1 день

07:30 – Отправление автобуса.

08:00 – Трассовая экскурсия по дороге в Лугу. По пути к первой остановке мы увидим храмы и церкви, которые славятся своей архитектурой и историей создания, а также проедем по местам боевых действий времен Второй мировой войны. .

09:30 – Техническая остановка на въезде в город Лугу. Вы сможете передохнуть, размяться после дороги и подкрепиться в кафе. Наш гид познакомит вас с историей города и Лужского района, поделится интересными зарисовками и воспоминаниями известных людей, которые бывали в Луге. .

13:30 – Обед в кафе в Пушкинских Горах. .

14:30 – Посещение усадьбы Михайловское. Именно в этой усадьбе проходила ссылка А. С. Пушкина, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в XVIII веке. Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким его видел поэт, и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина, в его кабинет, где он создавал свои шедевры. Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, – погрузят вас в атмосферу быта крестьян XIX века. .

17:30 – Посещение Святогорского монастыря. Основанный в 1569 году по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список самых почитаемых. Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола Горюна и евангелие – до сих пор хранятся в монастыре. А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона могилам предков или просто в периоды творческих поисков. Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта. .

18:30 – Посещение медовой фермы. Историю пчеловодства и его тонкости поведает вам местный экскурсовод на пасеке "Мёд Пушкиногорья", пока будет показывать ловушки для пчел, ульи и защиту от медведей. По окончании прогулки вы сможете продегустировать местный мед и приобрести его в любых количествах. .