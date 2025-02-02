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что заявлено туроператором. А это всё уже оплачено и вам деньги возвращать никто не будет. Не нужно ждать, что комплексный обед будет состоять из 7 блюд и, что порции будут огромные. Всё в меру, вполне достойно.

Отдельное спасибо гиду Ольге, которая на всем протяжении пути вела интересный рассказ о Карелии. Особого внимания заслуживает музей Мастера, где можно познакомиться с бытом и жизнью карелов. Еще надо обратить внимание, что придется доплачивать на месте за посещение водопадов. Несмотря на минусы в организации, это ни в коем случае не испортило общее впечатление от поездки.