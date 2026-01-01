Такая вкусная Карелия. Весенне-летний гастрономический тур

Приглашаем вас посетить Карелию — край, известный своим гостеприимством. Двухдневное путешествие включает посещение деревни Рубчойла и Петрозаводска.

При желании вы сможете дополнить своё приключение посещением тренировочного центра арктических экспедиционных собак, музея
изобразительных искусств республики Карелия и Национального музея Петрозаводска, а также чаепитием с мастер-классом по изготовлению карельских пряников. Каждый этап тура — это новая история, эмоции и вкус! Стоимость тура без проживания – 13200 руб. Стоимость тура с проживанием — от 16300 руб.

Такая вкусная Карелия. Весенне-летний гастрономический тур
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Санкт-Петербурга. Деревня Рубчойла. Свободное время в Петрозаводске

07:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Переезд до г. Петрозаводска.

12:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Переезд до карельской деревни Рубчойла.

Интерактивная программа в национальной деревне с традиционным сельским обедом. Полное погружение в аутентичную деревенскую жизнь Карелии, знакомство с обычаями и, конечно же, фермерские продукты.

Переезд в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

По желанию свободное посещение музея изобразительных искусств республики Карелия (оплата на месте).

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия открылся новый раздел постоянной экспозиции – «Вселенная Калевала», в которую входят живописные и графические произведения, художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, российских и зарубежных авторов.

По желанию чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников (дополнительная оплата).

2 день

Обзорная экскурсия по городу. Фирменный рыбный магазин

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу.

Свободное посещение Национального музея Петрозаводска (за доп. плату).

Вы узнаете об образовании горных пород и минералов, познакомитесь с традиционными для Севера орудиями труда, средствами передвижения, рыболовными и охотничьими ловушками.

Посещение фирменного рыбного магазина «Выросла в Карелии» с дегустацией и возможностью покупки местной продукции.

Обед (дополнительная оплата).

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Посещение тренировочного центра арктических экспедиционных собак (дополнительная оплата).

Сегодня вы посетите не просто хаски-парк, а настоящий тренировочный центр! Здесь содержат и тренируют собак для арктических экспедиций, в том числе готовят к Северному полюсу.

Вас ждет встреча с 93 пушистыми арктическими путешественниками 4-х пород: хаски, маламуты, самоеды, чукотские ездовые. К каждой собаке можно подойти, погладить, пообщаться и обнять. А некоторые из них готовы мастерски позировать для фото!

Мы познакомимся с любимцем принца Гарри (Великобритания), с талисманом Международной арктической высокоширотной станции «Барнео», а также узнаем о единственной в мире собаке, которая перешла в экспедициях через весь Ледовитый океан. Эта точка нашего тура не оставит никого равнодушными!

23:30 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург к ст. метро «Улица Дыбенко».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска. Возможен вариант тура без проживания.

Стоимость тура на 1 человека:

  • без проживания — 13200 руб.;
  • двухместный номер — 16300 руб.;
  • одноместный номер — 18500 руб.

Варианты проживания

Гостиница в г. Петрозаводске

1 ночь

Тур предусматривает проживание 1 ночь в гостинице г. Петрозаводске в номерах категории «стандарт» с удобствами.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 сельский обед)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия - 300 руб
  • Чаепитие с мастер-классом по изготовлению карельских пряников - 2 600 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
  • Посещение Национального музея Петрозаводска - 500 руб
  • Обед во второй день - 600 руб. (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
  • Посещение хаски-центра - от 1000 руб
  • Катание на собачьих упряжках - от 2500 руб. за 1 круг
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли рекомендации по одежде?

Вам необходимо одеваться удобно и по погоде, а также быть готовыми к прогулкам.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Начало тура в 07:00 — отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. метро «Улица Дыбенко».

Отправление из Санкт-Петербурга: на автобусе в 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко». Поезд «Ласточка»: отправление в 06:32, прибытие в 11:57.

Отправление из Москвы: поезд №218: отправление в 18:57 накануне дня тура, прибытие в 11:55. Поезд №209/209Э: отправление в 20:10 накануне дня тура, прибытие в 10:00.

Отправление из Новосибирска: прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.

Какие особенности этого тура нужно знать?

В данном туре Вы можете присоединиться к группе из любого города в самом Петрозаводске, и это никак не повлияет на его наполнение!

Рекомендуемые поезда в г. Санкт-Петербург:

  • поезд № 015 «Арктика», отправлением в 15:09, прибытием в г. Санкт-Петербург в 21:49;
  • поезд «Ласточка», отправлением в 18:05, прибытием в г. Санкт-Петербург в 23:13;
  • поезд № 111, отправлением в 22:40, прибытием в г. Санкт-Петербург в 05:30.

Рекомендуемые поезда в г. Москва:

  • поезд № 015 «Арктика», отправлением в 15:09, прибытием в г. Москва в 07:19;
  • поезд № 217, отправлением в 15:55, прибытием в г. Москва в 04:40;
  • поезд № 091, отправлением в 20:57, прибытием в г. Москва в 10:39;
  • поезд № 017, отправлением в 22:00, прибытием в г. Москва в 08:50.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
