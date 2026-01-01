2 день

Обзорная экскурсия по городу. Фирменный рыбный магазин

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу.

Свободное посещение Национального музея Петрозаводска (за доп. плату).

Вы узнаете об образовании горных пород и минералов, познакомитесь с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками.

Посещение фирменного рыбного магазина «Выросла в Карелии» с дегустацией и возможностью покупки местной продукции.

Обед (дополнительная оплата).

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак (дополнительная оплата).

Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.

Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!

Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!

23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».

