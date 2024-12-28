В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)

В Пушкинские Горы на выходные
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)
В Пушкинские Горы на выходные (2 дня)

Описание тура

Приглашаем вас отправиться в край живописных пейзажей, которые дарили вдохновение великому классику русской литературы – А. С. Пушкину. Каждая из усадеб хранит в себе страницы жизненного и творческого пути Александра Сергеевича: здесь и родовое гнездо, и колыбель юного таланта, и теплые воспоминания о доброй няне Арине Родионовне, и годы ссылки, и последнее пристанище поэта.

Программа

1 день

  • 07:30 – Отправление автобуса.

  • 08:00 – Трассовая экскурсия по дороге в Лугу. По пути к первой остановке мы увидим храмы и церкви, которые славятся своей архитектурой и историей создания, а также проедем по местам боевых действий времен Второй мировой войны.

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  • 09:30 – Техническая остановка на въезде в город Лугу. Вы сможете передохнуть, размяться после дороги и подкрепиться в кафе. Наш гид познакомит вас с историей города и Лужского района, поделится интересными зарисовками и воспоминаниями известных людей, которые бывали в Луге.

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  • 13:30 – Обед в кафе в Пушкинских Горах.

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  • 14:30 – Посещение усадьбы Михайловское. Именно в этой усадьбе проходила ссылка А. С. Пушкина, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в XVIII веке. Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким его видел поэт, и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина, в его кабинет, где он создавал свои шедевры. Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, – погрузят вас в атмосферу быта крестьян XIX века.

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  • 17:30 – Посещение Святогорского монастыря. Основанный в 1569 году по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список самых почитаемых. Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола Горюна и евангелие – до сих пор хранятся в монастыре. А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона могилам предков или просто в периоды творческих поисков. Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.

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  • 18:30 – Посещение медовой фермы. Историю пчеловодства и его тонкости поведает вам местный экскурсовод на пасеке "Мёд Пушкиногорья", пока будет показывать ловушки для пчел, ульи и защиту от медведей. По окончании прогулки вы сможете продегустировать местный мед и приобрести его в любых количествах.

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  • 20:00 – Свободное время и заселение в отель.

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2 день

  • 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
  • 09:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.

  • 10:00 – Посещение усадьбы Тригорское. Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом. В объектах, которые расположены на территории усадьбы, легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин. Дом Осиповых – обитель друзей поэта, где Пушкин часто проводил творческие вечера и встречи. Обустройство усадьбы и наш гид расскажут вам о быте и развлечениях XIX века. Тригорский парк заслуживает отдельного внимания – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной XVIII века. Прогулочные дорожки и аллеи в этом парке прекрасны в любое время года.

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  • 12:30 – Посещение усадьбы Петровское. Территория имения славится своим парком, по которому любил гулять и сам Пушкин, и его прадед А. Ганнибал. Пока вы будете бродить с нашим гидом по излюбленным маршрутам поэта, вам расскажут, как с этим местом связан Петр I и популярный в России овощ – картофель. Сама усадьба до сих пор обставлена мебелью XVIII века, которая хранит в себе воспоминания рода Ганнибалов-Пушкиных.

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  • 15:00 – Обед в одном из кафе г. Пушгоры (за дополнительную плату).

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  • 16:00 – Подъем на Савкину гору - место, где великий поэт хотел построить еще одну усадьбу, популярно открывающимися оттуда видами на озеро Кучане и реку Сороть. Здесь же были обнаружены артефакты, которые датируются XI веком, и наш гид с удовольствием расскажет вам об удивительной истории Савкиной горы.

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  • 17:00 – Отправление в Санкт-Петербург. По дороге домой вы сможете отдохнуть после насыщенной экскурсионной программы и посмотреть кино или послушать рассказы нашего гида.

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Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

23:00 – ст. м. "Московская".

23:30 – ст. м. "Площадь Восстания".

Внимание! При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Луга
  • Усадьба Михайловское
  • Святогорский монастырь
  • Медовая ферма
  • Пушкинские Горы
  • Усадьба Тригорское
  • Усадьба Петровское
  • Савкина гора
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Пушкинских Гор - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях-усадьбах Тригорское и Петровское: по ценам в кассе Сувениры Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 06:45
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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