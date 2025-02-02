В туре собраны самые впечатляющие природные объекты. Программа подойдет тем, кто предпочитает живую красоту Карелии посещению музеев.
Эти два дня вы проведете в зимней сказке, осматривая волшебную природу и слушая интересные рассказы от нашего гида.
Эти два дня вы проведете в зимней сказке, осматривая волшебную природу и слушая интересные рассказы от нашего гида.
Описание тураВ туре собраны самые впечатляющие природные объекты. Программа подойдет тем, кто предпочитает живую красоту Карелии посещению музеев. Эти два дня вы проведете в зимней сказке, осматривая волшебную природу и слушая интересные рассказы от нашего гида. Помимо стандартных, в пакет включены три авторские экскурсии. Вы побываете в жемчужине Карелии – парке «Рускеала», а программу второго дня можете выбрать под свое настроение. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|от 11 250 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|от 15 000 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|от 12 550 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|от 18 350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Гора Паасо
- Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Экскурсия "Мраморный каньон" с местным гидом по "Рускеале"
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
Что не входит в цену
- «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3300 руб. /взр. 2900 руб. - дети до 9 лет (включительно).
- Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- Комплексные обеды в туре: 650-850 руб. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
2 фев 2025
Т
Татьяна
6 янв 2025
Двухдневный тур прошёл на одном дыхании. Всё очень чётко организованно. Гид Олеся интересно всё рассказывала. Понравилось. Обязательно ещё съезжу и летом.
Т
Татьяна
6 янв 2025
Поездка удалась! Организация на уровне. Замечательный гид Руслана Хартикайнен - очень ответственная, заботливая, знающая много интересных фактов. Вежливый и внимательный водитель Сергей. . В Рускеала, к сожалению, не протолкнуться. Зато утренний подъем на гору Паасо наполнил всех истинной красотой и энергией. Февеиды и этнографический музей тоже понравились. Питание и проживание комфортные.
И
Ира
8 ноя 2024
Н
Наталья
30 мая 2024
Карелия удивила и покорила своей природной красотой! Это просто 5+. При организации своего тура нужно учитывать,что экскурсии будут накладываться одна на другую и вы просто физически не сможете посетить всё,
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