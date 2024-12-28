Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Программа
1 день
- 07:30 – Отправление автобуса.
08:00 – Трассовая экскурсия по дороге в Лугу. По пути к первой остановке мы увидим храмы и церкви, которые славятся своей архитектурой и историей создания, а также проедем по местам боевых действий времен Второй мировой войны..
09:30 – Техническая остановка на въезде в город Лугу. Вы сможете передохнуть, размяться после дороги и подкрепиться в кафе. Наш гид познакомит вас с историей города и Лужского района, поделится интересными зарисовками и воспоминаниями известных людей, которые бывали в Луге..
13:30 – Обед в кафе в Пушкинских Горах..
14:30 – Посещение усадьбы Михайловское. Именно в этой усадьбе проходила ссылка А. С. Пушкина, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в XVIII веке. Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким его видел поэт, и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина, в его кабинет, где он создавал свои шедевры. Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, – погрузят вас в атмосферу быта крестьян XIX века..
17:30 – Посещение Святогорского монастыря. Основанный в 1569 году по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список самых почитаемых. Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола Горюна и евангелие – до сих пор хранятся в монастыре. А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона могилам предков или просто в периоды творческих поисков. Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта..
18:30 – Посещение медовой фермы. Историю пчеловодства и его тонкости поведает вам местный экскурсовод на пасеке "Мёд Пушкиногорья", пока будет показывать ловушки для пчел, ульи и защиту от медведей. По окончании прогулки вы сможете продегустировать местный мед и приобрести его в любых количествах..
20:00 – Свободное время и заселение в отель..
2 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 09:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
10:00 – Посещение усадьбы Тригорское. Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом. В объектах, которые расположены на территории усадьбы, легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин. Дом Осиповых – обитель друзей поэта, где Пушкин часто проводил творческие вечера и встречи. Обустройство усадьбы и наш гид расскажут вам о быте и развлечениях XIX века. Тригорский парк заслуживает отдельного внимания – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной XVIII века. Прогулочные дорожки и аллеи в этом парке прекрасны в любое время года..
12:30 – Посещение усадьбы Петровское. Территория имения славится своим парком, по которому любил гулять и сам Пушкин, и его прадед А. Ганнибал. Пока вы будете бродить с нашим гидом по излюбленным маршрутам поэта, вам расскажут, как с этим местом связан Петр I и популярный в России овощ – картофель. Сама усадьба до сих пор обставлена мебелью XVIII века, которая хранит в себе воспоминания рода Ганнибалов-Пушкиных..
15:00 – Обед в одном из кафе г. Пушгоры (за дополнительную плату)..
16:00 – Подъем на Савкину гору - место, где великий поэт хотел построить еще одну усадьбу, популярно открывающимися оттуда видами на озеро Кучане и реку Сороть. Здесь же были обнаружены артефакты, которые датируются XI веком, и наш гид с удовольствием расскажет вам об удивительной истории Савкиной горы..
17:00 – Отправление в Санкт-Петербург. По дороге домой вы сможете отдохнуть после насыщенной экскурсионной программы и посмотреть кино или послушать рассказы нашего гида..
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
23:00 – ст. м. "Московская".
23:30 – ст. м. "Площадь Восстания".
Внимание! При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Луга
- Усадьба Михайловское
- Святогорский монастырь
- Медовая ферма
- Пушкинские Горы
- Усадьба Тригорское
- Усадьба Петровское
- Савкина гора
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Пушкинских Гор - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях-усадьбах Тригорское и Петровское: по ценам в кассе Сувениры Личные расходы