд № 017, отправлением в 22:00, прибытием в г. Москва в 08:50.